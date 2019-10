Die Ladenburger Literaturtage "vielerorts" sind ein Besuchermagnet. Nun will die Stadt einen Schritt weitergehen. Foto: Beckmann

Ladenburg. (skb) Soll sich Ladenburg um die Ausrichtung der Baden-Württembergischen Literaturtage 2024 bewerben? Dieser Vorschlag der Stadtverwaltung stieß auf lückenlose Zustimmung in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Seit 1983 werden die Baden-Württembergischen Literaturtage jedes Jahr in einer anderen Stadt veranstaltet, die organisatorische Verantwortung und Programmgestaltung liegen in den Händen des jeweiligen Ausrichters. "Der Investitionsrahmen ist überschaubar", versicherte Bürgermeister Stefan Schmutz.

Der Anlass, sich um die Großveranstaltung zu bemühen, seien die äußerst erfolgreichen, ehrenamtlich organisierten Ladenburger Literaturtage "vielerorts", das große öffentliche Interesse an den Lesungen sowie die Hilfsbereitschaft seitens der Bürger, die Veranstaltung mit Spenden und der Bereitstellung von Räumen zu unterstützen, sagte Schmutz. Für Alexander Spangenberg (Bündnis 90/Die Grünen), selbst aktiv im "vielerorts"-Arbeitskreis, ist die Bewerbung keine Frage: Hätte sie Erfolg, wäre das "eine große Chance für Ladenburg". Das Konzept des Literaturfestivals sei "toll angekommen", sagte Spangenberg, "wir bekommen immer mehr Angebote, da kommt immer mehr Zuspruch".

Auch Sophian Habel (CDU) hielt das Großereignis 2024 für die "genau richtige Veranstaltung, um auf Ladenburg aufmerksam zu machen". "Wir wollen das unterstützen", sagte Uta Blänsdorf-Zahner (SPD), während Gudrun Ruster (FWV) und Ulla Völkel (FDP) es mit einem Wort auf den Punkt brachten: "Zustimmung."