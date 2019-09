Von Axel Sturm

Ladenburg. "Ein Tag, an dem ich nicht lache, ist ein verlorener Tag", sagte Annelies Weiss bei einem RNZ-Besuch vor zwei Jahren. Sie meinte damals, Lachen sei die beste Medizin. Und die wirkt offensichtlich, denn am heutigen Freitag feiert Weiss ihren 100. Geburtstag. Sie versorgt sich selbst, ist bei guter Gesundheit und nimmt auch am gesellschaftlichen Leben noch teil.

Dafür ist Weiss dankbar. Regelmäßig besucht sie die Treffen der AWO in der Löwenscheuer, ist bei VdK-Veranstaltungen dabei, unternimmt mit dem Bus Tagesausflüge und kauft in der Stadt ein. Sie kocht gerne und führt ihren Haushalt weitestgehend ohne fremde Hilfe. Nur die Fenster putzt sie nicht mehr selbst. Die Gefahr, zu fallen, ist zu groß. "Ich habe keine Lust auf einen Oberschenkelhalsbruch", sagt Weiss.

Seit über 50 Jahren lebt Weiss in einer Wohnung der Ladenburger Baugenossenschaft, wo sie sich auch wegen der netten Nachbarschaft wohl fühle. Außerdem ist ein Arzt um die Ecke. Ein entscheidender Vorteil. "Man weiß ja nie, ob man nicht irgendwann einen Arzt braucht", sagt die 100-Jährige. Um ihre Gesundheit zu erhalten, geht Weiss regelmäßig spazieren, auch wenn sie mittlerweile einen Rollator braucht um sich sicher auf den Beinen halten zu können.

Gerne würde sie sich mit Gleichaltrigen unterhalten

Es gab im Leben von Weiss Phasen, da war ihr alles andere als zum Lachen zumute. Sie ist im sächsischen Oschatz geboren, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs verlor sie ihren Mann, der Flieger bei der Luftwaffe war. Die gemeinsame Tochter war zu dem Zeitpunkt gerade sechs Wochen alt. Ihre Schwiegermutter überredete Weiss danach, nach Mannheim zu kommen, wo ihr verstorbener Mann aufgewachsen war.

Und so kam Weiss in die Kurpfalz, die ihre zweite Heimat werden sollte. Sie lernte in Ladenburg den Fliesenleger Ernst Weiss kennen, mit dem sie ihr Glück fand. Schon bald nach der Hochzeit wurde der Sohn geboren.

Auch für ihre berufliche Tätigkeit hat Weiss ein Lebensmotto: "Arbeit hält jung und man bleibt geistig frisch", sagt die Friseurmeisterin, deren Eltern in Oschatz ein eigenes Friseurgeschäft hatten. Ihren Beruf übte sie auch deshalb gerne aus, "weil man es als Friseurin mit Menschen zu tun hat".

Heute hat sie es im Alltag naturgemäß meist mit jüngeren Senioren zu tun. "Die wenigsten schaffen die 100-Jahr-Hürde", sagt Weiss und lacht. Dennoch würde sie sich ab und an einmal gerne mit Gleichaltrigen unterhalten, über deren Leben und die kleinen Probleme, die das hohe Alter mit sich bringt. Um geistig rege zu bleiben, besucht Annelies Weiss immer noch die Skatfrühschoppen bei der Arbeiterwohlfahrt. Stolz stellt sie fest, dass sie nicht die schlechteste Kartenspielerin ist.

Auch ihre Aktivitäten im Fastnachtsverein sind ihr in bester Erinnerung. Annelies Weiss ist Ehrenhexe bei den Ladeberger Ratze, die ihre Aktivitäten aber stark eingeschränkt haben. Leider sei in Ladenburg an Fastnacht nicht mehr viel los, bedauert die lebenslustige Frau, die bei den Ratze-Prunksitzungen früher immer gerne und viel gelacht hat. Ihre über 100 Fastnachtsordenl, die bei ihr daheim an der Wand hängen, zeigen, welch lebensfrohe Fastnachterin Annelies Weiss ist. Einen Rat hat die Hundertjährige beim RNZ-Besuch abschließend noch parat. "Im hohen Alter sollte man sich gesund ernähren", sagt Weiss. Sie esse viel Gemüse und Kartoffeln. Auch ein kleines Steak kommt bei ihr ab und zu in die Pfanne - aber nicht zu oft, sagt die Jubilarin.

Eines aber gönnt sich Weiss jeden Tag: ein Gläschen Eierlikör. "Das ist besser als jede Schlaftablette", sagt sie. Ihren hundertsten Geburtstag wird sie heute im Kreise ihrer Familie groß feiern.