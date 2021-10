Ilvesheim. (pol/stoy) Als eine bislang noch unbekannte VW-Fahrerin am Samstagnachmittag in der Ilvesheimer Schlossstraße auf einen Parkplatz auffahren wollte, übersah sie eine Neunjährige, die gerade auf dem Gehweg lief. Der Vorfall ereignete sich zwischen 15.30 und 16 Uhr. Nach Angaben der Polizei fuhr die Autofahrerin nach dem Zusammenstoß wild gestikulierend in Richtung Ladenburg davon - ohne sich um das Kind zu kümmern. Glücklicherweise wurde die Neunjährige bei dem Unfall nur leicht verletzt und kam mit Schürfwunden davon.

Wie die Beamtinnen und Beamten informieren, berichtete das Kind daraufhin seinen Eltern von dem Vorfall, die wiederum umgehend eine Anzeige erstatteten. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Diese können sich unter 06203/93050 an die Ladenburger Ermittler wenden. Im Fahrzeug der Frau - ein dunkelblauer VW mit Heidelberger Kennzeichen - sollen sich auch ein männlicher Beifahrer und zwei Kinder befunden haben.

Die Fahrerin soll ungefähr 35 Jahre alt sein, hatte schulterlange blond gelockte Haare und trug ein blaues T-Shirt.