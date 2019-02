Von Axel Sturm

Ladenburg. Alle 22 Listenplätze für die Kommunalwahl am 26. Mai konnte der 14 Mitglieder starke FDP-Ortsverband Ladenburg zwar nicht besetzen, aber 16 Bewerber wollen versuchen, die Liberalen im Gemeinderat wieder zu stärken. "Ein Sitz soll es natürlich wieder sein, besser wären aber zwei", sagte Vorsitzender und Noch-Stadtrat Wolfgang Luppe (77). Er wird dem neuen Gremium nicht mehr angehören. Luppe hatte im Januar seinen Rückzug aus dem Gemeinderat angekündigt, um jüngeren Kandidaten das Feld zu überlassen. Die Vorbereitung der Kommunalwahl lag aber noch in Luppes Händen.

"Kommunalpolitik muss Sozialpolitik sein", sagte Luppe. Ganz oben auf der Prioritätenliste der FDP stehe bewusst, dass die Angebote in der Kinderbetreuung und Bildung dem Bedarf angepasst werden müssten. "Wir brauchen Flexibilität bei den Betreuungszeiten", sagte Spitzenkandidatin Ursula Völkel, die Lehrerin an der Dalberg-Grundschule ist.

Emanuel Kollmann, der vor wenigen Monaten zum Zweiten Ortsverbandsvorsitzenden gewählt wurde und auf der Kandidatenliste den dritten Platz einnimmt, sieht in Ladenburg ebenfalls große Betreuungs-Defizite. Für den zweijährigen Sohn hätten er und seine Lebensgefährtin Katharina Johnen, die auf Platz acht der Kandidatenliste steht, keinen Betreuungsplatz finden können. "Ich habe nicht zehn Jahre studiert, um nur die Mutterrolle einzunehmen und zuhause bleiben zu müssen, weil es keine Betreuungsplätze in Ladenburg gibt", so Johnen.

Hintergrund
> 1. Ursula Völkel, (55), Grund- und Hauptschullehrerin
> 2. Ernst Peters, (59), Informatiker
> 3. Emanuel Kollmann, (31), Jurist
> 4. Carina Klockner, (27), Polizeikommissarin
> 5. Britta Pommer, (50), Immobilenbetriebswirtin
> 6. Steffi Raskop, (54), Erzieherin
> 7. Stefan Heinrich, (54), Betriebswirt
> 8. Katharina Johnen, (30), Rechtsreferendarin
> 9. Jürgen Sontheimer, (64), Rechtsanwalt
> 10. Wolf-Rüdiger Würtz, (75), Sparkassen-Betriebswirt
> 11. Andreas Lux, (56), Biologe
> 12. Bastian Klockner, (30), Bau-Ingenieur
> 13. Achim Froesewitte, (50), Technischer Angestellter
> 14. Mark Völkel, (58), Ingenieur
> 15. Dr. Bernd Rosskopf, (69), Facharzt für Radiologie
> 16. Rolf Gramlich, (80), Ingenieur

Das nächste Thema des Wahlprogramms ist die Schaffung eines senioren- und behindertenfreundlichen Ladenburgs. Mit Wolf-Rüdiger Würtz (75), Bernd Rosskopf (69) und Rolf Gramlich (80) stehen drei Kandidaten auf der Liste, die sich hier Verbesserungen wünschen. Weitere Schwerpunkte der FDP sind Flüchtlinge - "Menschen, die unsere Hilfe brauchen", so Luppe -, Stärkung der Kunst- und Kulturlandschaft, Schaffung eines neuen Parksystems, kreative Angebote für bezahlbaren Wohnraum, eine solide Haushaltspolitik und die Förderung von Stadtmarketing und Tourismus. Immer wieder wurde das Thema "Ausbau des schnellen Internets" angesprochen. Mit dem Informatiker und Leiter der FAZ-Informatikgruppe, Ernst Peters, steht auf Platz zwei der Liste "ein Fachmann, der dem Rat gut tun würde", so Luppe.

Die FDP will zudem mehr Polizeipräsenz, um die Sicherheit in der Stadt zu stärken. Mit der jüngsten Bewerberin Carina Klöckner (27) steht denn auch eine Polizeikommissarin auf der Liste, die sich wegen der vielen Einbrüche in Ladenburg Sorgen macht. Sie will mithelfen, dass Präventionsmaßnahmen umgesetzt werden. Auch für die "klassischen FDP-Felder" wurden Kandidaten gefunden. Jürgen Sontheimer ist Anwalt für Steuerrecht, Andreas Lux ist Firmengründer in der Biotechnologie-Branche, Britta Pommer Immobilienmaklerin und Dr. Bernd Rosskopf Facharzt für Radiologie. Lux kritisierte bei seiner Vorstellung die Stadtverwaltung. Er will seine Firma aus Mannheim umsiedeln und suchte Räume in Ladenburg. Da er aber keine Hilfe dabei bekam, wird er seinen Betrieb nun in Edingen-Neckarhausen ansiedeln. "Ladenburg braucht im Rathaus einen professionellen Wirtschaftsförderer", so Lux.

Auch die Verwurzelung in die Vereine war bei der Listenbesetzung wichtig. Mark Völkel ist Übungsleiter in der Ladenburger Sport-Vereinigung, Rolf Gramlich singt im evangelischen Kirchenchor und Ursula Völkel engagiert sich im Garangoverein. Sogar eine Weltmeisterin ist vertreten: Bei ihrer Vorstellung schwieg Steffi Roskop zwar bescheiden und erwähnte ihre sportlichen Erfolge nicht. Luppe stellte die Sportlerin auf Listenplatz sechs dann aber als herausragende Fechterin vor.

Einen Generationenwechsel hat Luppe mit der Kandidatenliste durchaus erreicht. Das Durchschnittsalter der Kandidaten liegt bei knapp 53 Jahren.