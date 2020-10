Ladenburg. (stu) Der RNZ-Besuch im Vorfeld der Goldenen Hochzeit, die Brigitte und Winfried A. Seidel an diesem Freitag feiern, konnte nur an diesem Ort stattfinden: Im Benz-Zimmer der alten Fabrik, in der heute das Auto-Museum Dr. Carl Benz untergebracht ist, plauderte das Ehepaar launig über sein erlebnisreiches Leben. "Mensch, Winfried, wir haben gemeinsam wirklich viel erlebt", zog Brigitte Seidel am Ende Bilanz einer spannenden Zeit.

Als sich Brigitte und Winfried Seidel vor 50 Jahren im Standesamt des Rathauses ihr Ja-Wort gaben, war dies die erste Trauung von Bürgermeister Reinhold Schulz, der es sich nicht nehmen ließ, die Seidels persönlich zu trauen.

Kennengelernt haben sich die Seidels auf der Theaterbühne. Am Ladenburger Hexenturm wurde in der Walpurgisnacht ein Theaterstück von der Kulturgemeinde aufgeführt, in dem Brigitte Seidel eine Hexe spielte und Winfried Seidel war der Hexenbändiger. "Die Rollen nehmen wir auch heute noch ein", sagten die Jubilare lachend.

Seidel ist ausgebildeter Schauspieler, war auch am Mannheimer Nationalspieler tätig. Wenn er heute vor einer Fernsehkamera steht, um über das Leben von Carl Benz zu erzählen, dann spürt man, dass hier ein Profi am Werke ist.

Seidel blieb beruflich dann aber doch lieber bodenständig und gründete die "Ladenburger Spielzeugschachtel". Der gelernte Fernmelde-Mechaniker zeigte handwerkliches Geschick, sodass er sich als Modell-Eisenbahn-Restaurator und als Puppendoktor einen Namen machte.

Seine Leidenschaft zu historischen Fahrzeugen wurde in dieser Zeit geweckt. 1969 kaufte er seinen ersten Oldtimer, ein Adler-Automobil, das er in einer Scheune bei Mosbach entdeckte. Viele weitere Anschaffungen sollten folgen, sodass er bereits 1984 in der Rheingaustraße ein Museum in der Altstadt eröffnen konnte. Besonders beeindruckt war er vom Wirken des Autoerfinders Carl Benz. Das zieht sich wie ein roter Faden durch sein eigenes Leben. Der Höhepunkt war sicherlich die Einweihung des Automuseums in der alten Benz-Fabrik im Jahr 2005, als sogar der damalige Ministerpräsident Günther Oettinger zur Eröffnung kam. Das Museum war und ist für die Seidels Leidenschaft und Herzblut. Ihre Geschäftstüchtigkeit bewiesen die Seidels mit der Gründung der Mannheimer Veterama – heute die wichtigste Ersatzteilmesse für Oldtimerfreunde.

In seinem Leben hat Winfried Seidel auch gesellschaftliche Verantwortung übernommen. Er war Vorsitzender der damaligen Kulturgemeinde. Auch als Präsident des Mercedes-Benz-Veteranenclubs Deutschland hatten die Worte Seidels Gewicht. Er schaffte es, dass das Benz-Pfingsttreffen viele Jahre in Ladenburg etabliert werden konnte und bedauert heute noch den Weggang.

Das Jubiläum an diesem Freitag wird im kleinsten Familienkreis gefeiert. Der Sohn aus der ersten Ehe von Winfried Seidel, Götz Seidel, wird ebenso anwesend sein wie die Kinder Julia und Marcel Seidel sowie insgesamt fünf Enkel und zwei Urenkel, die der ganze Stolz der Großeltern sind.