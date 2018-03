Von Karin Katzenberger-Ruf

Hirschberg-Leutershausen. Auch der kleine Kapitän eines Piratenschiffs läuft in der Polonaise durch die Heinrich-Beck-Halle mit. Dort findet schon seit vielen Jahren an Fastnachtsdienstag ein Kindermaskenball statt. Am Dienstag war der Fußballverein Leutershausen (FVL) der ausrichtende Verein und der Vorsitzende Marcel Fischer trug die Verantwortung für das bunte Treiben.

"Wir haben mal 180 Stühle gestellt. Mal sehen, wie viele Leute kommen. Das Wetter ist schön, da gehen auch viele Familien auf den Straßenfasching", sagt er kurz vor 14 Uhr. Da ist die Halle noch nicht besonders voll. Doch der Alleinunterhalter Franz Herb steht im Clownskostüm schon in den Startlöchern. Fast pünktlich - nicht um 14.11 Uhr, aber um 14.13 Uhr - greift er auf dem Keyboard in die Tasten und singt "Ritz am Boo, Ritz am Boo, moje fängt die Fasnacht oo". Dabei ist am Aschermittwoch doch alles wieder vorbei! Dann kommt zum Lied noch Gereimtes dazu, wonach die "Heisemer Mädsche" mal "schebbe" und mal "schäane Bää" haben.

Derweil hat sich an der Kasse eine lange Schlange gebildet. Ein Dinosaurier mit spitzen Zacken auf dem Rücken begehrt ebenso Einlass wie ein Ritter samt Schwert. Dann folgen vier Einhörner auf einen Schlag. "Das scheint momentan die gängigste Verkleidung zu sein", sagt Marcel Fischer. Er und einige andere aus dem Organisationsteam werden später die Aufgabe haben, die sechs schönsten Kostüme zu prämieren. Dies geschieht einfach nach Augenmaß ohne Abstimmung durch das Publikum.

Ausgefallene Verkleidungen, vielleicht auch selbst genähte, haben die größten Chancen. Immerhin gibt es sechs Karten für das Olympia-Kino zu gewinnen, die Tüte Popcorn inklusive.

"Auf zur ersten Polonaise", lautet indessen das Kommando von Franz Herb, nachdem er erst mal alle Kinder an der schwarzen Linie hat antreten lassen. Auf seine Frage "Seid ihr alle da?" ertönt ein lautes "Ja" aus vielen Kinderkehlen.

Die Polonaise ist für die "Jury" erste Gelegenheit, die Kostüme wie auf einem Laufsteg zu begutachten. Doch der Aufmarsch reicht Franz Herb noch nicht. Er lässt die Kinder aus ihren Händen auch einen "Tunnel" bauen und ruft ein "durchgehen und immer weiter bauen" in die Menge.

Während der Polonaise fliegen die Löcher aus dem Käse, sind Anneliese und Adelheid aus den einschlägigen Stimmungsliedern dabei und fasst Erwin der Heidi von hinten an die Schulter. Prinzessinnen im roten Samtkleid und mit weißen Schleiern, aber auch so mancher "Superman" marschieren tapfer mit. Später werden musikalisch auch die Affen durch den Wald rasen und sich das rote Pferd umkehren. "Ich hab da einige Lieder zum Mitsingen und Tanzen auf Lager. Es sind ja nicht viele Spiele vorbereitet", so Franz Herb. Für den Klassiker "Reise nach Jerusalem" wurden allerdings ein paar Stühle aufgestellt.

Geworfen wurde auch was: nämlich kleine Tütchen mit Gummibärchen und Kaubonbons. "Da freut sich der Zahnarzt", witzelte Franz Herb.