Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. Am Eingang vor Annelore Schüßlers Haus in der Hintergasse fällt die große Stele aus getöpferten Einzelelementen ins Auge. Auf dem Treppenaufgang schauen drei Schildkröten den Besucher aus wachen Augen an und im Wohnzimmer hütet ein Hirte seine Schäfchen. Alles aus Ton, alles selbst gemacht. Töpfern, das ist Annelore Schüßlers Passion. "Ich würde so gerne noch einmal einen Engel machen", sagt die 78-Jährige ein wenig wehmütig. Aber der Aufwand ist nicht gering, und es fehlt ihr der Brennofen dazu.

Engel – das ist eine weitere Leidenschaft der ehemaligen Landwirtin, die den Hof ihres Vaters übernahm. "Ich glaube schon an eine Instanz, die alles regelt", sagt die langjährige Kirchengemeinderätin. Von ihr stammen auch die Krippenfiguren aus Ton der evangelischen Kirchengemeinde, die sie ab 1998 fertigte. An der Ausstellung der Hirschberger Maler zum Thema "Hoffnung" ist sie genau wie beim ersten Mal wieder mit zwei Bildern vertreten. Auch sie stehen für das, was Annelore Schüßler wichtig ist: die Bewahrung der Schöpfung, Hoffnung und Freude.

Ob ein Engel die Finger im Spiel hatte, als sie 2004 eine Weihnachtsausstellung in Heppenheim besuchte? Eine Freundin rief sie an und sagte: "Du liebst doch Engel, also komm mit." Im "Haus der Kirche" fiel ihr eine Visitenkarte ins Auge. Nicht unbedingt der Schriftzug "Eberhard Malerei", sondern vielmehr das Bildmotiv darauf. "Ich wollte mir gerade selbst Visitenkarten machen lassen und wollte wissen, wo diese Karte gedruckt worden ist", erzählt sie im Gespräch mit der RNZ. Sie rief die Künstlerin an und erfuhr, dass diese das kleine Kunstwerk auf ihrer Visitenkarte selbst gemalt hatte. In einer alten Mühle im Teutoburger Wald. "Das hätte mir auch gefallen, aber dort konnte man nicht mehr malen", berichtet sie weiter.

Allerdings in einem stillgelegten Steinbruch. 20 Jahre, nachdem Annelore Schüßler begeistert getöpfert hatte, traf sie sich in diesem Steinbruch mit anderen Künstlern zum "experimentellen Malen". Neun Jahre lang für jeweils eine Woche. "Das war für mich wie im Urlaub", sagt sie. Damals habe sie zwar noch kein fertiges Bild mit nach Hause gebracht, allerdings Impulse, die ihre kreative Ader offensichtlich beflügelten. Sie fing an, figürlich zu malen, meistens Engel. "Ich war die Engelmalerin", erinnert sie sich an Reaktionen anderer Künstler. Anfangs habe sie dieses Etikett gestört und längere Zeit habe sie andere Themen gewählt.

Aber das Naturverbundene blieb, was möglicherweise auch an ihrer Heimat liegen mag. "An der blühenden Bergstraße findet sich inmitten von Weinbergen und Obstbäumen der Ort Großsachsen, in dem ich 1943 geboren bin und als Landwirtin gearbeitet habe", schreibt sie in ihrem Lebenslauf. Die Natur im Wandel der Jahreszeiten als ständiger Begleiter – das prägt. "Ich male nur im Freien", sagt sie.

Es gebe zwar einen Bastelraum im Haus – denn Basteln liebt Annelore Schüßler ebenfalls – aber dort kümmert sie sich nur darum, dass sie einen farbigen Untergrund auf die Pappen bekommt, die sie statt Leinwand verwendet. Dann geht sie raus: "Die Natur bietet mir viele Impulse, aber Blumen an die Wand kommen mir nicht. In der Natur sind sie doch am schönsten", sagt sie. Und erklärt: "Ich kann nur allein im Freien malen – Kurse lenken mich zu sehr ab."

Eine schöne Überleitung zu der Geschichte mit ihrem Töpferkurs in Laudenbach vor vielen Jahren: Anstatt es erst einmal als Anfängerin mit einer Tasse zu versuchen, wollte sie einen Hirten mit seinen Schafen gestalten. Möglich, dass die Kursleiterin dachte, was für eine ambitionierte Schülerin ihr da zugeflogen war. Vom Ergebnis muss sie überrascht gewesen sein, denn unter Annelore Schüßlers Händen entstand wahrlich Schönes. Trotz der Bedeutsamkeit ihrer thematischen Anliegen kommen Annelore Schüßlers Bilder und Skulpturen in ihrer Schlichtheit ohne Kitsch und Pathos aus.

Das gilt auch für die beiden Bilder zur kommenden Ausstellung: Das erste zeigt einen Erdball, von dem eine Taube als Symbol für Frieden und Hoffnung aufsteigt. Im zweiten Bild dominiert Blau in vielen Varianten. "Das Blau soll an den Himmel erinnern, der uns umgibt." Eine junge Frau hält ihre schützende Hand über eine Taube, und man fragt sich unwillkürlich, ob sie dortbleiben oder davonfliegen wird. "Zu den Wipfeln des Waldes", meint Annelore Schüßler nachdenklich, und dann lacht sie: ""Geschrieben habe ich auch schon immer gerne."

Und sie ist geritten. "Das war mein Sport." Mehrmals nahm sie an Reitlehrgängen und Prüfungen im Landesgestüt Marbach teil. Nach der Volksschule besuchte sie die Haushaltungsschule, die Landwirtschaftsschule und die Fachhochschule Hochburg bei Emmendingen. Sie sei lebens- und farbenfroh, sagt Annelore Schüßler über sich selbst. Eine naturverbundene Frau, die ihre Kreativität schon in früher Jugend gerne ausgelebt hätte: "Doch mein Weg war zunächst eher gradlinig." Platz für die ihr eigene Kreativität fand sich dennoch in ihrem Leben, auch wenn sie heute nur noch wenig male. "Es geht nicht mehr so." Aber auf die Ausstellung freut sie sich: "Das war beim letzten Mal sehr schön", meint sie.

Info: Die Fördervereine der Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinden in Großsachsen organisieren bereits zum zweiten Mal eine Ausstellung der "Hirschberger Maler". Unter dem Motto "Hoffnung" stellen insgesamt 19 Künstler aus der Gemeinde vom 18. September bis 2. Oktober in der Christkönigskirche und im Gemeindehaus aus. Die Vernissage findet am Samstag, 18. September, um 19 Uhr in der Christkönigskirche statt.