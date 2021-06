Jeden Nachmittag gibt die Ehrenamtliche Waltraud Skrobuszynski einigen Flüchtlingskindern in der Containerunterkunft in der Ladenburger Straße Nachhilfe. Foto: Kreutzer

Von Max Rieser

Hirschberg-Leutershausen. Waltraud Skrobuszynski ist gerade mit dem Nachhilfeunterricht in der Unterbringung für Geflüchtete in der Ladenburger Straße fertig. Sie ist jeden Nachmittag dort. Von Montag bis Freitag unterrichtet sie immer zwei bis drei Stunden Mathe, Deutsch, Sachkunde, Geschichte. Ohne die Ehrenamtliche wären der Sechstklässler Yasin und sein Bruder Elias, der die vierte Klasse besucht, aufgeschmissen. Denn der Präsenzunterricht findet seit einem Jahr bestenfalls sporadisch statt. Erst am Montag ging es vorerst wieder richtig in der Schule los. Das Homeschooling funktionierte praktisch nicht, da die Internetverbindung in dem Containergebäude zu schlecht ist.

Eingerichtet wurde das W-Lan in Zusammenarbeit des Hirschberger "Runden Tisch Asyl" (RTA) und der nicht kommerziellen Initiative "Freifunk", die sich den Aufbau eines freien Funknetzes zur Aufgabe gemacht hat. Dass das Netz immer wieder ausfällt, könnte an der Leitung liegen, wie Stefanie Keller, die Flüchtlingsbeauftragte der Gemeinde, mutmaßt. Ein Sachverständiger aus der Verwaltung habe die Verbindung mehrmals geprüft und sie hätte so weit immer funktioniert. Ein weiterer Grund für die Instabilität des Netzes könnte sein, dass es mit den 50 in der Unterbringung lebenden Personen schlicht überlastet ist. Die Gemeinde selbst könne kein WLAN zur Verfügung stellen, da die Versorgung mit Internet Sache der Geflüchteten selbst sei und es zu einer Ungleichbehandlung kommen würde, wenn nur die Unterkunft in der Ladenburger Straße diesen Service erhalten würde.

Was auch immer der Grund ist, für die beiden Schüler ist es fatal. Skrobuszynski berichtet, dass die Verständnislücken immer größer geworden seien. Zwar könnten beide hervorragend lesen und sprechen fließend deutsch, der fehlende Austausch mit Gleichaltrigen und Muttersprachlern würde aber dazu führen, dass sie oft einfachste Begriffe erst erklären müsste. Darin hat sie schon Übung, denn auch wenn sie keine ausgebildete Lehrerin ist, ist sie als Deutschlehrerin beim RTA bereits seit sechs Jahren aktiv. Die didaktischen Fähigkeiten musste sie sich selbst beibringen, denn eigentlich kommt die 67-jährige Rentnerin aus dem Vertrieb. Zu Beginn gab Skrobuszynski Sprachkurse.

Diese werden mittlerweile weniger nachgefragt. Das könnte auch daran liegen, dass sie eine Frau ist, denn viele Männer aus dem asiatischen Raum würden sich von einer Frau nichts sagen lassen, wie sie erzählt. Ein Problem bei Geflüchteten aus einigen afrikanischen Regionen sei, dass sie zwar oft lernwillig, aber Analphabeten seien, was den Unterricht enorm erschwere. Einige Erfolgserlebnisse hätte sie aber schon. Einen jungen Mann hätte sie vom Deutschkurs bis zum Gabelstaplerschein und in den Beruf begleitet. Neue Helfer, die das Nachhilfe-Angebot stärken könnten, würden immer gesucht.

Für die Familie Ahmadi, zu der Elias und Yasin gehören, sind die Aussichten generell schwierig. Die achtköpfige Familie lebt seit 2017 in zwei kleinen Zimmern. Die Mutter ist die einzige Frau in der ganzen Unterbringung, was auch für sie nicht leicht ist. Dazu kommt, dass eins der sechs Kinder eine schwere Behinderung hat und an den Rollstuhl gebunden ist. Auch deshalb sitzen die Ahmadis fest, weil die Leutershausener Containerunterkunft die einzige mit behindertengerechten Sanitäranlagen in der Region ist.

Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter teilte auf Anfrage der RNZ mit, dass sie aus Datenschutzgründen nicht konkret auf die Situation der Familie eingehen könne. Die Gemeinde suche aber kontinuierlich durch einen Aufruf im Mitteilungsblatt und im Internet nach einer geeigneten Bleibe für alle Geflüchteten. Neben der aktiven Hilfe beim Mietvertrag könne dieser auch mit der Kommune als Mieterin abgeschlossen werden.

Interessierte können sich entweder bei der Verwaltung oder bei der Integrationsmanagerin vom DRK für Hirschberg, Vanessa Koch, melden.