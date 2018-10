Von Philipp Weber

Weinheim. Es war am 29. August, als in Inge Dietrichs Garten etwas auftauchte, das sie inzwischen als Aufgabe betrachtet: Vier Igeljunge, noch ganz klein, waren auf das Grundstück am Friedrich-Ebert-Ring gekommen. Schnell war klar, dass die Kleinen Hilfe brauchen: Eine Nachbarin hatte das mutmaßliche Muttertier tot aufgefunden. "Wir vermuten, dass es aufgrund von Mangelernährung verendet ist", so Dietrich.

Inge Dietrich päppelte die Tiere auf. Und die Kleinen wuchsen. "Ich stelle ihnen nach wie vor jeden Abend einen Teller Essen hin, das jeden Morgen aufgefuttert ist", sagt sie im Gespräch. Doch inzwischen macht sie sich Sorgen. Ist sie sich doch keineswegs sicher, dass die Tiere den kommenden Winter überleben. Schließlich benötigen Igel eine solide Fettschicht, um den Winterschlaf sicher verbringen zu können.

Dietrich hat die RNZ allerdings nicht kontaktiert, um ihre durchaus berührende Geschichte zu erzählen. Ihr geht es darum, anderen "Igelfindern" mit Rat und Tat zur Seite zu stehen: "Ich selbst habe viel im Internet recherchieren müssen. Schließlich hat ein netter Mensch aus meinem Umfeld eines meiner Fotos von den Tieren auf Facebook geteilt", sagt sie.

Ein Nutzer gab ihr den Tipp, sich an die Igelburg in Mossautal (hessischer Odenwald) zu wenden. "Burgherrin" Idun Rieden bestätigt, dass in diesem Sommer ungewöhnlich viele, zum Teil unterentwickelte Jungtiere gefunden worden sind: "Wir werden beinahe mit Igeln überschwemmt." Aktuell leben rund 80 Tiere in ihrer Einrichtung. Das liege nicht zuletzt an dem ungewöhnlich heißen Sommer: Die Tiere ernähren sich vorwiegend von Insekten wie Laufkäfern oder Spinnen - und von Regenwürmern. Heißt: trockener Boden, leerer Igel-Teller.

Idun Rieden hält es für gerechtfertigt, sich um die Wildtiere zu kümmern. Denn der Erhalt dieser Art sei keine Selbstverständlichkeit. "In England muss man den Igel inzwischen vor dem Aussterben bewahren", sagt sie. Ob die Igel im Garten der Weinheimerin Dietrich den Winter überleben, kann Rieden nicht sagen: "Ich bin nicht Gott." Bei einer menschenmöglichen Beantwortung dieser Frage wäre es indessen hilfreich, die Tiere zu untersuchen und vor allem zu wiegen, so die Expertin.

Das Problem: Igel sind scheue, nachtaktive Tiere. Eines der vier Igelkinder konnte Inge Dietrich einfangen. Es ist jetzt in Heppenheim, wo die Igelburg eine Zweigstelle unterhält. Dass die Tiere erst im August geboren wurden, ist übrigens nicht ungewöhnlich, so Igel-Schützerin Rieden. Das entspreche dem Fortpflanzungszyklus dieser Art, zumindest zu 80 Prozent. Allerdings seien in diesem Jahr auch schon im Mai Igeljunge gefunden worden. Grund hierfür: Der letzte Winter war ungewöhnlich mild, was den Rhythmus der Tiere offenbar durcheinander gebracht hat.

"Viele Tiere haben diesen Sommer nicht überlebt; das gilt nicht nur für Igel, sondern auch für Arten wie Feldhasen oder Eichhörnchen", so Rieden. Die Aktiven in Igelburgen und Wildtierstationen hätten mehr als genug Arbeit gehabt. In Riedens Igelburg gibt es eine "Krankenstation" mit 20 Plätzen, ebensoviele Tiere passen in ein Freigehege. Dazu gibt es Mutter-Kind-Käfige sowie ein Winterschlafquartier mit 40 Plätzen. Der finanzielle Aufwand sei enorm, sagt die Aktive. Leider sei das staatliche Fördersystem in Hessen nicht unbedingt auf kleinere Einrichtungen wie die Igelburg ausgerichtet - auch wenn diese alle notwendigen Genehmigungen vonseiten der Naturschutzbehörden vorweisen kann. So lebt die Igelburg letztlich von Spenden - und der anerkanntermaßen gemeinnützigen Arbeit der Aktiven.

Rieden unterhält die Igelburg mithilfe einer Assistentin. In der Heppenheimer Zweigstelle arbeitet eine ehrenamtliche Kraft. "Ich kümmere mich um 400 Igel pro Jahr", sagt Rieden. Igelretter wie die Weinheimerin Inge Dietrich müssen sich bei Ankunft in der Burg keineswegs von "ihren" Schützlingen verabschieden. Sofern die Umgebung igelgerecht ist und keine anderen Hinderungsgründe bestehen, bekommen die Finder ihre Tiere zurück - um sie vollends aufzupäppeln und dann auszuwildern.