Nach sechs Jahren Kommunales Hilfeleistungszentrum in der Galgenstraße findet Kommandant Peter Braun (51): "Der Standort ist gar nicht so schlecht." Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg. "Ein bisschen verrückt muss man schon sein", sagt Peter Braun, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hirschberg, und schmunzelt. Damit meint der 51-jährige Großsachsener das zeitintensive Engagement für die Feuerwehr. Doch "verrückt" fällt einem bei dem rührigen Kommandanten als Eigenschaft gar nicht ein. Vielmehr strahlt er Ruhe und Gelassenheit aus, auch als die RNZ ihn bei über 30 Grad bittet, doch mal kurz für das Foto in seine Einsatzkleidung zu schlüpfen.

Hintergrund ist die Serie "Mit der Feuerwehr durch den Sommer", in der verschiedene Funktionsträger der Feuerwehr vorgestellt werden. Heute startet sie mit dem Chef selbst, der schon seit 1980 zu den Brandbekämpfern gehört und unermüdlich im Einsatz ist. "Meine Lebensgefährtin kennt mich nicht anders", sagt er auf die Frage, ob sich das nicht auch auf das Familienleben auswirkt. Und es scheint abzufärben: Schließlich ist der Sohn seiner Lebensgefährtin auch bei der Feuerwehr aktiv.

Nicht nur er: Auch Peter Brauns Bruder Michael gehört zur Einsatzabteilung. Überhaupt sind sie eine waschechte Feuerwehrfamilie. Der Vater trat - recht spät - mit 40 Jahren in die Feuerwehr ein, und Onkel Richard Wolf war bis 1996 Kommandant der Großsachsener Feuerwehr. Klar, dass das alles prägt. Als 14-Jähriger ging dann auch Peter Braun zur Feuerwehr - zusammen mit einer Gruppe Gleichaltriger. "Das hat uns gereizt", erinnert sich der Kommandant heute.

Mit 18 Jahren wurde er Teil der aktiven Wehr, absolvierte die Grundausbildung, wurde Atemschutzgeräteträger, Maschinist, Gruppen- und dann Zugführer. Eine Gruppe bestehe aus neun Feuerwehrleuten, ein Zug aus mehreren Fahrzeugen, erläutert Braun. "Um Kommandant zu werden, muss man einen Zugführerlehrgang absolviert haben", erklärt er. Ergänzend könne man einen weiteren Lehrgang, "Leiter einer Feuerwehr", an der Landesfeuerwehrschule besuchen.

Zum Kommandanten wird man gewählt: Und so kam es, dass ihn die Freiwillige Feuerwehr Großsachsen 1996 zum stellvertretenden Kommandanten wählte. Seit 2012 ist Peter Braun der erste Kommandant der aus Leutershausen und Großsachsen fusionierten Feuerwehr Hirschberg. "Gott sei Dank sind wir eine Feuerwehr", sagt er heute.

Aus seiner Sicht ist eine Wehr mit zwei Abteilungen von der Struktur her viel schwieriger. Und die beiden Wehren seien gut miteinander verwachsen. Nach sechs Jahren findet er auch: "Der Standort ist gar nicht so schlecht." Zur Erinnerung: Die Feuerwehr hätte sich für das Kommunale Hilfeleistungszentrum als Standort die Weinheimer Straße und nicht, wie es dann kam, die Galgenstraße gewünscht. "Das muss man halt irgendwann akzeptieren."

Laut Braun gelingt es gut, nach Alarmierung in zehn Minuten am Einsatzort zu sein. Von 196 Feuerwehrmitgliedern gehören 82 der Einsatzabteilung an. Und die sind in der Regel auch gut verfügbar, nur tagsüber, wenn einige außerorts arbeiten, kann es manchmal eng werden. Daher befürwortet es Braun auch, dass die Verwaltung bevorzugt Feuerwehrkräfte einstellt.

Der Maschinenbautechniker, der seit über 30 Jahren beim selben Unternehmen beschäftigt ist, hat übrigens einen verständnisvollen Arbeitgeber. Der kennt das schon, wenn Braun zum Auto spurtet. Dabei muss der Kommandant auf vieles gefasst sein. "Es kann auch ganz schnell mal ernst werden", sagt Braun. Und dann müssen die Freiwilligen, also Ehrenamtlichen, wie in Hirschberg ebenso ran wie die Mitglieder einer Berufsfeuerwehr, die zu Schichtbeginn wissen, mit wie viel Mann sie gleich einen Einsatz fahren.

Prägend war für Braun vor allem der Großbrand des alten Rathauses in Großsachsen. "Es war auch mein erster Einsatz als Leiter, weil der damalige Kommandant Heinrich Mayer im Urlaub weilte", erinnert er sich. Auch seinen ersten Einsatz bei einem tödlichen Verkehrsunfall, als eine junge Frau Ende der 1990er Jahre ums Leben kam, wird er nie vergessen. "Da funktioniert man einfach", sagt Braun schlicht.

Die Einsätze haben sich seiner Meinung nach aber auch verändert - zum einen durch die die Technik und zum anderen durch die Art. So hätten Türöffnungen im Laufe der Jahre zugenommen. "Immer mehr ältere Menschen leben allein", erklärt sich Braun diese Entwicklung. Generell halten sich die Einsatzzahlen aber im Rahmen: Zwischen 50 und 70 Mal rückt die Wehr in einem Jahr aus. "Die Hirschberger passen im Regelfall schon auf", lobt Braun.

Wenn er mal gerade nicht die Einsatzleitung innehat, was beim Kommandanten im Anwesenheitsfall automatisch so ist, erfüllt er noch viele organisatorische Aufgaben. Der Kommandant ist Ansprechpartner für den Bürgermeister, zuständig für die Ausbildung und die Erstellung eines Dienstplans. Hinzu kommen Ausschusssitzungen, die Jahreshauptversammlung oder auch die Feuerwehrbedarfsplanung. "Und letztlich ist es so: Wenn was in die Binsen geht, dann geht’s mit mir heim. Aber zum Glück ist bei uns noch nichts in die Binsen gegangen", sagt Braun lachend.

Sein heiteres Gemüt bleibt den Hirschbergern auf jeden Fall für die nächsten fünf Jahre erhalten. Dann steht wieder die Kommandantenwahl an. Ob er erneut kandidiert? "Darüber mache ich mir dann in vier Jahren Gedanken", sagt Braun ganz entspannt, wie es nun mal seine Art ist.