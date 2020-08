Von Axel Sturm

Ladenburg. Eigentlich sollte die Altstadtfest-Rettungsbox den örtlichen Vereinen eine Stütze sein, jetzt ärgern sich viele aber über die Organisation der Stadtverwaltung. Die versendete am Dienstag an alle am Altstadtfest teilnehmenden Vereine eine deutliche E-Mail. Es ging um die Verteilung der Altstadtfest-Rettungsboxen. Mit dem Erlös der von Bürgermeister Stefan Schmutz initiierten Hilfsaktion sollten die Vereine unterstützt werden, weil das Altstadtfest am zweiten September-Wochenende in diesem Jahr abgesagt wurde.

Statt auf den Altstadtgassen sollten die Ladenburger zuhause feiern, war die Idee von Schmutz. Die Box gibt es in drei verschiedenen Größen. Mittlerweile seien schon über 1300 verkauft. Neben den den beliebten Altstadtfestfähnchen enthalten sie Lobdengau-Bier, gebrannte Mandeln und Altstadtfest-Trinkbecher.

Jetzt bereitet die Verteilung der Boxen offensichtlich Schwierigkeiten. Auswärtige Käufer sollten die Rettungsbox per Post zugeschickt bekommen, aber weil die Pakete zu schwer und damit zu teuer beim Porto sind, werden jetzt Gutscheine anstelle des Biers in die Rettungsbox gelegt. Bürgermeister Schmutz hatte große Hoffnungen, dass bei der Verteilung der Boxen in Ladenburg die Vereine, die von der Aktion profitieren werden, als "Paketzusteller" dabei sein werden. Wie der Bürgermeister der RNZ kürzlich mitteilte, wolle auch er bei der Verteilung aktiv dabei sein. Die Bereitschaft der Vereine hält sich aber offensichtlich in Grenzen. "Das Projekt befindet sich in der heißen Phase, und wir brauchen Ihre Unterstützung. Eine erste Abfrage kam jedoch zum Ergebnis, dass nur zwei der 35 Vereine sich zurückgemeldet haben", schreibt der Bürgermeister in seiner E-Mail, die der RNZ vorliegt, an die Vereine. Darin heißt es weiter: "Klar ist auch, nur Vereine, die sich an der Verteilung aktiv in diesem Umfang beteiligen, können auch mit den Spendenerlösen rechnen." Wer also beim Austragen nicht hilft, profitiert auch nicht von der Aktion.

Die RNZ hat sich bei den Vereinsvorsitzenden umgehört, und es zeigte sich: Gut kam diese Botschaft nicht an. Es war sogar von "erpresserischen Zügen" die Rede. Auch baten einige Gesprächspartner darum, nicht namentlich genannt zu werden. Sie befürchten Konsequenzen.

So verstand ein Vereinsvertreter "das ganze Theater nicht". Er hätte sich eine praktische Lösung gewünscht: Auf der Festwiese hätte man "Verteiler-Tische" mit den Boxen aufstellen können, und die Käufer hätten sie selbst abholen können. "Warum muss man die Box ins Haus liefern?", fragt sich dieser Vereinsvorsitzende. Auch Liesl Voermann, die Vorsitzende des Awo-Ortsvereins, stößt sich an der E-Mail. "Soll ich mit meinem Seniorenhaufen auch noch Pakete austragen?" Sie stand der Aktion von Anfang an skeptisch gegenüber, findet sie nicht gut durchdacht. Für die Awo sei es immer wichtig gewesen, das Altstadtfest als Präsentationsforum zu nutzen. In der Löwenscheuer sollten die Besucher entspannen. "Finanzielle Gewinne haben wir selten gemacht", sagte Voermann, die es daher auch verschmerzen könnte, wenn die Awo von der Rettungsbox-Aktion nicht profitieren würde.

Der Vorsitzende des FV 03, Thomas Thieme, kann den Hilferuf der Stadt verstehen. Nicht allerdings die unprofessionelle Vorarbeit. Er hätte schon erwartet, dass er den Helfern seines Vereins klare Termine mitteilen kann. Einige wollten sich sogar Urlaub nehmen – aber es kam nichts von der Verwaltung. "Die Kommunikation ist verbesserungswürdig", meinte Thieme, der den Verein seit über 25 Jahren führt.

In Rage redete sich der Vorsitzende des Budo-Clubs Rhein-Neckar, Richard Seipp. "Wie mit uns umgegangen wird, ist eine Frechheit", schimpfte er. Er habe schon gar keine Lust mehr, im Rathaus anzurufen. Die zuständigen Stellen "sind persönlich beleidigt, wenn kritisch hinterfragt wird", sagte Seipp der RNZ.

Die schwierige Kommunikation mit dem Rathaus sei nicht mehr akzeptabel. Seipp ist daher froh, dass es zwischen den Vereinen und dem Bürgermeister Gespräche am 2. September geben wird. "Es wird höchste Zeit, dass man miteinander redet", findet er. Er könne nicht verstehen, dass die beiden zuständigen Rathausmitarbeiterinnen nicht einmal wüssten, dass der Budo-Club sich schon seit Jahren am Altstadtfest beteiligt. Seipp kündigte an, dass sein Verein selbstverständlich mithelfen werde, die Rettungsboxen zu verteilen. Die Verteil-Aktion sei aber "dilettantisch" vorbereitet worden.

Die Vorsitzende der Ladenburger Sportvereinigung (LSV), Petra Klodt, sah die E-Mail als "Aufweckschreiben". "Arg kurzfristig" kam es zwar schon, aber sie ist sicher, dass genügend LSV-Helfer die Aktion unterstützen werden. Auch sie sei über die Passage gestolpert, "wer nicht hilft, bekommt nichts", aber auf die Hilfe der LSV könne sich die Stadt verlassen.