Von Karin Katzenberger-Ruf

Hirschberg/Weinheim. "Wenn ab 2030 die XL-Gemeinden kommen, so hat das erhebliche Konsequenzen. Darauf müssen wir uns jetzt schon vorbereiten", sagt Professor Ulrich Abshagen, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats der katholischen Seelsorgeeinheit Weinheim-Hirschberg, über die künftigen Aufgaben des im April gewählten Gremiums. Es ist Sonntagnachmittag, ehemalige und neue Mitglieder sind zum Empfang an der Leutershausener Markthalle geladen.

An Stehtischen werden Getränke, süße Teilchen und Zwiebelkuchen gereicht. "FantasTisch hat extra für uns geöffnet", freut sich Abshagen, für den der Platz an der Markthalle in Corona-Zeiten ein optimaler Treffpunkt ist: Im Freien, aber überdacht. Und in dem Fall auch noch ideal gelegen, weil im Anschluss ein Besuch im Olympia-Kino auf dem Programm steht. "Wir haben den Saal für eine geschlossene Gesellschaft angemietet, das ist seit einiger Zeit möglich und hilft auch dem Trägerverein", erklärt Organisator Michael Penk, Vorstandsmitglied im 17-köpfigen Pfarrgemeinderat. Bei der Wahl erhielt er mit 569 übrigens die meisten Stimmen.

Zur Seelsorgeeinheit der Gemeinden St. Johannes Baptist (Leutershausen), St. Laurentius/Herz Jesu und St. Marien (Weinheim) St. Johannes (Hohensachsen) und Herz Jesu (Oberflockenbach) gehören rund 13.300 Gläubige. Allerdings gaben bei der Pfarrgemeinderatswahl nur etwa sieben Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, nämlich gerade mal 786. Die Amtszeit des Gremiums beträgt fünf Jahre.

"Corona hat uns etwas aus dem Tritt gebracht", so Professor Ulrich Abshagen angesichts der Tatsache, dass der Empfang zum Neustart erst mit monatelanger Verspätung über die Bühne geht. "Mit dieser Veranstaltung danken wir den Ausgeschiedenen ausdrücklich für viele Jahre, bei etlichen sogar Jahrzehnte erbrachte Zeit und Mühe, für Ideen, Kreativität, Geduld und Beharrlichkeit", so der Vorsitzende. In seiner kurzen Ansprache verschweigt er nicht, dass manche Projekte und Nöte der Kirchengemeinden und Pfarreien auch für Ärger und Frustration gesorgt haben.

Zugleich ist er froh, dass die neu Gewählten die Bereitschaft mitbringen, den Stab aufzunehmen und sich in den schwierigen Zeiten des Umbruchs der Verantwortung stellen. "Was hat Sie motiviert, für den Pfarrgemeinderat zu kandidieren, und was sind Ihre Erwartungen?" Um diese Fragen ging es bei der konstituierenden Sitzung. Bei der nächsten Sitzung am 3. November wird es um konkrete Zielsetzungen gehen. Auch der Punkt "Nutzung der Gemeindehäuser" steht auf der Tagesordnung. Die Ratsmitglieder werden wieder im großen Gemeindehaus von St. Marien in Weinheim tagen. "Das ist ansonsten auf Monate ausgebucht", weiß Abshagen. Auch viele Vereine würden die großzügigen Räumlichkeiten nutzen.

Der Freiluft-Empfang in Leutershausen ist für alle Beteiligten eine gute Gelegenheit, miteinander mal längere Gespräche zu führen und sich genauer kennenzulernen. So vergehen die anderthalb Stunden wie im Flug. Dass dazu auch noch abschnittsweise die Sonne scheint und es nicht allzu kühl ist, ist nochmals ein besonderes Geschenk.

Im Olympia-Kino sind indessen 36 Sitzplätze reserviert. Gezeigt wird der Film "Master Cheng in Pojanjoki". "Den hat uns das Kino empfohlen", ist zu erfahren. Abshagen hat dem Publikum schon im Einladungsschreiben Appetit auf die in Finnland spielende Mischung aus Romanze und Komödie gemacht und auf gute Filmkritiken verwiesen.