Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Über eine dritte Sporthalle wird in Hirschberg seit vielen Jahren diskutiert. "Bereits unter meinem Vorgänger Werner Oeldorf war das ein Thema", sagte Bürgermeister Manuel Just bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Viele Ideen waren dazu in all den Jahren entwickelt worden. So dachte man über einen Anbau an die Sachsenhalle (SH) nach oder überlegte die Heinrich-Beck-Halle (HBH) abzureißen und dafür eine Großsporthalle am Sportzentrum zu bauen. Der Bau einer weiteren Halle scheiterte jedoch an den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde, beziehungsweise waren andere Projekte dringlicher, so Just.

Nachdem der Sanierungsbedarf der beiden Hallen immer offensichtlicher wurde, entschloss sich der Gemeinderat im vergangenen Jahr, eine Machbarkeitsstudie zum Bau einer weiteren Halle oder eines Spielfeldes in Auftrag zu geben. "Zielvorgabe erreicht, jede denkbare Kombination wurde berücksichtigt und dafür eine Kostenschätzung vorgelegt", bewertete Just die von "Kopp.Architekten" erstellte Studie.

Wesentliche Ergebnisse dieser Studie sind, dass der bauliche Zustand der HBH schlechter ist als der der SH, und dass zumindest ein drittes Spielfeld zwingend erforderlich ist, um die Hallen zu sanieren. Ansonsten müssten die Sportgemeinde Leutershausen (SGL) und der Turnverein "Germania" (TVG) Großsachsen für den Trainings- und Spielbetrieb auf Hallen in der Umgebung ausweichen, doch sind diese auch schon an ihrer Kapazitätsgrenze.

Entsprechend dem baulichen Zustand käme eine Sanierung der HBH mit rund 2,2 Millionen Euro deutlich teurer als diejenige der SH, für die Bernd Kopp 900.000 Euro veranschlagte. Sollte die SGL vielleicht wieder in der Zweiten Handballbundesliga spielen, müsste die Halle entsprechend der Lizenzauflagen für die zweithöchste Spielklasse ertüchtigt werden. So müsste etwa ein fest positioniertes Übertragungsstudio mit einer Grundfläche von fünf mal fünf Metern vorhanden sein sowie ein Übertragungspodest auf dem oberen Tribünengang. Dazu kommt ein dauerhaft nutzbares Produktionsbüro, die Bereitstellung von Parkflächen für die Übertragungsfahrzeuge und eine LED-Beleuchtung von mindestens 1500 Lux über dem gesamten Spielfeld. "Das kostet weitere rund 300.000 Euro", erläuterte Kopp.

Eine Möglichkeit, ein drittes Spielfeld zu schaffen, wäre ein Anbau an der Südseite der SH. Kosten in Höhe von bis zu 3,5 Millionen Euro kalkulierte Kopp dafür. Wollte man dabei auch 150 zusätzliche Zuschauerplätze für die SH schaffen, kämen weitere 900.000 Euro hinzu. Für einen Anbau an die SH hatte die Gemeindeverwaltung bereits im Sommer vergangenen Jahres einen Antrag beim Bund gestellt. Mit diesem wolle man aber keineswegs der zu treffenden Entscheidung vorgreifen, sondern sich die Möglichkeit erhalten, einen nicht unerheblichen Förderbetrag zu bekommen, so Just.

Ulrich Schulz von "Kopp.Architekten" ging auf die Möglichkeiten einer neuen Sporthalle am Sportzentrum in Leutershausen ein. Dabei spielte er alle Variationen von einer einfachen Trainingshalle bis zu einer Großsporthalle, in der ein Fitnessstudio und ein Restaurant Platz finden würden, durch. Angesichts der Größe dieser Objekte sah Schulz innerhalb des Sportzentrums allerdings keinen Platz, sodass er verschiedene Standorte rund um das Sportzentrum untersucht hatte. Für eine einfache Trainingshalle kalkulierte er Kosten von bis zu 4,6 Millionen Euro. Eine Mehrzweckhalle mit Bühne, Foyer und Zuschauerbereich würde schon 6,8 Millionen Euro kosten, und für eine sich daran anschließende Großsporthalle kämen noch einmal 12,5 Millionen Euro hinzu. Inklusive Restaurant und Fitness-Center wären es sogar 17,5 Millionen Euro. Macht 24,3 Millionen Euro für die "größte Lösung". "Darin enthalten sind nicht die Erschließungskosten und die Kosten für Grundstückskäufe", so Schulz. Zudem wurden die Kosten für die Erstellung von Parkplätzen bisher nicht berücksichtigt. Ein Abriss der HBH und der Neubau einer Großsporthalle im Sportzentrum käme laut Schulz nicht günstiger.

Der Gemeinderat stimmte schließlich der Bildung einer Kommission, die über das weitere Vorgehen berät, einmütig zu. Der Kommission sollen Vertreter der Vereine, der Schulen, des Gemeinderats und der Verwaltung angehören.