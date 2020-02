Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Mitfühlend, humorvoll und hilfsbereit – die guten Eigenschaften, die man Menschen im Sternzeichen "Fisch" zuschreibt, findet Jessika Schindler durchaus auch für sich passend. "Sternzeichen sind mir schon ein bisschen wichtig und ich glaube ein wenig an Horoskope", sagt die knapp 23-jährige, die in dieser Saison als Jessika II. "aus dem Herzen des Vereins" die Edinger Narren regiert und die Karnevalsgesellschaft Edinger Kälble repräsentiert.

Dabei erachtet sie es als gute Übung, vor vielen Menschen auf einer Bühne zu stehen und frei zu reden. "Ich bin anfangs ein eher zurückhaltender Typ, und das Amt ist gut fürs Selbstbewusstsein", sagt sie im RNZ-Gespräch. Die gebürtige Friedrichsfelderin wechselte 2014 mit ihrer Freundin, die sie seit Grundschulzeiten kennt, von den "Schlabbdewel" zu den Edinger Kälble. Die Garde, trainiert von Gardeministerin Sabine Mülbert, stellt das Herzstück des Fastnachtsvereins dar. "Deshalb auch mein Beiname ‚aus dem Herzen des Vereins‘"", erklärt Jessika II.

Zeit zum Kleiderkauf wurde sehr knapp

Mit ihrer Namensvetterin Jessica Hockenberger und deren Mann Kevin, dem Elferratspräsidenten der Edinger Kälble, sei sie auch privat befreundet, erzählt ihre Lieblichkeit weiter. Beide hätten sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, das ehrenvolle Amt einer Fastnachtsprinzessin zu übernehmen. "Ich habe eine Nacht darüber geschlafen und dann zugesagt", sagt Jessika II. weiter. Das war drei Wochen vor Kampagnenbeginn, weshalb die Zeit zum Kleiderkauf sehr knapp wurde, beziehungsweise die drei online bestellten Roben in Dunkelblau, Grau und Rot noch nicht da waren.

Die Prinzessin löste das Problem pragmatisch: "Ich trug zum Auftakt ein Abendkleid und wurde häufiger angesprochen, dass das mal etwas anderes und sehr schön sei." Die junge Frau, die im Bauhaus in Heidelberg an der Kasse und der Information arbeitet, ist die erste Fastnachterin in der Familie und somit etwas aus der Art geschlagen. Sie lacht. "Meine Eltern sind schon stolz. Mein Papa zeigt gern die Fotos von den Veranstaltungen herum, und beide sind, wann immer es ihnen möglich ist, auch bei den Terminen dabei." Zur großen Narrensitzung am 15. Februar in der Pestalozzi-Halle in Edingen hat sich auch Jessika Schindlers Oma angekündigt.

Das Schöne an ihrem Amt sei, dass man viele Leute kennenlerne, auch wenn es manchmal schwierig sei, sich alle Gesichter und Namen zu merken, wie sie zugibt. "Aber dann ist immer jemand da, der einem hilft", sagt sie. Und ergänzt: "Man wächst enger mit der Vereinsfamilie zusammen, das muss man wirklich einmal erlebt haben." Ihr Motto, das sie bei Gastauftritten bei befreundeten Fastnachtsvereinen vorträgt, hat sie zusammen mit Jessica Hockenberger und Sabine Mülbert verfasst. "Alles andere ergibt sich spontan bei den Veranstaltungen."

Zweimal wöchentlich trainiert die ehemalige Handballspielerin Gardetanz, ansonsten treffe sie sich gerne mit Freunden zum Ausgehen und zum "Quatschen".

Nachdem der große Bruder das heimische Nest in Friedrichsfeld verlassen hat und nach Ulm gezogen ist, bewohnt sie zwei Zimmer bei ihren Eltern. Den Service im "Hotel Mama" genieße Jessika II. sehr, stellt sie fest. "Meine Eltern unterstützen mich, wenn ich spät nach Hause komme, steht meine Mama immer noch einmal auf, um mir aus dem Kleid zu helfen." Darüber hinaus spiele sie gerne "Sims 4" und sie nennt Rumänien als das Land, in das sie häufiger mit der Familie reist, auch wenn die Verwandtschaft mittlerweile hier lebe. "Es ist wunderschön dort", schwärmt sie.

Eine bodenständige Regentin, die nur eines nicht leiden kann: Unpünktlichkeit. "Da kann ich schon mal ungeduldig werden", sagt sie und lacht. Das wiederum wäre ganz untypisch für das Sternzeichen der am 17. März 1997 geborenen Fastnachtsprinzessin. Denn Fischen sagt man Geduld und Verständnis nach. Muss man aber auch nicht immer haben.