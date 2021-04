Ladenburg. (krs) Ab Mittwoch können die ersten Hausärzte in Ladenburg Patienten gegen das Coronavirus impfen. "Es ist ganz toll, wirklich super, dass wir jetzt impfen können", sagt der Ladenburger Hausarzt Jörg Eberhardt begeistert.

Er erwartete am Montag die ersten Dosen mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. "Wir kennen unsere Patienten und können die Impfung zum Beispiel bei Krebserkrankten besser zwischen die Intervalle der Chemotherapie planen, als das in Impfzentren möglich ist", erklärt er einen Vorteil der Impfungen in Hausarztpraxen. "Und wenn einmal mehr Impfstoff zur Verfügung steht, sind Impfzentren auch nicht mehr so effektiv", meint er. Aber bis dahin dauere es ja noch eine Weile.

Eine Woche im Voraus müssen die Hausärzte den Impfstoff bestellen. "Wir bestellen natürlich momentan die Maximalzahl, weil es hinten und vorne nicht reicht", erklärt er. Apotheken liefern den Impfstoff in die Praxen, aktuell gibt es nur den von Biontech. "Die Apotheken bringen ihn in Kühlboxen zu uns, über Nacht taut er auf, und am nächsten Tag ziehen wir die Spritzen auf, die dann innerhalb von sechs Stunden verimpft werden müssen", erklärt der Arzt.

Er bezieht seine Lieferung von der Reischmann Kronen Apotheke in Ladenburg. Dort arbeitet Carmen Schadow. "Organisatorisch ist das gar nicht so einfach", sagt die pharmazeutisch-technische Assistentin. "Wir besprechen mit den Ärzten vor Ort, wie viel Impfstoff sie brauchen, und dann mit dem Großhandel, wie viel geliefert werden kann."

Und das gebe sie dann wieder an die Hausärzte weiter. "Diese Woche sind es noch nicht so viele Dosen, die wir liefern, ich glaube nur 20 oder 30." Abgewickelt werde alles über den Heidelberger Hauptsitz der Reischmann Apotheken. "Wir wollten das zentral machen, von dort beliefern unsere Boten direkt die Praxen", erklärt sie. Denn der Biontech-Impfstoff sei sehr empfindlich. "Das ist auch für die Ärzte nicht leicht."

Da stimmt ihr der Ladenburger Hausarzt Oliver Ahrens zu. "Bei einer Grippeimpfung bekommen wir die fertigen Spritzen geliefert, jetzt bekommen wir Sechserdöschen", erklärt er. Diese müssten gedreht, aber nicht geschüttelt werden. "Dann müssen wir sie mit Kochsalzlösung verdünnen, Luft entnehmen, damit kein Überdruck entsteht und erst dann die einzelnen sechs Spritzen aufziehen."

Er findet es gut, dass jetzt in den Praxen vor Ort geimpft werden kann, auch wenn das allgemeine Impftempo dadurch erst einmal nicht schneller werde. "Jetzt, wo es noch nicht so viel Impfstoff gibt, haben wir quasi eine Übungsphase", sagt Ahrens. "Wir können mit überschaubaren Dosen arbeiten, und wenn wir erprobte Abläufe haben, wissen wir, wie es geht und können aus vollen Rohren schießen." Schließlich komme das Impfen jetzt zum regulären Betrieb in den Praxen hinzu. Das brauche eine Einspielphase. "Wenn wir erst hätten impfen dürfen, wenn große Mengen zur Verfügung stehen, wäre es deutlich schwieriger geworden, die Strukturen aufzubauen", vermutet er.

Begeistert ist er auch davon, dass die Praxen nun mit dem Vakzin von Biontech arbeiten können. "Wir impfen jetzt mit dem Impfstoff, von dem vor knapp einem halben Jahr alle sagten, dass es den Hausarztpraxen gar nicht möglich sein wird."