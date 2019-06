Weinheim. (RNZ) Das Internationale Kulturfest im Schlosshof gilt als interkultureller Höhepunkt des Weinheimer Kultursommers - in diesem Jahr wird das Fest durch den Auftritt des türkisch-stämmigen Kabarettisten Serhat Dogan ergänzt. Weinheims Integrationsbeauftragte Ulrike Herrmann kennt ihn persönlich und konnte ihn für einen Besuch gewinnen. Das Internationale Kulturfest findet sonntags im Rahmen des Kultursommers im Schlosshof statt. So auch diesmal am Sonntag, 30. Juni, von 14 Uhr an.

Nachmittags findet zunächst das multikulturelle Fest der Vereine und Initiativen statt. Es gibt kulinarische Spezialitäten, Folkloregruppen sowie ein Spiel- und Mitmachangebot im Park. Verantwortlich ist ein Kulturfest-Komitee, das aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen besteht. Die Federführung hat die Stadt Weinheim. Abends gibt es stets eine Profi-Band, meistens mit südländischem oder exotischem Touch. Dieses Mal kommt Serhat Dogan dazu, um abends um 18.30 Uhr Auszüge aus seinem Programm "Glücklicher Türke aus Bodenhaltung" zu zeigen. Dogan, gebürtiger Kölner, kam erst 2005 aus der Türkei zurück nach Deutschland. Sein Visum sei an seine berufliche Tätigkeit geknüpft, bekundet er: mithin ein "Comedy-Visum".

Er nimmt in seinen Programmen aber nicht nur sich selbst auf die Schippe, sondern hat auch viel über die deutsche Lebensart zu sagen. Abends ab 20 Uhr ist es wieder der quirlige Salsa-Musiker Cris Cosmo, der mit seiner Band den Bühnen-Höhepunkt markiert. Er war schon einmal der Schluss- und Höhepunkt des Internationalen Kulturfestes, hat aber auch von seinen Zeiten auf der Kerwe und in Muddy’s Club seine Fans. Seit zehn Jahren mischt er deutsche Texte mit Pop, Latino-Reggae-Einflüssen und Livebeats. Seinen Künstlernamen bekam Cris, als er mit Straßenmusik durch die Welt tourte. In Südamerika nahmen die Leute dem "Chico" mit der Gitarre seine deutschen Wurzeln nicht ab. Sie nannten ihn "Cris Cosmo" - "Weltbürger-Cris". Trotz des erweiterten Programms wird auch dieses Jahr kein Eintritt erhoben.