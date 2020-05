Ladenburg. (pol/rl) Zeitgleich zu einer gemeldeten Rauchentwicklung bei RTP – die Freiwillige Feuerwehr Ladenburg ist nach dem Großbrand noch mit Nachlöscharbeiten befasst – wurden die Einsatzkräfte am frühen Samstagmorgen zu einem Feuer auf dem Freigelände von Calvatis in der Dr.-Albert-Reimann-Straße gerufen. Das Unternehmen stellt Reinigungs- und Desinfektionsmittel her.

Bereits auf der Anfahrt teilte die Leitstelle mit, dass Flammen von Ilvesheim aus sichtbar wären. Bei Ankunft des Einsatzleiters standen etwa 100 Paletten mit Dämmmaterial in Flammen. Mitarbeiter hatten erste Löschversuche unternommen. Da der Brand drohte, auf weitere Paletten überzugreifen, wurden die Feuerwehren aus Ilvesheim und Heddesheim zur Unterstützung angefordert. Das Feuer konnte zügig eingedämmt werden. Ein Radlader zog das Material auseinander.

Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 35 000 Euro. Die Brandursache steht noch nicht fest, die Beamten ermitteln.

Update: Sonntag, 24. Mai 2020, 15.45 Uhr