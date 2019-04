Hirschberg. (ze) Jetzt steht es fest: Zur Gemeinderatswahl am Sonntag, 26. Mai, treten in Hirschberg wie zuletzt fünf Parteien beziehungsweise Wählervereinigungen mit insgesamt 90 Kandidaten an. "FDP, Grüne Liste Hirschberg, CDU, SPD und Freie Wähler", nannte am Mittwoch bei der Sitzung des Gemeindewahlausschusses dessen Schriftführer, Ralf Gänshirt, die kandidierenden Parteien/Wählervereinigungen entsprechend dem Eingang der Wahlvorschläge.

Zuvor hatte der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Erster Bürgermeisterstellvertreter Fritz Bletzer, die Mitglieder des Ausschusses zur Unparteilichkeit und Verschwiegenheit verpflichtet."Wir haben die eingereichten Wahlvorschläge vorab geprüft", berichtete Ralf Gänshirt den Ausschussmitgliedern von der Arbeit des Vorsitzenden und den Schriftführer. Dabei seien keine Beanstandungen aufgefallen. Die Beisitzer des Gemeindewahlausschusses kamen zum gleichen Ergebnis.

Daraufhin stellte der Gemeindewahlausschuss einstimmig fest, dass alle Wahlvorschläge fristgerecht eingegangen sind und es keinen Anlass für Beanstandungen gab.