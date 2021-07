Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Bekanntheit der Römerstadt ist ohne Zweifel auch eng mit dem weit über die Region hinaus beliebten Altstadtfest verbunden. Doch auch in diesem Jahr wird es am zweiten September-Wochenende ruhig bleiben: Das Traditionsfest fällt erneut der Pandemie zum Opfer. In einer Pressemitteilung veröffentlichte die Stadt Ladenburg die Absage und machte die Hoffnung der rund 70 teilnehmenden Vereine, knapp 600 Flohmarkthändler und der zahlreichen feierlustigen Gäste zunichte.

Obwohl die Corona-Infektionszahlen auch in Ladenburg sinken, und Impffortschritte erzielt werden, hat Bürgermeister Stefan Schmutz gemeinsam mit dem Gemeinderat den Entschluss gefasst, die Veranstaltung auch in diesem Jahr abzusagen. "Die Entscheidung ist schweren Herzens und nach reichlicher Überlegung gefallen", teilte Schmutz mit. Ihm und den Entscheidungsträgern sei das Risiko zu hoch. Denn es gebe aktuell keine Gewissheit dafür, dass es im September eine Rechtsgrundlage gibt, die ein Volksfest in der Größenordnung des traditionellen Altstadtfestes erlaubt.

"Eine Planung ins Blaue hinein, ist aufgrund der wirtschaftlichen Risiken für die Stadt und insbesondere für die Vereine nicht vertretbar", meinte Schmutz. Vor der Entscheidung hatte er auch das Gespräch mit den Vereinen gesucht. Der Bürgermeister kann verstehen, dass die meisten Vereine die Absage mit einer gewissen Enttäuschung registrieren. Schließlich haben sie in der Pandemiezeit kaum Einnahmen. Da blieb die Hoffnung, dass am zweiten Septemberwochenende wenigstens ein paar Euro in die Vereinskasse fließen. Der Liederkranz beispielsweise plädierte in seiner Jahreshauptversammlung dafür, zumindest ein "kleines Altstadtfest" zuzulassen.

Bereits 2020 musste das Altstadtfest, das in der Vergangenheit Zehntausende Besucherinnen und Besucher in die Ladenburger Altstadt lockte, aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. "Wir hatten mit Blick auf die sinkenden Inzidenzzahlen gehofft, mit der Durchführung des Altstadtfestes ein positives Signal für die Rückkehr zur Normalität setzen zu können", bedauerte Schmutz die Situation. "Wir haben sehr lange gehofft, doch irgendwann muss eine Entscheidung fallen. Leider lässt die aktuelle Situation ein Fest dieser Größe ohne Besucherbegrenzung nicht zu."

Die Verwaltung habe intensiv auch über ein alternatives Konzept nachgedacht. Doch die zunehmende Ausbreitung der Delta-Variante und eine nach wie vor dynamische Pandemielage berge ein zu hohes Maß an Planungsunsicherheit, fand Schmutz.

Er sagte, auch ein Alternativ-Konzept für eine abgespeckte Version des Fests sei für die Vereine mit hohen wirtschaftlichen Risiken und vergleichsweise geringem Nutzen verbunden. Daher sei auch dieser Ansatz nicht weiterverfolgt worden.

Einen kleinen Lichtblick möchte der Bürgermeister den Bürgerinnen und Bürgern aber trotzdem geben. "Gefeiert werden darf im kleinen Rahmen natürlich trotzdem." Er könne sich vorstellen, dass im privaten Rahmen kleine Altstadtfest-Partys veranstaltet werden können.

Zugleich arbeite die Verwaltung erneut an einer Unterstützungsaktion, die den Vereinen zugutekommen soll. Die Planungen seien aber noch nicht spruchreif, sodass nähere Informationen erst noch folgen sollen.

Im vergangenen Jahr war die von Bürgermeister Schmutz initiierte "Altstadtfest-Rettungsbox-Aktion" ein schöner Erfolg: 1500 Altstadtfestfans kauften eine solche Rettungsbox. Der Erlös aus der Aktion kam den teilnehmenden Vereinen zugute. Sie konnten sich über einen Unterstützungsbeitrag von insgesamt 40 000 Euro freuen. Denn auch mehrere Sponsoren des Altstadtfestes hatten trotz des Ausfalls Spenden in den Unterstützungspool überwiesen.

Und noch eine schlechte Nachricht gibt es für die feierfreudige Römerstadt: Auch die Ladenburger Kerwe am ersten August-Wochenende wird in diesem Jahr wohl nicht stattfinden. Nach Informationen der RNZ ist der Aufwand für die teilnehmenden Vereine ASV, FV 03 und LSV zu hoch, sodass auch dieses kleinere Volksfest höchstwahrscheinlich abgesagt wird. Die Stadt hat allerdings noch keine offizielle Absage für die Kerweaktivitäten verschickt.

Update: Dienstag, 6. Juli 2021, 19.45 Uhr