Ladenburg. (krs) Der Adventsbummel fällt aus. Das teilt die Stadt Ladenburg auf ihrer Website mit. Zuvor war bereits das gastronomische Angebot des Weihnachtsmarkts abgesagt worden. Anfang der Woche war zunächst noch geplant, dass Händler ihre nicht-gastronomischen Waren auf einem Adventsbummel anbieten können. Nun entfällt auch dies.

"Nach Bekanntgabe der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg ist eine Durchführung nicht mehr möglich", heißt es in der Mitteilung der Stadt. Hintergrund seien erforderliche Zugangskontrollen und eine Absperrung der Veranstaltungsfläche. "Eine solche Absperrung ist in der bewohnten Altstadt nicht praktikabel, und der Kontrollaufwand unverhältnismäßig", heißt es weiter. Die Entscheidung zur Absage sei aber auch aufgrund der steigenden Infektionszahlen gefallen.

"Wir haben gehofft bis zum Schluss. Leider lässt uns die aktuelle Situation keine andere Wahl", zitiert die Mitteilung Bürgermeister Stefan Schmutz. "Wir wissen, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich auf den Weihnachtsmarkt gefreut haben – wir im Übrigen auch." Und Schmutz wendet sich an die Bevölkerung: "Ich kann daher nur an alle Bürgerinnen und Bürger appellieren, sich impfen zu lassen. Nur so schaffen wir es, aus dieser Pandemie herauszukommen. Nur so gibt es die Hoffnung auf einen Weihnachtsmarkt 2022." Die Stadt danke den Händlern und kündigt an, die gezahlten Gebühren zurückzuerstatten. Der Bauhof werde die bereits aufgestellten Hütten wieder abbauen.

Die Landesverordnung sieht für Weihnachtsmärkte vor, dass nur Geimpfte und Genese mit zusätzlichem Test Zutritt haben. Sobald die Alarmstufe greift – was aktuell der Fall ist –, müssen Weihnachtsmärkte außerdem auf die Hälfte ihrer Kapazität begrenzt werden.

Update: Mittwoch, 24. November 2021, 19.19 Uhr

"Adventsbummel" ohne Glühweinbuden

Das Gastronomische Angebot entfällt in diesem Jahr. Bürgermeister Schmutz gab die Konzeptänderung bekannt. Das Ordnungsamt kontrolliert Einhaltung der Regeln.

Von Axel Sturm

Ladenburg. Jetzt hat Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz doch noch die Notbremse gezogen. Der "Adventsbummel-Zug" ist zwar nicht ganz gestoppt, aber der beliebteste Bereich, die "Fress- und Glühweinbuden", werden nicht geöffnet. Anbieter, die Kunstgegenstände und Weihnachtsgeschenke verkaufen, dürfen hingegen öffnen.

Schmutz begründete diesen Schritt am Samstag mit dem Hauptargument, dass sich die Coronafälle in nur einer Woche in Ladenburg vervierfacht hätten. Die Bürgermeister des Rhein-Neckar-Kreises hatten außerdem vor Kurzem ein Arbeitstreffen. "Fast alle Kommunen haben ihre Weihnachtsmärkte komplett abgesagt. Lediglich drei Gemeinden, darunter Ladenburg, wollten unter strengen Sicherheitsregeln öffnen", sagte Bürgermeister Schmutz der RNZ.

So wie die Ladenburgerinnen und Ladenburger sowie die zahlreichen Gäste ihren Weihnachtsmarkt kennen, nämlich komprimiert auf dem Marktplatz, hätte die Veranstaltung sowieso nicht stattfinden können. Der Bürgermeister und seine Marketing-Leiterin Petra Liebig änderten die Konzeption mit dem Ziel, keine Menschenaufläufe aufkommen zu lassen. Trotz Corona soll in diesem Jahr ein Stück weit weihnachtliche Atmosphäre aufkommen. Im vergangenen Jahr wurde der Weihnachtsmarkt komplett abgesagt.

Das Konzept, das vor vier Wochen vorgestellt wurde, sah Folgendes vor: Die Kirchenstraße vom Marktplatz bis zum Hof der Dalberg-Grundschule war als Weihnachtsbummel-Bereich vorgesehen. Im Schulhof sollten die Buden mit der wohl größten Anziehungskraft aufgestellt werden, nämlich die Stände der Glühwein-Anbieter, Bratwurst- sowie Süßigkeiten-Verkäufer. Zugang zu diesem Bereich sollten nur Geimpfte und Genesene erhalten. Das Konzept für den Adventsbummel ist nun hinfällig. Die Verwaltung will in dieser Woche noch eine Verordnung erlassen: Bei der Veranstaltung besteht striktes Alkoholverbot.

Die Betreiber der Geschenkartikel-Häuschen dürfen ihre Kunstgegenstände hingegen verkaufen. Schmutz findet den Kompromiss "machbar", auch wenn es für die Kirchenstraße keine 2G-Regel gibt. Allerdings werden der Sicherheitsabstand und die in Baden-Württemberg geltende Maskenpflicht vom Ordnungsamt kontrolliert.

Info: Der Adventsbummel in Ladenburg findet an den ersten drei Adventswochenenden 27. und 28. November, 4. und 5. Dezember, 11. und 12. Dezember statt, samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 21 Uhr.