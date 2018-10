Edingen-Neckarhausen. (nip) Das von Altgemeinderat Georg Mildenberger gestaltete Werbeplakat für den Kinderweihnachtsmarkt hat hohen Wiedererkennungswert und wird auch in diesem Jahr aufmerksam machen auf die inzwischen elfte Veranstaltung. Beim Planungstreffen der Kulturinitiative Edingen-Neckarhausen (KIEN), zu dem Michael Huber und VHS-Leiter Hermann Ungerer eingeladen hatten, waren einige der teilnehmenden Vereine zugegen, um Aktionen und Angebote vorzustellen.

Der Rahmen des nicht gewerblichen Kinderweihnachtsmarkts bleibt derselbe: Er findet im Schlosshof von Neckarhausen am 9. Dezember in der Zeit von 13 bis 18 Uhr statt. "Im Prinzip läuft alles wie in jedem Jahr, aber es gibt kleine Änderungen", sagte Huber. In die Rolle des Nikolaus, der nachmittags die Kinder unter anderem mit Äpfeln beschenken wird, schlüpft erstmals Hermann Hurst. Seine Vorstellung sei es, sagte Hurst nun, einen möglichst authentischen Bischof abzugeben und noch einen Begleiter zu finden, der den Knecht Ruprecht spielt. Gesetzt ist auch das beliebte kleine Karussell, wohingegen Mitmachzirkus und Zauberer ihre Teilnahme abgesagt haben. Aus diesem Grund ist das Rahmenprogramm noch nicht endgültig festgezurrt, auch was die Live-Musik angeht. Zugesagt hat hier immerhin bereits die JUZ-Band "Thousand Names".

Das Jugendzentrum selbst, kündigte Sozialarbeiter Werner Kaiser an, werde erneut Bastelangebote unterbreiten und zum Jakolo-Spielwettbewerb einladen. Die DJK Neckarhausen will mit den Kindern Plätzchen backen. In kulinarischer Hinsicht gibt’s Hausgemachtes: Crêpes-Variationen am Stand des Partnerschaftsvereins IGP, Kartoffelsuppe beim Jugendgemeinderat, Zuckerwatte und heiße Mandeln bei der Jugendfeuerwehr sowie Waffeln beim "Vogelnest", dem Verein zur Kleinkindförderung.

Mit im Boot sind ferner der "Wawuschel"-Kindergarten, die DJK, der Turnverein Neckarhausen und die Musikvereinigung. Für die Tombola, über deren Verlosung die VHS-Tochter "KIEN" einen kleinen Erlös erwirtschaftet, sammelt Altgemeinderätin Heidi Gade ab sofort wieder fleißig Spenden bei örtlichen Gewerbetreibenden.

Gerne hätten die Veranstalter für den elften Kinderweihnachtsmarkt zwei weitere Hütten aufgestellt, denn der Bedarf sei da, wie Huber anmerkte. Doch Ungerer erklärte nach einem Gespräch mit Bürgermeister Simon Michler, dass die Gemeinde in diesem Jahr aus Kostengründen noch davon Abstand nehmen werde.

Im kommenden Frühjahr wollen sich die Organisatoren nach gebrauchten Weihnachtsmarkthütten umsehen. "Im Moment ist die Situation noch nicht prekär, wenn die Skiabteilung des TV Edingen nicht dabei ist", erklärte Huber. Da Abteilungsleiterin Theresa Ding im Ausland sei, habe er noch keine Rückmeldung, was die neuerliche Teilnahme angehe.

Info: Das nächste Planungstreffen für den Kinderweihnachtsmarkt findet am 29. November um 19 Uhr im Gasthaus "Zum Friedrichshof", Anna-Bender-Straße, Edingen statt.