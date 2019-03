Weinheim. (keke) Leichte belletristische Taschenbuchkost und schwere Wälzer bestimmten das Erscheinungsbild des Frühlings-Krempelmarkts von Natur-freunden, Tauschring und BUND, der Grünen Alternativen Liste (GAL) und Bündnis 90/Die Grünen.

Ob Antiquarisches, Urlaubslektüre, Krimi oder Fantasy, Harry Potter auf Englisch oder Deutsch, Kinder- und Jugendbücher, zwölfbändige Lexika oder Anleitungen und Inspirationsquellen ("So koche ich meinen Mann schlank") für Amateure und Profis am Herd. Das kaum mehr überschaubare Angebot hätte auch jeder Buchhandlung gut zu Gesicht gestanden.

Wer noch einen funktionierenden Plattenspieler mit Saphirnadel zu Hause in seinem Wohnzimmer oder Partykeller stehen hat, kam auch hier auf seine Kosten. Das musikalische Alphabet reichte von "A" wie Peter Alexander bis "Z" wie Frank Zappa. Aber auch die Klassik-, Opern- und Operettenfreunde durften sich aus einem reichhaltigen Fundus bedienen.

"Zündstoff", das Spiel mit den 50 explosiven Fragen, ragte aus dem Sammelsurium einmal oder keinmal gelöster Puzzles heraus. "Hauptsache, es sind noch alle Teile vorhanden", zeigte sich einer der "Krempler" optimistisch, dass beim "1000er"-Puzzle nicht das letzte passende Stück fehlt. Hier ein zuvor noch schnell in die Reinigung gebrachter Judo-Kampfanzug. Dort ein Ballettkleidchen, eine Taucherausrüstung und jede Menge an Schuhen und Handtaschen.

Manche fleißigen Helfer, die tags zuvor noch die Kleidung sorgfältig nach Kinder-, Damen- und Herrengarderobe getrennt vorsortiert hatten, runzelten die Stirn. Denn nach wenigen Minuten bestand das Ganze nur noch aus einem großen, aus Sommer- und Winterschlussverkauf gleichzeitig bestehenden Wühltisch. Der Tauschring munterte mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen die Erschöpften für die nächste Runde schnell wieder auf.

Knapp drei Stunden später war das Meiste abgeräumt. Was an Kleidung und Schuhen übrig geblieben war, brachten die eifrigen Hilfskräfte zum benachbarten Roten Kreuz. "Die Bücher werden abgeholt und finden Verwendung im Online-Handel", so die "Krempelmarktleiterinnen" Elisabeth Kramer und Christine Münch. "Viele übrig gebliebene Waren finden so auch noch auf diese Weise eine Wiederverwendung als einer der Hauptzwecke des zweimal jährlich stattfindenden Angebots."

Nach Abzug der Unkosten blieben 200 Euro als Reinerlös in der von Anneliese und Daniel Bauer in bewährter Weise gehüteten "Krempelkasse" übrig. Denn wenn auch diesmal "Alles fer umme" zu haben war, so füllte sich durch freiwillige Spenden der Marktbesucher das Sparschwein dennoch. Über die von den Veranstaltern gespendeten Einnahmen dürfen sich diesmal einige Kinderprojekte im Mehrgenerationenhaus freuen.

Info: Der Herbstkrempelmarkt mit Hausrat, Spielzeug und kleineren Elektroartikeln findet am Freitag, 11. Oktober, von 16 bis 18 Uhr (Anlieferung), und am Samstag, 12. Oktober, von 9 bis 12 Uhr (Abholung), statt.