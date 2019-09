Hirschberg/Dossenheim. (RNZ/mün) Autofahrer zwischen Heidelberg und Weinheim dürfen sich auf die nächste Großbaustelle einrichten. Ab Freitag, 13. September, wird die Fahrbahndecke zwischen Dossenheim und Hirschberg in Fahrtrichtung Weinheim erneuert. Aber schon in 9 Wochen sollen alles wieder vorbei sein. Der Grund: Es handelt sich um eine "24-Stunden-Baustelle".

> Rund-um-die-Uhr: Die übliche Bauzeit für eine solche Erneuerung beträgt drei bis vier Monate, teilt das Regierungspräsidium mit. Weil aber an 7 Tagen die Woche rund um die Uhr gearbeitet werden soll, wird ein Ende der Baustelle schon für Mitte November angepeilt. Aber: Die Abbrucharbeiten der alten Betonfahrbahn werden nur am Tag durchgeführt, um wenigsten nachts die Lärmbelästigung in Grenzen zu halten.

> Hier wird gesperrt: Die Ostseite der Anschlussstelle Ladenburg/Schriesheim sowie der Parkplatz Schriesheim sind derweil in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

> Trotzdem 4 Fahrbahnen: Der Verkehr in Richtung Frankfurt wird für die gesamten 9 Wochen auf die Gegenfahrbahn (also Richtung Heidelberg) verlegt. Für beide Fahrtrichtungen sollen dann zwei Fahrbahnen zur Verfügung stehen. Derzeit werden dafür die Mittelstreifen-Überfahrten gebaut.

> Das wird gemacht: Der Zustand der Fahrbahn ist so schlecht, dass sie abgebrochen und in Betonbauweise erneuert wird. Weiterhin erhalten die gesperrten Bereiche der Anschlussstelle Ladenburg einen neuen Asphaltbelag. Ebenso werden die Schutzeinrichtungen an beiden Fahrbahnrändern komplett erneuert.

> Große Investition: Die Kosten der Baumaßnahme betragen rund 13 Millionen Euro und werden vom Bund getragen, so das Regierungspräsidium Karlsruhe.