Ladenburg. (stu) Am Ende der Gemeinderatssitzung am Mittwoch stimmten die Mitglieder noch über zwei Anträge ab. Max Keller erläuterte denjenigen der Grünen, der lediglich Appell-Charakter hatte. Die Arbeiten am Hochwasser-Sperrtor Ladenburg/Ilvesheim sind noch nicht beendet, die Behörden haben angekündigt, dass die beiden Torhäuser abgerissen werden sollen. "Der Erhalt der denkmalgeschützten Bauwerke am Neckarkanal wäre wichtig, denn sie zeigen in ausdrucksvoller Weise die industrielle Entwicklung und den damit verbunden Ausbau der Schifffahrtsstraße", sagte Keller. Die Grünen könnten sich gut vorstellen, dort ein kleines Informations- und Dokumentationszentrum einzurichten.

Die Meinung der Grünen teilten alle Fraktionen. Ob der Abriss allerdings verhindert werden kann, liegt nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt Ladenburg.

Bei einem Antrag von SPD, Grünen, CDU und FDP ging es um die Gastronomie, die in der Coronazeit einen besonders schweren Stand hatte. Daher sprachen sich die Antragssteller für eine erneute Unterstützung der Gastronomen aus, die ihre Ausbewirtschaftung von 1. Mai bis 31. Oktober erweitern wollen. Die Schließung der Altstadteingänge am Weinheimer Tor und am Neckartorplatz von Freitag, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 23 Uhr, war für die FWV der Grund, weshalb sie den Gemeinschaftsantrag nicht unterstützen konnten. Sie sah die Interessen der Einzelhändler nicht berücksichtig. Daher stimmten sie dem zweiten Teil des Antrags, der die Sperrung der Stadteingänge betrifft, nicht zu. Mit der Ausweitung der Außengastronomie hatte die FWV keine Probleme. Steffen Salinger (SPD), der den Antrag begründete, vermisste die Teilnahme der meisten BDS-Einzelhändler an einem Runden-Tisch-Gespräch. Lediglich "eine Handvoll" Betriebe habe Interesse gehabt, so Salinger. Er könne keine Benachteiligung für die Einzelhändler sehen.

Bürgermeister Stefan Schmutz erläuterte nach der Annahme des Antrags, dass die Verwaltung umgehend die verkehrsrechtliche Genehmigung beim Landratsamt einholen werde. Ob diese schon am 1. Mai vorliegen wird, konnte er nicht versprechen.