Von Axel Sturm

Ladenburg. "Wir halten Kurs trotz der aktuellen Pandemie – Ladenburg ist und bleibt handlungsfähig", war die Kernbotschaft von Bürgermeister Stefan Schmutz, als er am Mittwochabend im Gemeinderat in der Lobdengauhalle den Entwurf des Haushaltes 2021 vorstellte. Das 543 Seiten dicke Zahlenwerk wird am 16. Dezember verabschiedet. Als Beratungstermine wurden der 1. und 2. sowie der 7. Dezember festgesetzt.

Schmutz zeigte sich zuversichtlich, dass die Römerstadt finanziell gut durch die Krise kommen wird. Er räumte aber auch ein, dass die kommenden Infrastrukturmaßnahmen viel Kraft kosten werden. Weil Ladenburg die am schnellsten wachsende Kommune im Rhein-Neckar-Kreis ist, müssen die Rahmenbedingungen angepasst werden, um den Ansprüchen der bald 14.500 Einwohnern gerecht zu werden. So sollen Betreuungs- und Bildungseinrichtungen entsprechend ausgestattet oder gebaut werden. Für die Sportvereine müssen die Hallenkapazitäten erhöht werden, und städtische Einrichtungen wie Musikschule, Bibliothek, Museum oder Freibad müssen auf steigende Nutzerzahlen vorbereitet werden.

Schmutz konnte aber zufrieden verkünden, dass die geplanten 40 Millionen Euro für Infrastrukturmaßnahmen gestemmt werden können. Hilfreich sei da auch ein erfreulicher Einmaleffekt bei einem Gewerbetreibenden gewesen: Der spülte 3,2 Millionen Euro in die Stadtkasse. Finanziert werden können die anstehenden Projekte auch, weil die städtischen Grundstücksverkäufe für das Baugebiet Nordstadt wie geplant abgewickelt werden können, und auch der Blick in den Rücklagentopf nährte den Optimismus: 17 Millionen Euro sei der jetzige Stand, der sich in den kommenden Jahren aber erheblich verringern werde.

Die Stadt investiert 2021 viel in die Bildung – das Futter für den Schulhund der Dalberg-Schule muss sie natürlich nicht zahlen. Foto: Sturm

Und der Bürgermeister konnte noch eine erfreuliche Botschaft verkünden: Die kommunalen Steuern werden 2021 nicht erhöht. Das dürfte die angesiedelten Betriebe freuen. Schmutz geht davon aus, dass Ladenburg – trotz des großen Investitionsbedarfs – bis 2030 schuldenfrei sein wird.

Negative Punkte gebe es kaum. Wegen der Coronakrise erhöhte sich beispielsweise der Zuschussbedarf für die Betreuungseinrichtungen, denn teilweise wurden den Eltern die Gebühren in der betreuungsfreien Zeit erlassen.

Die Schwerpunkte, die die Verwaltung im Haushalt 2021 setzt, haben ein Ziel: Die Bürger sollen sich wohlfühlen, die Betreuungs- und Bildungseinrichtungen müssen zukunftsfähig sein, und die ökologische Weitsicht darf nicht zu kurz kommen. So betonte Schmutz, dass 2021 zwei Kindertagesstätten für zwölf Millionen Euro in der Nord- und Weststadt gebaut werden. Weitere 50 Krippen- und 80 Ganztagskindergartenplätze sollen entstehen. In den Ausbau der Dalberg-Grundschule und in die Werkrealschule fließen 1,4 Millionen Euro, und es müsse Ziel sein, dass im kommenden Jahr alle Ladenburger Schulen einen Breitband-Anschluss haben. Aus Bundesmitteln für die Digitalisierung der Schulen sollen 890.000 Euro abgerufen werden. Schmutz sei insgesamt dankbar, dass Bund und Land die Kommunen in der Coronazeit wirkungsvoll unterstützt hätten.

Zu den ökologischen Schwerpunkten im Haushalt 2021 gehört auch, dass der Bahnhof mit einem Park-and-Ride-System aufgewertet wird und zehn E-Mobil-Tankstellen entstehen sollen. Außerdem will Schmutz versuchen, eine Straßenbahnanbindung von Richtung Ilvesheim kommend zu erreichen.

Die Spielplätze sollen für 140.000 Euro modernisiert werden. Grillwiesenfans wird Hoffnung auf feste Grillstationen an der hinteren Neckarwiese gemacht. Der Kleinkindbereich im Freibad soll für 240.000 Euro modernisiert werden. Auch die städtischen Gebäude hat Schmutz im Blick. Gebäude-Manager Götz Speyerer kann Maßnahmen in Höhe von einer Million Euro verplanen. Der Bürgermeister betonte weiter, dass ihm die Kommunikation mit den örtlichen Betrieben wichtig sei. Er werde daher einen "Unternehmer-Stammtisch" ins Leben rufen.

Außerdem plant Schmutz 300.000 Euro Mehrausgaben für Personal ein. Im Rathaus werde umstrukturiert, und zusätzliche Stellen sollen geschaffen werden.