Hirschberg/Weinheim. (zg/ans) Mit einer neuen Veranstaltung will das Gemeindeteam von St. Jakobus Jung und Alt begeistern: Erstmals lädt es zu einem "offenen Eventnachmittag" ein. Am Sonntag, 20. Oktober, wird von 15 bis 18 Uhr in der Christkönigskirche in Großsachsen Raum geschaffen für Begegnungen. Das Gemeindeleben soll erlebbar gemacht werden, um es zu präsentieren und Interesse dafür zu wecken.

Dabei zeige sich, heißt es in einer Pressemitteilung der katholischen Pfarrei, dass St. Jakobus nicht nur von der Feier von Gottesdiensten lebe, sondern eine Vielfalt an kleinen und großen Gruppierungen biete: von Kinderkirche über Eltern-Kind-Gruppen, KjG-Jugendarbeit und einer Partnerschaft mit Chala in Peru, Fördervereine der drei Kirchen, dem ökumenischen "Eine-Welt-Laden" und der Familienband bis zum Kirchenchor. Diese Liste ließe sich vielfältig fortsetzen.

Die Gruppierungen der Pfarrei St. Jakobus zeigen sich erstmals im Rahmen dieses "Eventnachmittages" mit Aktionen wie offenes Singen und Musizieren, Bibelteilen und einem Bibliolog, einer Erzählecke "So war’s früher", Kasperle und Kinderschminken, Gestalten und Basteln, Spiele für Kinder und junge Erwachsene.

Eine Orgelbesichtigung und Erklärungen zum Kreuzweg und zu den Glasfenstern ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen der Christkönigskirche. Die "Info-Meile St. Jakobus" mache deutlich, wie vielfältig die Angebote sind und wie vielfältig motivierte Menschen ihre Talente und Gaben einbringen können, heißt es in der Pressemitteilung.

Eingeladen sind alle, mit und ohne Konfession. Das Gemeindeteam von St. Jakobus und die beteiligen Gruppierungen freuen sich darauf, sich präsentieren zu können und mit allen ins Gespräch zu kommen.

Der "offene Eventnachmittag" ist Teil einer Neukonzeption. Mit den Pfarrgemeinderatswahlen 2015 begann in der Diözese Freiburg eine Umstrukturierung der kirchlichen Gremien. Der gewählte Pfarrgemeinderat zeigte sich nun für die ganze katholische Kirchengemeinde Weinheim-Hirschberg verantwortlich. Das war der Startschuss für einen neuen "Expertenausschuss": das Gemeindeteam.

Dahin ließen sich Menschen berufen, denen die Gestaltung des kirchlichen Lebens in der jeweiligen Pfarrei am Herzen lag. Sie übernahmen Verantwortung in den Grunddiensten der Liturgie, der Diakonie und der Verkündigung vor Ort. "Die Umsetzung der neuen Struktur, Pfarrgemeinderat für die ganze Kirchengemeinde Weinheim-Hirschberg und Gemeindeteam vor Ort, war und ist eine Herausforderung und ebenso eine Chance", schreibt die Pfarrei.

Das Gemeindeteam von St. Jakobus, das aus sieben ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einer Gemeindereferentin und einem Diakon besteht, hat diese Chance genutzt und in den vergangenen vier Jahren Bestehendes bewahrt und neue Ideen umgesetzt.