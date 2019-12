Hirschberg. (ze) Weihnachtsgeschenke verteilte der Gemeinderat am Dienstag in seiner letzten Sitzung 2019 an die Bürger nicht. Ganz im Gegenteil: Nicht nur, dass Bürgermeister Ralf Gänshirt in seiner Rede zum Haushalt 2020 eine mögliche Erhöhung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer ins Spiel brachte, der Gemeinderat beschloss einstimmig zudem eine Erhöhung der Gebühren für das Trinkwasser für das kommende Jahr.

"Seit Januar 2017 sind die Gebühren für das Wasser unverändert", erläuterte Gänshirt. Damals war die Verbrauchsgebühr von 1,50 auf 1,70 Euro pro Kubikmeter und die Grundgebühr sogar um 100 Prozent je nach Zählergröße auf 2,70 bis 81,80 Euro monatlich angehoben worden.

Ganz so stark wird die Gebührenerhöhung fürs kommende Jahr nicht ausfallen. Die Verbrauchsgebühr wird auf 1,80 Euro pro Kubikmeter erhöht und die Grundgebühr um rund zehn Prozent heraufgesetzt. Damit fallen je nach Zählergröße zwischen drei und 89,90 Euro monatlich an Grundgebühr an.

"Die Aufwendungen für das Leitungsnetz sind gestiegen", nannte Gänshirt einen der Kostentreiber bei der Wasserversorgung. In diesem Jahr waren noch 100.000 Euro im Haushalt für den Unterhalt des Rohrnetzes vorgesehen, im Jahr 2020 werden es 120.000 Euro sein. Um 23.000 Euro sind auch die Betriebskostenumlagen angestiegen, die an den Zweckverband "Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße" zu zahlen sind.

Den dicksten Brocken macht jedoch der sogenannte, an das Land abzuführende "Wasserpfennig" aus, die Konzessionsabgabe, die um 60.000 auf nunmehr 100.000 Euro ansteigt. "Wir müssen die Konzessionsabgabe erwirtschaften", erläuterte Ralf Gänshirt. Mit der etwas stärkeren Anhebung der Grundgebühr gegenüber der Verbrauchsgebühr wolle man zudem erreichen, dass die Einnahmen unabhängiger von dem doch schwankenden Wasserverbrauch wird.

"Wenn man sieht, was alles notwendig ist, um das Trinkwasser bereitzustellen, braucht man nicht mehr über die Gebührenanhebung reden", sagte Jürgen Steinle (GLH). Er verwies auf die verschiedenen Ausgabenpunkte von der Gebäudeunterhaltung bis hin zu den abzuschließenden Versicherungen.

"Die Qualität des Trinkwassers stimmt, das hat seinen Preis", signalisierte ebenfalls Ferdinand Graf von Wiser (CDU) die Zustimmung seiner Fraktion. "Gebührenerhöhungen sind nie schön", sagte Christoph Kiefer (Freie Wähler), jedoch sei der Wasserpreis in Hirschberg noch relativ günstig im Vergleich zu anderen Gemeinden. Dagegen liege Baden-Württemberg mit dem zehn Cent betragenden "Wasserpfennig" auf dem vierten Platz im bundesweiten Ländervergleich.

"Wir haben es uns nicht einfach gemacht zuzustimmen, es überwiegen aber die Punkte, die dafür sprechen", betonte Eva-Marie Pfefferle (SPD). Auch sie votierte für die Gebührenanhebung, da es gelte, den Eigenbetrieb Wasserversorgung zu erhalten. "Für meine Familie macht diese Gebührenerhöhung zehn Euro pro Jahr aus", hatte sie zudem als Beispiel ausgerechnet.

"Wir müssen kostendeckend arbeiten und die Konzessionsabgabe erwirtschaften, daher kommen wir nicht um eine Gebührenerhöhung herum", fand schließlich Oliver Reisig (FDP).