Von Stefan Zeeh

Hirschberg. "Der Winter muss jetzt dran glauben", war sich zu Beginn des in diesem Jahr turnusgemäß in Großsachsen stattfindenden Sommertagszugs Jürgen Gustke vom Sing- und Volkstanzkreis sicher. Er versprach auch gleich noch ein "Höllenfeuer" auf dem Schulhof der Grundschule Großsachsen. Nachdem sich der Winter in der vergangenen Nacht zurückgemeldet hat, kann man auch nur hoffen, dass der Sommertagszug in Hirschberg mehr bewirkt als die Umzüge in den Nachbargemeinden eine Woche zuvor.

Eiskalt blies der Wind durch Hintergasse und Leutershausener Straße, wo die Teilnehmer am Umzug Aufstellung genommen hatten. Allzu lange ließ Gustke Kinder und Erwachsene auch nicht in der Kälte stehen, und mit dem von der Kapelle AM angestimmten "Schtrih, Schtrah, Schtroh - der Sommerdag is do" setzte sich der Zug in Bewegung.

Vorneweg die Mitglieder des Sing- Volkstanzkreises mit Winter- und Sommerbutze, gefolgt von den Kindern des evangelischen Kindergartens "Das Baumhaus" und denen der Grundschule Großsachsen. Nicht nur bunte Papierblumen hatten die kleinen Umzugsteilnehmer für ihre Stecken gebastelt, sondern auch aus schwarz-gelb angemalten und mit Fühlern versehenen Konservendosen viele "Bienen". Mit leuchtend gelben Sonnen auf den Stecken machten die Schüler der Klasse 2b zudem Hoffnung auf bald angenehmere Temperaturen und sangen unter musikalischer Begleitung der Kapelle AM "Alle Vögel sind schon da".

Um dem Ganzen noch etwas Nachdruck zu verleihen, stand auf einer der Sonnen die Aufforderung "Weg mit dem Winter".

Durch die Kirchgasse ging es zur Breitgasse. Hier hatten Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz und Polizei dafür gesorgt, dass der Verkehr in der Breitgasse für einige Minuten ruhte, bis der Zug in die Jahnstraße einschwenkte und sich so allmählich der Grundschule näherte. Beachtung fand der Sommertagszug aber nicht nur bei den Autofahrern, die etwas warten mussten.

Den Weg entlang standen Zuschauer, ausgerüstet mit Fotoapparaten und Smartphones, um das Spektakel zur Austreibung des Winters bildlich festzuhalten. Und wem die Temperaturen doch etwas zu niedrig waren, um sich im Freien aufzuhalten, der schaute hinter den Fenstern der Häuser hervor, an denen der Zug vorbeilief. An der Grundschule angekommen, gab es erst einmal eine Stärkung in Form der traditionellen Brezel. "Jetzt wird es Zeit, dass es wärmer wird", rief Jürgen Gustke zur Verbrennung des Winterbutzens auf. Hierfür suchte er noch ein paar Freiwillige unter den Kindern, die mithelfen sollten, den Winterbutzen zu entzünden. Sogleich fand er einen Gast aus England, der diesen Brauch aus seiner Heimat vermutlich nicht kannte.

Von der Grundschule und dem Kindergarten erklärten sich auch einige Mutige bereit, zusammen mit Tobias Rell das Feuer zu entfachen, der die dafür notwendigen Fackeln schon angezündet hatte. Das Stroh des Winterbutzens entzündete sich sofort. Zunächst noch mit einer kräftigen Rauchentwicklung, doch dann zeigte sich, dass Gustke nicht zu viel versprochen hatte, denn schlagartig stand der Butzen in Flammen und verbreitete eine angenehme Wärme. "Winter ade" spielte dazu die Kapelle AM.