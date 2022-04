Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Der Sing- und Volkstanzkreis (SVK) Leutershausen lädt am Samstag, 30. April, zum Maibaumstellen auf dem Brignais-Platz ein. Diese Veranstaltung ist traditionsreich: Früher gehörte auch noch das Maibaumklettern mit "Worschtschnapperles" dazu, wie dies in Leutershausen auf dem Pausenhof der "Neuen Schule" (Schillerstraße) vom Sing- und Volkstanzkreis praktiziert wurde. Der Maibaum war damals aalglatt entrindet worden, sodass es mutige Buben sehr schwer hatten, den Maibaum bis zur Spitze zu erklimmen, um an die dort aufgehängte Wurst zu kommen.

Nahezu 65 Jahre pflegt der SVK schon den Brauch des Maibaumstellens. Mit Seilen und Stangen, per Muskelkraft mit Unterstützung von Feuerwehr und Gemeinderat wird etappenweise der über 18 Meter hohe Maibaum als sichtbares Zeichen der Heimatverbundenheit und Brauchtumspflege am Brignais-Platz aufgestellt. Traditionell zeigen die SVK-Aktiven auch den traditionellen Bändertanz um den Maibaum. Bei schlechtem Wetter erfolgt das Prozedere in verkürzter Form. Bereits ab 17 Uhr laden die SVK-Aktiven nun nach coronabedingter Pause wieder zum gemütlichen "Maihock" mit Worscht, Weck, Wein und Bier sowie alkoholfreien Getränken und musikalischer Unterhaltung auf den Brignais-Platz ein. Für ausreichende Sitzgelegenheiten ist gesorgt. Das Prozedere zum Maibaumstellen beginnt offiziell ab 18 Uhr. Der SVK und die Gemeinde Hirschberg freuen sich auf die Besucher.