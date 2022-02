Von Annette Steininger

Hirschberg. Über Hirschberg sagt man, es sei eine wohlhabende Gemeinde und doch haben hier 25,3 Prozent der Haushalte (Stand 2019) ein niedriges Einkommen. Die RNZ hat mit Bürgermeister Ralf Gänshirt anlässlich des Internationalen Tags der sozialen Gerechtigkeit der Vereinten Nationen am morgigen Sonntag darüber gesprochen, warum es schwierig ist, Bedürftige zu erreichen, was er sich von der Zukunftswerkstatt erhofft und wo er soziale Schwerpunkte setzen möchte.

Bürgermeister Ralf Gänshirt. Foto: Dorn

Herr Gänshirt, Hirschberg gilt ja eher als Gemeinde der Wohlhabenden. Sehen Sie hier auch Armut?

Rein physisch betrachtet, sie zu sehen, ist schwierig. Aber die Zahlen im Sozialbericht zeigen es: Wir haben auch hier in Hirschberg Armut. Auch wenn es ein sehr kleiner Prozentsatz ist, der unter dem vom Kreis- und Landesdurchschnitt liegt.

Im Sozialbericht 2019 wird durchaus deutlich, dass es auch in Hirschberg ärmere Menschen gibt. Jetzt ist dieser Bericht schon fast drei Jahre alt. Ist eine Neuauflage geplant?

Geplant ist zu viel gesagt, davon würde ich sprechen, wenn es schon einen fixen Zeitkorridor gäbe. Aber ich finde, er sollte auf jeden Fall fortgeführt werden. Das Grundgerüst steht ja, er müsste dann auf den aktuellen Stand gebracht werden, beispielsweise was die Zahlen betrifft. Aber aktuell fehlt uns hierfür einfach aufgrund der Personaldecke die Manpower.

Eine Idee, die aus dem Sozialbericht heraus geboren wurde, war ja die Zukunftswerkstatt, die pandemiebedingt auf 12. März verschoben wurde. Was erhoffen sie sich von ihr?

Ich erhoffe mir Impulse für die Weiterentwicklung im sozialen Bereich wie die Förderung des Miteinanders. Es gibt hier viele Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen wollen, und sie gilt es zusammenzubringen. Dieser Schatz ist zu heben. Ich wünsche mir neue Impulse aus der Bürgerschaft, die etwas anstoßen, was wir vielleicht noch nicht auf der Agenda hatten. Die Zukunftswerkstatt wird übrigens nach einem einstimmigen Beschluss der Projektbeteiligten coronabedingt noch einmal verschoben auf den 14. Mai, 12 bis 18 Uhr. Wir wollen diese Veranstaltung lieber in Präsenz als virtuell abhalten, da sie ja von Gesprächen und Begegnungen lebt.

Wie sehr stehen hier soziale Aspekte im Fokus?

Das Soziale steht ganz klar im Mittelpunkt und bildet den Schwerpunkt. Das sieht man ja auch schon an den aktuell bereits Beteiligten, den zivilgesellschaftlichen Partnern (die Hirschberger Kirchengemeinden, der VdK Leutershausen, die AWO Hirschberg und die Bürgerstiftung, Anm. der Red.). Wir haben zwar eine geringe Zahl an Bedürftigen, aber gerade das macht es so schwierig. Wir müssen sie irgendwie erreichen, einen Zugang finden. Sie werden im Rahmen der Zukunftswerkstatt nicht ohne Grund "stille Gruppe" genannt. Das ist auch einer der Aspekte der Zukunftswerkstatt: Wie kann ich diese Menschen an der Hand nehmen? Hierfür müssen wir Vertrauen schaffen, was nur durch persönliche Multiplikatoren funktioniert, gegenüber denen sie sich öffnen können. Aber natürlich geht es in der Zukunftswerkstatt auch um Themen, die die gesamte Bevölkerung betreffen.

Das klingt nicht ganz einfach.

Richtig, es ist schwer. Wichtig ist auf jeden Fall der persönliche Kontakt, und ich hoffe, dass wir auch durch die Zukunftswerkstatt mit den Bedürftigen ins Gespräch kommen. Wir haben es schon mehrfach versucht, aber oft fühlen sich die Menschen stigmatisiert, wenn es ihnen beispielsweise finanziell schlecht geht. Ressentiments gegenüber der Verwaltung sind jedenfalls nicht angebracht, unsere Tür steht immer offen. Auch "Hirschberg hilft" und die Bürgerstiftung engagieren sich bereits, ebenso wie die bereits angesprochenen zivilgesellschaftlichen Partner und viele Ehrenamtliche. Wir bemühen uns über die Schulsozialarbeit und ganz allgemein über das Familienbüro. Gerade hier passiert viel, aber das ist ja nichts, mit dem man Werbung macht, sondern das passiert eher im Verborgenen.

Macht die Gemeinde aus ihrer Sicht schon genügend, um für mehr sozialere Gerechtigkeit im Ort zu sorgen?

Mehr geht immer. Aber wir haben uns hier in Hirschberg schon einiges auf die Fahne geschrieben, was man ja auch an der Auflistung sieht, die wir Ihnen für das Interview zusammengestellt haben. Wir haben so viele Angebote für Kinder, Jugendliche und Senioren. Letztlich ist beispielsweise ja auch eine Weihnachtsfeier für Senioren ein soziales Angebot. Zum sozialen Bereich gehört ja auch die Kinderbetreuung. In der nächsten Gemeinderatssitzung verabschieden wir den Haushalt, in dem sich diese mit fünf Millionen Euro als größter Einzelposten wiederfindet. Bei den Schulbetreuungsgebühren haben wir eine Sozialstaffelung, die ich mir auch für die Kindergärten hätte vorstellen können, weshalb ich auch dafür gestimmt hatte (der SPD-Antrag wurde damals mehrheitlich abgelehnt, Anm. der Red.). Letztlich gehören auch unsere Zuschüsse für Volkshoch- und Musikschule zur sozialen Unterstützung. Oder auch unsere 23 Gebäude mit 72 Wohneinheiten, die wir deutlich unter dem ortsüblichen Mietzins Bedürftigen zur Verfügung stellen. Ich denke, die Gemeinde muss sich hier nicht verstecken.

Sie hatten ja kürzlich bei den Haushaltsberatungen berichtet, dass sehr wenig Menschen davon Gebrauch machen, wenn beispielsweise kostenlose Konzertkarten angeboten werden. Woran, meinen Sie, liegt das?

Letztlich fehlt es hier wohl an einer Vernetzung und Begleitung durch Menschen, die die Zielgruppe persönlich kennen und ansprechen. Das Schamgefühl und die Angst, erkannt zu werden, sind oft zu groß. Ich kann mich daran erinnern, als ich bei der VHS aktiv war (Gänshirt war Hirschberger Außenstellenleiter der Volkshochschule Badische Bergstraße, Anm. der Red.), wie wir uns im Bereich Analphabetismus engagiert haben. Das war leider auch sehr schwierig. Ich hoffe nun, dass wir durch die Zukunftswerkstatt und mit Hilfe von Multiplikatoren diese Gruppe erreichen.

Der Antrag von SPD und GLH für das "Kulturparkett" wäre letztlich eine Möglichkeit gewesen, sozial Schwächeren relativ anonym die Möglichkeit zu geben, an Karten für diverse Veranstaltungen zu kommen. Warum haben Sie, wie die Mehrheit des Gemeinderats, dagegen gestimmt und auf die Zukunftswerkstatt verwiesen?

Inhaltlich bin ich voll dabei, aber ich finde einfach, und das sah wohl auch die Gemeinderatsmehrheit so, dass das Thema besser in der Zukunftswerkstatt aufgehoben ist als in den Haushaltsberatungen. Sollte sich dabei herauskristallisieren, dass das Angebot gewollt ist, könnte die Mitgliedschaft im Rahmen des laufenden Geschäfts der Verwaltung umgesetzt werden. Oder in den Verwaltungsausschuss kommen. Oder der Gemeinderat entscheidet darüber im Rahmen eines Projektpaktes, wenn dieses in der Zukunftswerkstatt zustande kommt.

Aber zu einer Zukunftswerkstatt kommen wohl eher weniger Menschen, die es direkt betreffen würde, oder?

Ja, aber die Zukunftswerkstatt hat ja genau die Aufgabe, diese stille Gruppe zu erreichen. Deshalb gehört das Thema eindeutig in diesen Rahmen.

Sie sind im Wahlkampf auch von der SPD unterstützt worden. Die Fraktion vermisst nun in der Gemeinderatspolitik soziale Schwerpunkte, Fraktionsvorsitzender Thomas Scholz kann gar "eine soziale Kälte" ausmachen. Spüren Sie die auch?

Ich teile die Auffassung von Thomas Scholz nicht und denke, dass ich im Interview deutlich gemacht habe, was die Gemeinde im sozialen Bereich schon leistet. Auch aktuell passiert ja viel, beispielsweise unterstützen wir die Eine-Welt-Gruppe bei der Einrichtung eines "Welt-Lädchens" und eines Treffpunkts im Café Grenzenlos. Es gibt eben auch unterschiedliche Vorstellungen, was soziale Gerechtigkeit überhaupt ist. Und es stellt sich die Frage: Kann ich sie überhaupt jemals erreichen? Es wird sich wohl immer jemand benachteiligt fühlen. Aber von sozialer Kälte kann hier weder im Gemeinderat noch bei mir persönlich die Rede sein, ich denke, die Gemeinde ist beim Thema "soziale Gerechtigkeit" auf einem guten Weg.

Was könnte die Gemeinde noch tun, um für mehr sozialere Gerechtigkeit zu sorgen? Wie sehen hier Ihre Schwerpunkte aus?

Klar ist: Hier werden Verwaltung und Gemeinderat alleine nichts erreichen können. Umso wichtiger ist es, die Bürger mitzunehmen und dass sich die zivilgesellschaftlichen Kräfte einbringen und Themen selbst kreieren. Im Gemeinderat wird natürlich der preisgedämpfte und/oder der sozial geförderte Wohnraum ein großes Thema sein. Der bedarfsorientierte Ausbau der Kinderbetreuung wird uns ebenso beschäftigen wie die Schulinfrastruktur, vor allem in Großsachsen. Mir liegt auch der barrierefreie Ausbau am Herzen: Ich weiß, dass wir noch viele zu schmale Gehwege haben. Auch der Ausbau wohnortnaher Arbeitsplätze ist ein wichtiger sozialer Aspekt geworden. Zudem würde mir gefallen, wenn die Ortsteile noch mehr zusammenwachsen. Letztlich müssen wir uns irgendwann auch über die Proporzregelung bei der Kommunalwahl unterhalten (unechte Teilortswahl, Anm. der Red.). Schließlich sind wir schon lange eine Gemeinde.