Barcode einlesen, Transponder kleben, digital verknüpfen: Beim Pressetermin legte Bürgermeister Stefan Schmutz nach Einführung von Bibliotheksleiterin Antje Kietzmann (l.) und der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Ingeborg Müller selbst Hand an. Foto: Beckmann

Von Silke Beckmann

Ladenburg. Das selbstständige Ausleihen von Medien, ohne Zutun der Mitarbeiter, ist in der Ladenburger Stadtbibliothek zwar noch Zukunftsmusik; die aber wird in absehbarer Zeit erklingen. Denn derzeit laufen die Vorbereitungen für die automatisierte Entleihe auf Hochtouren. Das System der Selbstverbuchung soll ab Anfang nächsten Jahres greifen.

Voraussetzung für die Einführung ist, dass die aktuell mit Barcodes ausgestatteten Medien mit Transpondern versehen werden, rund 32.000 an der Zahl. Stück für Stück müssen die Bücher und anderen Medien also in die Hand genommen und entsprechend vorbereitet werden: Barcode einlesen, Transponder einkleben und diese zur digitalen Verknüpfung ebenfalls lesen lassen.

Umstellung kostet die Stadt rund 60.000 Euro

Bei Werken mit Beilagen gestaltet sich der Prozess etwas komplexer, und zusätzlichen logistischen Aufwand erfordert die Tatsache, dass der Medien-Bestand niemals komplett vor Ort ist und Rückgaben bereits bearbeiteter Sachgruppen zum Umkleben quasi abgefangen werden müssen.

"Der Prozess ist nicht aufwendig, aber die Menge macht’s", sagte Bibliotheksleiterin Antje Kietzmann im Pressegespräch. 250 bis 300 Stunden wird es nach ihrer Schätzung dauern, den gesamten Bestand selbstverbuchungs-fit zu machen. Doch es geht, auch dank Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiter, gut voran: Rund ein Fünftel ist binnen vier Wochen bereits geschafft, voraussichtlich bis Frühherbst wird der Prozess abgeschlossen sein.

"Für den Gemeinderat ist diese Technologie eine Investition in die Zukunft", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz. Die Zustimmung zur rund 60.000 Euro teuren Umstellung auf das neue System sei auch "Beleg für die Qualität und die öffentliche Beliebtheit" der Einrichtung. Jährlich anfallende Lizenzkosten bewegten sich "im kleineren Bereich", und alles in allem, so Schmutz, wiegen die Ausgaben "den Mehrwert um ein Vielfaches auf". Auch die Bibliothekschefin äußert sich optimistisch: "Erfahrungen zeigen, dass das System absolut zeitgemäß ist, den Gewohnheiten entspricht und sinnvoll entlastet."

Die vier hauptamtlichen Mitarbeiter mit ihren insgesamt 3,15 Stellen können sich stärker auf inhaltliche Ausgaben konzentrieren. Zudem würden auch die Ehrenamtlichen mit der weniger. Dank sprach der Bürgermeister stellvertretend Ingeborg Müller aus, die in der Einrichtung regelmäßig mit anpackt "und sie zukunftsfähig macht". Und das seit etlichen Jahren. Die ausgebildete Bibliothekarin hatte bereits die letzte Umstellung im Jahr 2004 tatkräftig unterstützt, als die sogenannten P-Nummern der Medien durch Barcodes ersetzt wurden.

Mit anfänglicher Skepsis seitens der Nutzer rechnet Kietzmann nicht unbedingt: "Ich bin da ganz entspannt." Auch die Einführung der Onleihe habe gut geklappt; im Jahr 2018 wurden knapp 111.000 Medien ausgeliehen, darunter 96.469 physische, die weiteren auf elektronischem Weg. "Und wir sind ja nicht die Ersten", denn größere Bibliotheken in der Region, darunter diejenigen in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und Hockenheim, bieten die Selbstverbuchung bereits an.

Bezüglich kleinerer Stadtbibliotheken sei man in der näheren Umgebung jedoch Vorreiter. Die konkrete Handhabung wird sich für die Nutzer recht komfortabel gestalten. Auszuleihende Medien müssen nicht mehr einzeln gescannt werden, denn das System erlaubt Stapelverbuchung. Im Erdgeschoss des Hauses wird die Station installiert, bestehende Ausweise können weiterhin genutzt werden.

Auch die Rückgabe ist einfach - im dafür vorgesehenen Regal werden die Medien automatisch zurückgebucht. Und sollte einmal etwas nicht klappen, sind die Mitarbeiter ja vor Ort und unterstützen: "Man kann immer zu uns kommen", versichert Antje Kietzmann.