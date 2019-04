Ladenburg. (stu/mwg) Nil- und Kanadagänse breiten sich rund um die Neckarwiese in Ladenburg weiter aus. Und mit jedem Frühjahr wird es schlimmer, wenn neue Eier ausgebrütet werden. Karl Meng, einer der Jagdpächter auf Ladenburger Gemarkung, schätzt, dass derzeit rund 500 Gänse hier leben.

Um die aggressiven Tiere loszuwerden, die zu den invasiven Arten zählen und die heimischen Enten verdrängen, kommen immer wieder neue Vorschläge auf. In Heidelberg prüft die Stadt derzeit, ob auf der Neckarwiese die Anleinpflicht für Hunde aufgehoben werden könnte. Diese seien deren einzige natürliche Feinde. Dürften die Hunde frei herumlaufen, könnten sie den Gänsen das Leben so schwer machen, dass sie von der Wiese verschwinden.

Die Entscheidungsträger in Ladenburg halten von diesem Vorschlag nichts. Hunde würden alle Wasservögel verjagen, nicht nur die Nil- und Kanadagänse. Und: "Für eine gezielte Vergrämung müssten jagdlich ausgebildete Hunde eingesetzt werden." Jagdpächter Meng bezeichnet den Vorstoß aus Heidelberg gar als "Armutszeugnis".

(Hunde-)Leinen los auf der Neckarwiese Interviews: Vanessa Dietz / Kamera und Produktion: Reinhard Lask

Seit Jahren versucht Ladenburg gemeinsam mit Experten eine Lösung für das Gänseproblem zu erarbeiten. Bislang ohne Erfolg. Abseits der Neckarwiese haben Jäger wie Meng bereits einige Tiere geschossen, wenn sie sich auf den Feldern zu schaffen gemacht hatten. Vor der Schonzeit seien es in diesem Jahr über 80 gewesen. Viel zu wenige, so Meng.

Bürgermeister Stefan Schmutz betonte schon mehrfach, dass nur eine sogenannte Gatterbejagung Sinn mache. Dabei werden die Tiere mit Futter in Gatter gelockt. Einige Male dürfen sie rein und wieder raus, so dass immer mehr Gänse die Futterstelle besuchen. Am Ende bleiben die Gatter geschlossen und die Tiere können weggebracht werden. Auch Meng hält dies für die beste Lösung. Die Fangvorrichtungen wurden von der Verwaltung sogar bereits angeschafft. "Nutzen dürfen wir sie allerdings nicht", sagt Meng, "denn die Unterer Jagdbehörde erteilt leider keine Genehmigung." Damit geht eine weitere Brutzeit vorüber.