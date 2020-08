Von Diana Deutsch

Weinheim. Strahlende Augen im evangelischen Schuldekanat: "Die Resonanz auf unser Nachhilfe-Angebot für Schüler, die der Online-Unterricht abgehängt hat, war überwältigend", verkündete Sabine Bayreuther, die Schuldekanin des Kirchenbezirks Ladenburg-Weinheim. Mehr als 30 Nachhilfelehrer und 85 Schüler hätten sich gemeldet. "Eine Zahl, die mich umgehauen hat." Zwar konnte nicht für alle Interessenten ein passender Partner gefunden werden. Doch immerhin 24 Nachhilfelehrer und über 70 Schüler sind mit Feuereifer dabei, den versäumten Stoff nachzuholen. "Ein tolles Ergebnis", findet Bayreuther. "Wenn man bedenkt, wie superkurzfristig die Aktion gestartet wurde."

Erst knapp drei Wochen ist es her, dass sich die evangelische Schuldekanin an die Öffentlichkeit gewandt hat. Mit einer "Ahnung". Homeschooling, so Bayreuther, zerstöre die Chancengleichheit. Auf der einen Seite gebe es Schüler, die jederzeit auf jede Lernsoftware zugreifen können. In Familien, in denen es nur einen Computer im Haushalt gibt, hätten die Kinder hingegen wenig Möglichkeiten, online zu lernen. "Solche Schüler werden jeden Tag ein Stückchen mehr abgehängt", beobachtete Bayreuther mit Sorge.

Daher die Idee: Wie wäre es, wenn das evangelische Schuldekanat und das Jugendbüro eine Nachhilfebörse ins Leben riefen? In den ersten beiden Ferienwochen könnten Oberstufenschüler, Studenten, aber auch Berufstätige und Rentner helfen, die Lücken, die Homeschooling aufgerissen hat, ein stückweit zu schließen. Ein Plan, der den Nerv der Zeit getroffen hat.

Der Nachhilfeunterricht läuft ausschließlich über den Computer. Zwar hätten in den evangelischen Gemeindehäusern auch Räume für Präsenzunterricht zur Verfügung gestanden. "Aber die Schüler wollten alle online." Für sie ist Skype offensichtlich schon Alltag. Alina Siegel nickt. Auch sie als Studentin kommuniziere mit ihren Professoren derzeit nur online. Lehrerin für Englisch und Geografie möchte die Weinheimerin einmal werden. Beim evangelischen Nachhilfeprojekt sammelt sie jetzt erste Lehrerfahrungen. "An drei Vormittagen in der Woche unterrichte ich drei Drittklässler in Deutsch und Mathe", berichtet sie. An den Nachmittagen übt sie mit zwei Achtklässlern Englisch. Ohne Vorbereitung ist das nicht zu schaffen. "Online-Unterricht ist nicht einfach", gibt die Studentin zu bedenken. "Bücher kann man nicht verwenden, digitale Materialien gibt es wenig und die Lernspiele funktionieren meist nicht richtig." Die Arbeit mit den Kindern mache ihr dennoch Spaß. "Es ist ein tolles Gefühl, wenn man plötzlich merkt, dass die Schüler tatsächlich etwas verstanden haben."

Luke Böhler besucht die zwölfte Klasse eines Heidelberger Gymnasiums. Mathematiklehrer will er einmal werden. Derzeit erprobt er seine pädagogischen Fähigkeiten an vier Siebtklässlern. Anders als Siegel unterrichtet Böhler jedes Kind einzeln. "Da kann man besser auf die Schwächen der Schüler eingehen." Schließlich sollen sie nicht nur rechnen lernen, sondern vor allem "verstehen, wie man mit einer Aufgabe umgeht." Um das zu erklären, nutzt er keine technischen Hilfsmittel, ein Flipchart genügt ihm.

Begeisterung bei den jungen Lehrern, Zufriedenheit bei den Schülern. Eröffnet sich hier ein neues Tätigkeitsfeld für das evangelische Schuldekanat? Sabine Bayreuther zögert. Sie rechne tatsächlich damit, dass die Heterogenität in den Schulen künftig noch größer wird. "Aber eine dauerhafte Unterstützung können wir als kleines Schuldekanat nicht organisieren." Dafür müssten andere Träger gefunden werden, landeskirchenweit. "Ich werde das im Kreis der Schuldekane ansprechen."