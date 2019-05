Von Günther Grosch

Weinheim. "Leckeres von der Hand in den Mund" und "Einmal rund um die Welt schlemmen": Gelegenheiten zu dem Einen wie dem Anderen gab es in den vergangenen drei Tagen in den beiden Schlosshöfen zuhauf. Auch wenn sich insbesondere am Samstag ausgerechnet Petrus wettermäßig als Appetitzügler erwies, überwog bei der Premiere der "Street Food Tour" dennoch das Positive.

Mit acht- bis zehntausend Besuchern hatten die Veranstalter gerechnet. Wer schon am späten Samstagnachmittag bei der Eröffnung sowie am Schlusstag mit dabei war, hegte ob des Andrangs zu den rollenden Restaurants keine Zweifel daran, dass diese Zahl weit übertroffen würde.

Erfunden wurde der Speisen-Verkauf aus dem Bus heraus wie so vieles Andere in den USA. Dort bildeten sich bereits in den 1950er Jahren lange Schlangen vor Kleinbussen, die als "kleine Leckerbissen, die das Herz berühren" frisch gebrutzelte, handgeformte Rindfleisch-Patties, mexikanische Tacos mit hausgemachten Soßen und chinesisches Dim Sum verkauften.

Dieser Tradition folgend hatten sich auch in den Schlosshöfen mehr als zwei Dutzend fröhlich bunter Gourmet-Trucks zur Wagenburg formiert. Bei "Hakuna Matata", was "Swahili" ist, aus der Bantusprache Ostafrikas stammt und so viel bedeutet wie "kein Problem" oder "keine Sorgen", ließen Krokodilgulasch ("Mamba") in Kokosmilchsoße und "Pundamilia", das sind mit Zwiebeln, Paprika, Knoblauch und Koriander gewürzte Zebrasteaks, das Wasser im Munde zusammenlaufen.

Aus Esslingen kommt Jonas Petersen. "Almpizza" lautet hier das Zauberwort, welches das "Sesam öffne dich" für den Genuss seiner aus Mais, Weizen und Gries gebackenen und unterschiedlich belegten Pizzas bedeutet. In die kulinarischen Genüsse Brasiliens entführten unter anderem die "Coxinha de frango" (Hühnerschenkel) und "Bohinho de queijo" (Käsebällchen). "Vade" aus Sri Lanka, warme Linsenküchlein mit Mangochutney als "Essen für die Seele" gibt’s am nächsten Truck. Während gegenüber am Wiesbadener "BBQ-Tower" die ebenso deftigen wie mächtigen "Toao-Burger" und bei "Big Daddys XXX-BBQs" saftige Spare Ribs die Kauwerkzeuge herausfordern.

Thomas, Alexandra und Enrico punkten mit "Fisk"-, "Kött"- und "Vegansk"-Brötchen à la Svensk. Verdreht leckere Spiralkartoffeln hat das "Kartoffelwerk" auf ihren 40 Zentimeter langen Spießen aufgefädelt. Die den De Luxe Erdäpfel-Variationen von Robert Zibert aus dem Fürther "Old Rockers Kitchen" in nichts nachstehen. Ungarische Baumstriezel als Nachspeise und die je nach persönlicher Vorliebe selbst kreierten "Wild Waffles" runden das bunte Geschmacksbild ab. Was natürlich nicht alles an einem einzigen Tag zu verkraften war. Was dann auch wenig verwunderte, dass man am Samstag und Sonntag erneut auf das ein oder andere bekannte Gesicht traf.

Dass die in jeder Hinsicht ausgefallenen Angebote mit ihren immer frisch zubereiteten Portionen und nicht alltäglichen Zutaten auch ihren Preis haben ist einsichtig. Mit der Bratwurst für 2,50 Euro kann die Street Food Tour definitiv nicht mithalten. Nicht die Masse, sondern die Qualität und Frische sind hier wichtig, sagt Lara Schüller vom Veranstalter Wisi-o-Media in ihrem Resümee. Ziel sei es, den Kunden hochwertiges Essen anzubieten.

Bei der Street Food Tour geht es neben dem Genießen aber auch um die Befriedigung der Neugier nach etwas Anderem und Besonderen. "Mal etwas probieren, was man so noch nicht gegessen oder getrunken und auch nicht im eigenen Kühlschrank vorrätig hat", so Schüller. Und natürlich in geselliger Runde ein paar unbeschwerte Stunden zu verbringen.

So stimmte unter dem Strich auch die erhoffte Besucherzahl, die von Stadtsprecher Roland Kern bis zum Abend sogar auf bis zu 15.000 geschätzt wurde. Fazit: Weinheim ist auf den Geschmack gekommen. Einigen Frust hinunterzuschlucken und zu verdauen hatten dagegen viele der vergeblich nach Parkmöglichkeiten suchenden Autofahrer. Wegen des gestern gleichzeitig stattfindenden "Altstadtlaufs" war die Innenstadt stundenlang komplett abgesperrt.