Ladenburg. (stu) "Die Umbaumaßnahme wird angenommen, das ist gut. Aber dafür haben wir es schließlich gemacht": Bereits wenige Wochen nach der Einweihung der 24 neuen Parkplätze in der verlängerten Wallstadter Straße zieht Bürgermeister Stefan Schmutz eine positive Bilanz. 30.000 Euro haben die Arbeiten gekostet.

Schmutz sprach von einem "starken Parkraumdruck" in der Weststadt. Zwei Neubaugebiete werden hier umgesetzt, im kommenden Jahr wird mit dem Bau eines weiteren Kindergartens begonnen. Auch das Gewerbegebiet Hohe Straße wächst weiter, sodass im Westen Ladenburgs die Parkmöglichkeiten immer begrenzter werden. Daher hat der Gemeinderat beschlossen, den Bebauungsplan zu ändern, damit entlang der verlängerten Wallstadter Straße weiterer Parkraum entstehen kann.

Nicht alle Weststadtbewohner, für die die Parkplätze hauptsächlich angelegt wurden, waren mit dem Projekt einverstanden. Im Vorfeld gab es Kritik, weil zum Beispiel befürchtet wurde, dass dadurch der Radweg eingeschränkt werde. Nach einer umfangreichen Bürgerinformation der Projektleiterin und Leiterin der Tiefbauabteilung der Stadt, Nicole Ernst-Karch, fand am Ende eine Abstimmung statt, ob die Arbeiten umgesetzt werden sollten oder nicht. Zwei Drittel der Anwohner sprachen sich für die Parkplätze aus, sagte Bürgermeister Schmutz. Er dankte auch dem Geschäftsführer der Hirschberger Firma Schnell, Alexander Schnell, und dem Bauhofteam unter der Leitung von Andreas Treiber für die schnelle Fertigstellung. Gerade in konjunkturstarken Zeiten und wegen der guten Auslastung der Baufirmen sei es schwierig, Kleinprojekte umzusetzen. "Schön, dass alles so reibungslos geklappt hat", so Schmitz.

Mit der Parkplatzschaffung wurden gleich zwei zusätzliche Maßnahmen umgesetzt. Vom Bauhof wurde auf einem Zwischenstück eine Insektenwiese angelegt, außerdem wurden zwei Treppenabgänge von der Wallstadter Straße zur Ostlandstraße beziehungsweise zur Donaustraße gebaut. So sollen die Anwohner schneller zu den Parkplätzen gelangen. Um die Durchfahrt von Lastwagen oder Wohnmobilen auf den Parkplatz zu verhindern, wurde eine Höhenbegrenzung an der Wallstadter Straße aufgestellt.

Nach seiner Information lud Bürgermeister Schmutz die beteiligten Akteure zur offiziellen Einweihung des Parkplatzes ein. Tiefbauamts-Leiterin Ernst-Karch verteilte die Scheren, mit denen das Einweihungsband durchgeschnitten wurde. Die Baumaßnahme in der Weststadt war ihr letztes großes Projekt für Ladenburg. Ernst-Karch wird die Stadtverwaltung verlassen, wie sie auf Nachfrage bestätigte. Wann sie ihren letzten Arbeitstag hat, wollte Bürgermeister Stefan Schmutz nicht sagen. "Wir werden die Sache kommunizieren, wenn es etwas zu berichten gibt", sagte er.

Die Fluktuation im Führungsbereich der Stadtverwaltung ist auffällig. In den zurückliegenden Monaten hat die Leiterin der Stadtbibliothek, Antje Kietzmann, die Einrichtung verlassen; die neue Leiterin der Stadtmarketingstelle Christiane Edelmann-Mohr warf schon nach wenigen Wochen das Handtuch und auch der Leiter des Ordnungsamts, Thomas Müller, hat gekündigt. Nun also wird auch die Leiterin des Tiefbauamts die Stadtverwaltung verlassen.

Für alle Stellen - abgesehen von derjenigen im Tiefbauamt - wurden die Ausschreibungsverfahren abgeschlossen und teilweise neue Führungskräfte eingestellt.