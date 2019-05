Weinheim. (RNZ) Die Kommunalwahl setzt sich zusammen aus der Gemeinderats-, Kreistags- und Ortschaftsratswahl. Allein die Gemeinderatswahl beinhaltet in Weinheim sieben Wahlvorschläge mit insgesamt 205 Kandidaten. Am Sonntag um Punkt 8 Uhr werden alle 51 Wahllokale geöffnet, wofür rund 460 Wahlhelfer eingeteilt sind. Es stehen 130 Urnen bereit. Die Stadt gibt Tipps und Hinweise, um am Wahlsonntag Missverständnisse oder gar ungültige Stimmabgaben zu vermeiden.

Wer und was wird gewählt? Bei der Europawahl das Europaparlament, bei der Kommunalwahl der Gemeinderat der Stadt Weinheim, die Ortschaftsräte in den Ortsteilen sowie der Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises. Für jedes Gremium gibt es einen Stimmzettel.

Wo und wann kann ich wählen? In Weinheim und allen Ortsteilen sind Wahllokale eingerichtet, die von 8 bis 18 Uhr geöffnet sind. Jeder Wähler hat schon vor einiger Zeit eine Wahlbenachrichtigung bekommen. Darauf ist vermerkt, welches Wahllokal vorgesehen ist. Zur Stimmabgabe müssen die Wahlbenachrichtigung, der Personalausweis oder Reisepass mitgebracht werden. Wer einen Wahlschein erhalten hat, den Wähler durch Beantragung der Briefwahlunterlagen bekommen, aber dennoch am Wahlsonntag im Wahllokal wählen möchte, muss diesen Wahlschein dabei haben.

Kann ich den Stimmzettel auch vorher ausfüllen, in Ruhe zu Hause? Auch ohne Briefwahl? Für die Kommunalwahl ist dies möglich. In den Tagen vor der Wahl verschickt die Stadtverwaltung die Stimmzettel für die Gemeinderats-, Kreistags- und Ortschaftsratswahl an die Wähler. So können sich die Wähler in Ruhe mit den Stimmzetteln befassen. Wird ein Zettel beschädigt oder unleserlich, kann im Wahllokal ein neuer verlangt werden.

Darf ich den großen Stimmzettel der Gemeinderatswahl auch in Teilen abgeben? Ja, der Stimmzettel ist als Stimmzettelblock am oberen Rand perforiert, sodass der Wähler eine "Fahne" herauslösen und abgeben kann. Legt er mehrere abgetrennte "Fahnen" in den Stimmzettelumschlag, muss er eine Kennzeichnung einzelner Bewerber vornehmen. Aber Vorsicht: Ein quer durchgerissener Stimmzettel verliert seine Gültigkeit.

In den Gemeinderat sollen auch Bürger aus den Ortsteilen; wie ist das garantiert? In Weinheim besteht die Unechte Teilortswahl. Sie garantiert der Kernstadt und den Ortsteilen Hohensachsen, Ritschweier, Lützelsachsen, Oberflockenbach, Rippenweier und Sulzbach eine feste Zahl an Mandaten.

Wie kann ich das auf meinem Stimmzettel nachvollziehen? Für die Kernstadt und die Wohnbezirke gibt es jeweils eine maximale Zahl von wählbaren Kandidaten. Die jeweilige Zahl ist auf dem Stimmzettel angegeben. Dabei kann nicht nur für den eigenen, sondern für alle Wohnbezirke abgestimmt werden. Allerdings darf die maximale Zahl der Bewerber pro Wohnbezirk nicht überschritten sein, sonst werden die Stimmen für diesen Wohnbezirk ungültig. Es ist jedoch nicht vorgeschrieben, jeden Bezirk abzudecken. Es ist sogar möglich, nur Bewerber aus einem Ortsteil zu wählen, auch wenn Stimmen verschenkt werden.

Kann ich bestimmten Kandidaten mehr Stimmen geben als anderen? Bei der Kommunalwahl kann der Wähler einem Kandidaten bis zu drei Stimmen geben. Das wird mit der Zahl "3" im Kästchen hinter dem Namen gekennzeichnet. Bei der personalisierten Verhältniswahl ist dies sogar erwünscht. Natürlich geht das auch mit einer "2" (für zwei Stimmen) und einer "1" (für eine Stimme). Eine Stimme für einen Kandidaten kann der Wähler auch mit einem Kreuz kennzeichnen.

Wie viele Stimmen kann ich vergeben? Bei der Gemeinderatswahl können höchstens 32 Stimmen vergeben werden. Des Weiteren kann die folgende Anzahl an Stimmen vergeben werden: Kreistagswahl sieben Stimmen, Ortschaftsratswahl Rippenweier und Ritschweier jeweils fünf Stimmen, Ortschaftsratswahl Sulzbach, Oberflockenbach und Hohensachsen jeweils sieben Stimmen und Ortschaftsratswahl Lützelsachsen neun Stimmen. Ein Stimmzettel mit mehr als den angegebenen Stimmen ist ungültig.

Muss ich alle Stimmen abgeben? Nein, es dürfen nur nicht mehr als die oben angegebenen sein. Weniger Stimmen machen den Stimmzettel nicht ungültig, sie gelten als "Fehlstimmen".

Was passiert, wenn ich meinen Stimmzettel unverändert abgebe? Wenn der komplette Stimmzettelblock unverändert abgegeben wird, ist er ungültig. Es muss zumindest eine Partei oder Liste positiv gekennzeichnet sein. Es ist aber möglich, eine "Fahne" unverändert abzugeben. In diesem Fall werden die 32 Stimmen auf diese Liste oder Partei verteilt. Wenn der Stimmzettel bei einem Kandidaten mit einem Kreuz oder einer Ziffer gekennzeichnet wird, gilt er nicht mehr als unverändert. Alle 32 Stimmen müssen dann durch eine positive Kennzeichnung vergeben werden, sonst entstehen Fehlstimmen

Was passiert, wenn ich einen oder mehrere Bewerber streiche? Sobald eine Streichung von einem oder mehreren Bewerbern vorgenommen wird, muss gleichzeitig auch eine positive Stimmabgabe erfolgen, damit der Stimmzettel nicht ungültig wird. Das heißt es müssen die möglichen 32 Stimmen auf einzelne Bewerber verteilt werden, indem diesen in dem Kästchen hinter dem vorgedruckten Namen ein Kreuz oder die Ziffer 1, 2 oder 3 eingetragen werden.

Wann werden Ergebnisse feststehen? Die Ergebnisse der Europawahl werden am Sonntagabend bekannt gegeben. Für die Kommunalwahlen werden am Wahlsonntag nur die unveränderten Stimmzettel der Gemeinderatswahl ausgezählt. Dieses "Ergebnis" ist nicht aussagekräftig. Am Montag und Dienstag werden im Rathaus die Stimmen der Gemeinderats-, Kreistags- und Ortschaftsratswahl ausgezählt. Im Vorraum zum Großen Sitzungssaal werden ab Montagmittag Zwischenergebnisse und Hochrechnungen für die Öffentlichkeit gezeigt, ebenso unter www.weinheim.de, allerdings nur nach Listen und Parteien, noch nicht nach gewählten Bewerbern. Das amtliche Endergebnis wird am Mittwochnachmittag vom Gemeinderatswahlausschuss festgestellt.