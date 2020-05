Ladenburg. (pol/rl) Am frühen Samstagmorgen gab es wieder ein größeres Feuer in einer Ladenburger Firma. Laut Polizeibericht waren gegen 5.30 Uhr rund 100 Paletten Dämmmaterial auf einem Firmengelände in der Dr. Albert-Reimann-Straße in Brand geraten.

Die Werksfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren aus Ilvesheim und Heddesheim waren vor Ort und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und schließlich löschen.

Ersten Schätzungen zufolge kam es zu 35.000 Euro Sachschaden. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.