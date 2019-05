Von Axel Sturm

Ladenburg. Ausgelassen Feierstimmung bei den Grünen im Museums-Café Antique, blankes Entsetzen bei der CDU bei der Aufarbeitung des Wahlergebnisses im Gasthaus "Zum Ochsen" - unterschiedlicher hätte die Stimmung nach der Stimmenauszählung nicht sein können.

Die Grünen hatten allen Grund, die Sektkorken knallen zu lassen. Sie steigerten ihre Sitze von vier auf sechs, und selbst Stimmkönigin Isabel Sohn-Frank (3438 Stimmen) konnte sich nicht erklären, weshalb sie ein so fulminantes Ergebnis eingefahren hatte. Fraglos ist die Stimmungslage im Bund auf die Kommune übergeschwappt.

"Wir tragen jetzt mehr Verantwortung und dem Wählerauftrag wollen wir gerecht werden", sagte Grünen-Vorsitzender Denis Wermuth. Ökologisches Handeln, ein vernünftiges Wirtschaften und der Ausbau von ÖPNV und Radnetz stehen auf der Agenda. Es sei nun einfacher, am Ratstisch grüne Themen durchzusetzen, ergänzte Stadtrat Max Keller. Für ihn ist klar, dass die Grünen künftig den Ersten Bürgermeister-Stellvertreter stellen sollten. Diese Aufgabe übte bisher Gudrun Ruster von den Freien Wählern aus. Hanne Zuber erinnerte an den "sehr engagierten anderen Wahlkampf", der sich für die Grünen ausgezahlt habe. Erstmals machten die Kandidaten auch Hausbesuche. "Es war schon komisch, an fremden Türen zu klingeln. Aber die Leute waren dankbar, dass man sich persönlich vorstellte", so Zuber.

Im "Zum Ochsen" konnten die Christdemokraten das Ergebnis nicht glauben. Nicht der Sitzverlust schmerzte an erster Stelle, sondern die "unverdienteste Abwahl aller Zeiten", wie es Vorsitzender Bastian Schneider ausdrückte. Der Kopf der Fraktion, Karl-Martin Hoffmann, und die zweite Säule Carola Schuhmann schafften es nicht mehr ins Gremium. "Ihr musstet ausbaden, was in Berlin verbockt wurde", sagte Schneider.

Auch die Mitglieder drückten ihre Unzufriedenheit aus. "Die Fraktion muss endlich von allen unterstützt werden, nicht nur von der Senioren-Union", meinte Ex-Stadtrat Meinhard Georg. "Und unser gerade gewählter Stadtrat Uwe Wagenfeld glänzt einmal mehr durch Abwesenheit", kritisierte die Chefin der Senioren-Union (SU), Jutta Schmitz-Rixen.

Es rumort an der Basis. Die Laudatio von Bastian Schneider und die ebenso souveränen Dankes- und Abschiedsworte von Karl-Martin Hoffmann linderten die Schmerzen ein wenig. "Demokratie kann wehtun, ich werde immer ein offenes Ohr haben, wenn mein Rat gefragt wird", sagte Hoffmann. "Das ist ein starkes Zeichen", meinte SU-Mitglied Hans Schomäcker.

Gemischte Gefühle bei der SPD im "Goldenen Hirsch". Fraktionssprecher Steffen Salinger dankte den abgewählten Räten Petra Erl und Herbert Felbek für ihre "engagierte Arbeit und konstruktiv-kritische Begleitung". Er sieht aber durch die Wahl der Politprofis Gerhard Kleinböck und Uta Blänsdorf-Zahner keinen Kompetenzverlust in der Fraktion. "Wir werden selbstbewusst unsere Anliegen vertreten, dazu haben wir allen Grund", sagte Salinger.

"Ich bin richtig enttäuscht", meinte hingegen die SPD-Stimmkönigin Angelika Gelle. Die Sozialdemokraten hätten viele gute Ideen in den Rat eingebracht, der Sitzverlust sei "nur ungerecht". Salinger besuchte später die Wahlpartys der anderen Fraktionen, um den gewählten Stadträten zu gratulieren.

Von einer "tollen Teamarbeit" sprach die Vorsitzende der Freien Wähler, Ariane Wolf, im Gasthaus "Schwanen". Sie freute sich, dass der vierte Sitz gehalten werden konnte. Beobachter hatten daran nach dem Rückzug von Stadtrat Peter Hilger gezweifelt. "Wir haben gemeinsam gekämpft und Geschlossenheit gezeigt." Lob von Fraktionschefin Gudrun Ruster hörte auch der abgewählte Stadtrat Fritz Lüns. Er habe mit seinen 1116 Stimmen dazu beigetragen, dass das Ergebnis erfreulich ausgefallen sei. "Wenn man über 80 Jahre alt ist, muss man mit seiner Abwahl rechnen", sagte Lüns.

Im privaten Kreis feierte die FDP. Der stellvertretende Vorsitzende Emanuel Kollmann war mit der Wahl zufrieden, mit Ulla Völkel ziehe eine Frau in den Rat ein, die das Ohr bei den Bürgern habe. Sie hofft nun, dass ihr die erfahrenen Kollegen der anderen Fraktionen hilfreich zur Seite stehen. Der neu gewählte Rat soll erstmals am 17. Juli tagen.

Um 18 Uhr hatte der Gemeindewahlausschuss das Ladenburger Ergebnis für gültig erklärt. Sehr zufrieden war Bürgermeister Stefan Schmutz mit der Beteiligung: 69 Prozent der Berechtigten gaben ihre Stimme ab. Schmutz und Wahlleiter Thomas Müller gingen kurz auf die 160 ungültigen Stimmen ein. Viele Wähler vergaben mehr als die erlaubten 22 Stimmen, vereinzelt wurden beleidigende Kommentare auf die Stimmzettel geschrieben.

Müller rechnete auch vor, dass auf zahlreichen Wahlzetteln nicht die komplette Stimmenanzahl vergeben wurde. So wurden über 10.000 Stimmen "verschenkt", ergänzte Schmutz. Er will bei der nächsten Kommunalwahl dieses Thema durch mehr Aufklärung anpacken.