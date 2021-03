Gekippte Fenster sind für Einbrecher eine Einladung, in die Wohnungen einzusteigen. Präventionsrundgänge der Polizei finden übrigens auch in Corona-Zeiten statt. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) Seit knapp vier Jahren ist Peter Oechsler Leiter des Polizeireviers Ladenburg. Er trägt Verantwortung für 70 Beamte, die den Führungsstil des Polizeirats schätzen. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen jeden Tag gerne und motiviert ihren Dienst antreten. Um dies zu erreichen, will ich meinen Beitrag leisten", sagte Oechsler beim RNZ-Besuch. Er betonte aber, dass er, wenn es sein muss, auch ein "harter Hund" sein kann.

"Härte" war bei der Vorstellung der Ladenburger Kriminalstatistik 2020 nicht angesagt. Im Gegenteil: "Die Zahlen sind ein Traum, denn die Straftaten gingen um 20 Prozent auf 414 Delikte zurück", freute sich Oechsler. Er sprach seinen Einsatzkräften viel Lob aus, weil sie es derzeit nicht einfach haben: Die Polizei ist für manche Bürger der "Sündenbock", wenn beispielsweise Corona-Vorschriften kontrolliert werden müssen. An sonnigen Tagen ist die Neckar- und Festwiese ein "Hotspot", die hohe Frequentierung des Skaterplatzes war jüngst Thema im Gemeinderat. Auch dass am Neckartorplatz immer wieder kontrolliert werden müsse, berichtete Oechsler. Mit Bürgermeister Stefan Schmutz befindet sich der Polizeichef im regelmäßigen Austausch. Oechsler spricht den Ladenburgern ein großes Lob aus. Die allermeisten Menschen würden die Verordnungen akzeptieren. Bei Verstößen werde erst einmal das Gespräch gesucht. Allerdings gebe es auch in der Römerstadt Unbelehrbare, die für ihre Ignoranz eine Anzeige erhalten.

Oechsler ist das Thema Prävention wichtig. In der Coronazeit wurden die Präventionsmaßnahmen zwar zurückgefahren, aber es finden nach wie vor Termine in den Schulen statt. Streifenpolizisten klären Hauseigentümer zudem auf, wenn sie beispielsweise eine offene Balkontür oder ein gekipptes Fenster sehen.

Dem Revierleiter ist bewusst, dass die erfreulichen Zahlen der Kriminalstatistik mit der Pandemie zu tun haben. Die Kriminellen wissen, dass es in Zeiten von Homeoffice keine gute Idee ist, Einbrüche zu planen. Durchschnittlich gab es in den letzten Jahren um die 15 Wohnungseinbrüche, 2020 waren es nur sechs. Auch bei den Diebstahlsdelikten waren die Fallzahlen niedriger. Als Beispiel nannte Oechsler die Fahrraddiebstähle. 2019 wurden 80 angezeigt, 2020 waren es lediglich 32. Auch die Verkehrsunfälle gingen stark zurück. "Häusliche Gewalt" ist dagegen in der Pandemie ein größeres Thema. "Immer wenn Menschen über einen längeren Zeitraum eng zusammenleben, kann es Probleme geben", weiß der Polizeirat. Beim ersten Lockdown im letzten Jahr gab es in Ladenburg keine Auffälligkeiten. Der zweite Lockdown in 2021, der noch nicht in der Statistik erfasst ist, zeichnet ein anderes Bild. "Gefühlsmäßig kann ich sagen, dass diese Straftaten auch in Ladenburg stark nach oben gegangen sind. Und zwar in allen Gesellschaftsschichten", so der Revierleiter. Auf einem gleichen Niveau pendelten sich die Sachbeschädigungen wie das Zerkratzen von Autos oder Graffiti ein. Im Revier wurden dazu 108 Anzeigen aufgenommen.

Stark angestiegen ist nur der Bereich der Rauschgiftkriminalität. 27 Fälle (im Vorjahr 18) wurden zur Anzeige gebracht. Die höhere Anzahl habe auch mit der erhöhten Präsenz der Polizei zu tun. In der Pandemiezeit wurde der Streifendienst personell deutlich aufgestockt.

Die erfreuliche Aufklärungsquote von 56 Prozent macht Oechsler auch an der Motivation seiner Kollegen fest. 168 Tatverdächtige wurden ermittelt. 43 waren unter 21 Jahren, und die Zahl der "nichtdeutschen Straftäter" liegt bei 33 Prozent.

Oechsler begrüßt, dass in Ladenburg die zugeteilten geflüchteten Menschen dezentral untergebracht werden. Dies erleichtere die Integration, was sich auch in der Kriminalstatistik ablesen lasse. Der Revierleiter wünscht sich und allen Bürgern ein möglichst schnelles Ende der Pandemie, auch wenn sich die Zahlen der Kriminalstatistik dann wohl wieder verschlechtern.