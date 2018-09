"Das ist nahe an unserem Einzelhandelskonzept": CDU-Gemeinderat Christian Würz sieht in der Planung mit Supermarkt und Drogeriemarkt Ähnlichkeiten zum "Sterzwinkel". Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg/Heddesheim. Wird Hirschberg in puncto Wohn- und Einkaufsmöglichkeiten von seiner Nachbargemeinde Heddesheim abgehängt? Zumindest sah Andreas Stadler (FDP) bei der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) am Dienstag im Bebauungsplanentwurf "Mitten im Feld II" der Gemeinde Heddesheim einen "Warnschuss".

Mit dem Bebauungsplan "Mitten im Feld II" möchte Heddesheim der hohen Nachfrage nach Wohnraum in der Region nachkommen, erläuterte Bürgermeister Manuel Just den Entwurf der Nachbargemeinde, zu dem der Ausschuss Stellung nehmen sollte. Neben den Wohneinheiten sei vorgesehen, ein Altenpflegeheim zu errichten und Flächen für sozialen Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen. Um die Versorgung der Bewohner "Mitten im Feld" mit Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs sicherzustellen, sollen ein Lebensmittelmarkt mit 1200 sowie ein Drogeriemarkt mit bis zu 700 Quadratmeter Verkaufsfläche dazukommen.

"Das ist nahe an unserem Einzelhandelskonzept", wies Christian Würz (CDU) auf die Ähnlichkeit bei den vorgesehenen Verkaufsflächen in dem Heddesheimer Neubaugebiet zu denen im Sterzwinkel hin. Die Begründung für die Ansiedlung eines Lebensmittel- und Drogeriemarkts empfand er als schlüssig und nachvollziehbar. Auch Thomas Scholz (SPD) hatte keine grundsätzlichen Bedenken zu dem vorliegenden Bebauungsplan der Nachbargemeinde, wunderte sich aber, dass in dem Entwurf nicht näher auf die Zahl der vorgesehenen Sozialwohnungen eingegangen wird. Dies sei in einem Bebauungsplan nicht notwendig, erläuterte Just.

"Heddesheim bindet seine Bürger an die Gemeinde", sagte Werner Volk (Freie Wähler), der in der Schaffung von Einkaufsmöglichkeiten eine vorausschauende Vorgehensweise der Nachbargemeinde sah. Dabei sei es besonders interessant, dass ein weiterer Lebensmittelmarkt entstehen soll, obwohl Heddesheim schon einen großen Markt im Zentrum hat.

Kritik übte Monika Maul-Vogt (GLH) an dem Einzelhandelsgutachten, das dem Bebauungsplan beigefügt ist. "Aus dem Einzelhandelsgutachten ergibt sich nicht, wie groß der Kaufkraftabfluss aus den Nachbargemeinden ist", stellte sie fest und forderte, dass Hirschberg genau darauf schauen sollte, wie viel Kaufkraft aus der Gemeinde durch die beiden vorgesehenen Märkte in dem Neubaugebiet in Richtung Heddesheim abfließt. Außerdem seien die Auswirkungen des Neubaugebiets in Heddesheim auf den Verkehr in Hirschberg nicht untersucht worden. "Die Gemeinde sollte beide Punkte klären", forderte Maul-Vogt.

Bürgermeister Just sah durch Lebensmittel- und Drogeriemarkt in Heddesheim keinen Verstoß gegen das Beeinträchtigungsverbot. Auch würde in Hirschberg kein zusätzlicher Verkehr durch die beiden Märkte entstehen, da keine Kaufkraft aus Hirschberg abfließe. Vielmehr stellte Just fest, dass Heddesheim bei der Ansiedlung neuer Märkte schneller agiere als Hirschberg.

Bei zwei Gegenstimmen der GLH schloss sich der Ausschuss dem Beschlussvorschlag der Gemeindeverwaltung an, laut dem Hirschberg keine Bedenken gegen den Bebauungsplanentwurf "Mitten im Feld II" hegt.