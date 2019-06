Von Manfred Bechtel

Edingen-Neckarhausen/Heidelberg. Erd- beben, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen - Bilder von Katastrophen sind heute in großer Zahl verfügbar. Dagegen sind Abbildungen von historischen Schadensereignissen selten. Die Hamburger Kunsthalle hat im letzten Jahr unter dem Titel "Entfesselte Natur. Das Bild der Katastrophe seit 1600" künstlerische Katastrophenbilder in einer epochenübergreifenden Ausstellung versammelt.

Dass auch das Kurpfälzische Museum Heidelberg um eine Leihgabe gebeten wurde, empfand man dort als "kleinen Ritterschlag". Angefragt wurden die Gemälde vom Eisgang und Hochwasser im Februar 1784. Der kurfürstliche Kabinettmaler Ferdinand Kobell hat sie geschaffen. Sechs Bilder seines "Eisgang"-Zyklus zeigen die Verwüstungen in Heidelberg, auf zwei weiteren ist das zerstörte Dorf Neckarhausen flussabwärts dargestellt.

Ferdinand Kobell

Bevor eine Auswahl der Werke den Weg nach Hamburg antreten konnte, machte sich die Restauratorin ans Werk. Inzwischen sind die Gemälde im Heidelberger Museum zurück, die beiden Neckarhäuser Ansichten hängen wieder im Trauzimmer des dortigen Schlosses.

Man muss sich den Maler mit seinem Skizzenblock in der Hand inmitten von Trümmern und Strandgut vorstellen. Die Ölgemälde werden später im Atelier entstanden sein, denn Freiluftmalerei war nicht üblich. Für den Blick auf die Neckarhäuser Kirche mit dem Zwiebelturm dürfte der Künstler im Bereich des Kreisels vor dem Schloss gestanden haben. Die Barockkirche war ein paar Monate zuvor erst eingeweiht worden, auf dem Bild wirkt sie unversehrt, dabei hatte das Wasser zwei Meter hoch im Raum gestanden, meterhohe Eisblöcke hatten den Zugang versperrt. Weiter rechts ragt ein weiterer Turm heraus, er gehört zu der mittelalterlichen Kirche, die damals schon eine Ruine war. Ins Auge fallen die Zerstörungen an den Häusern der Hauptstraße, das mit der (heutigen) Nummer 379 scheint einsturzgefährdet.

Allerdings ergaben bauhistorische Forschungen in jüngerer Zeit, dass die Schäden vielleicht doch nicht so dramatisch waren, wie von Kobell gemalt. Es wäre möglich, dass es dem Künstler mehr um die Darstellung der zerstörerischen Naturgewalten als um die genaue Dokumentation der Schäden ging. Das zweite Bild zeigt den jämmerlichen Zustand von Gehöften nach dem Eisgang. Dieses Gemälde war Neckarhausens Beitrag zur Hamburger Ausstellung. Die sechs Heidelberger Ansichten führen den Betrachter an der verwüsteten Stadt vorbei. Von der Alten Brücke sind nur die steinernen Pfeiler übrig, den hölzernen Aufbau hat der Eisgang mitgenommen. Vier Mühlen liegen in Trümmern.

Die ehemalige Neumühle in Heidelberg nach der Katastrophe. Der achtteilige Zyklus "Eisgang" gehört zum Grundbestand des Kurpfälzischen Museums.

Kobell verzichtet darauf, verzweifelte Menschen darzustellen, die nach Vermissten suchen oder ihre Habe bergen. Die beiden Neckarhäuser Gemälde sind völlig menschenleer. In einem der Heidelberger Bilder tauchen zwei kleine Gestalten auf, da und dort fährt ein bemannter Nachen auf dem Wasser. Der Neckar fließt wieder ruhig dahin, auf manchen Bildern wirkt der spätwinterliche Himmel fast heiter. Kobell bleibt in seiner Farbgebung zurückhaltend, bedient sich feiner tonaler Abstufungen. Wuchtig dagegen das Chaos aus zersplitterten Balken und eingestürzten Mauern. Dem Betrachter bleibt die Vorstellung überlassen, wie die Menschen ihre Lebensgrundlage wieder aufbauen müssen.

Ferdinand Kobell wurde 1740 in Mannheim geboren. Nach dem Jurastudium gewährte ihm Kurfürst Carl Theodor ein Stipendium an der Mannheimer Zeichenakademie. Er wurde am Hof des Kurfürsten Hof-Theater-Maler, dann Kabinettmaler, schließlich Professor an der Mannheimer Kunstakademie. Vor den französischen Revolutionstruppen floh er nach München, wo er 1799 starb. Der achtteilige Zyklus "Eisgang" gehört zum Grundbestand des Kurpfälzischen Museums und kam mit der Sammlung von Charles de Graimberg in städtischen Besitz.

Im Begleittext zu den Gemälden heißt es: "Kobells Landschaftsgemälde waren zu Beginn seiner Karriere noch stark von niederländischen und französischen Vorbildern des späten 17. Jahrhunderts geprägt (…). Von deren breitem Farbspektrum abweichend, entwickelte Kobell später jedoch eine nuancenreiche Ton-in-Ton-Malerei (…).

Der dokumentarische Charakter der Werke lässt bereits an den Realismus des 19. Jahrhunderts denken." Die Restaurierungskosten eines der beiden Gemälde wurde vom Förderverein Gemeindemuseum Edingen-Neckarhausen übernommen.