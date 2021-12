Von Annette Steininger

Hirschberg. Ein erneut von Corona geprägtes Jahr liegt auch hinter Hirschberg. Dort stehen zahlreiche Sanierungen von kommunalen Gebäuden an, aber auch die Erweiterung des Gewerbegebiets und eine Entscheidung über ein Neubaugebiet. Im Jahresinterview mit der RNZ blickt Bürgermeister Ralf Gänshirt auf die vielen Projekte und verrät, was er sich für die Zukunft wünscht.

Herr Gänshirt, hätten Sie sich träumen lassen, dass Corona uns dieses Jahr noch einmal so in Atem hält?

Dass Corona uns so schnell nicht loslässt, das war mir klar. Nur, dass es uns aber nach wie vor mit so viel Vehemenz in Atem hält, jetzt auch noch mit einer neuen Variante, hätte ich nicht gedacht.

Wie gehen Sie persönlich mit der Situation um? Sie haben ja berufsbedingt viele Kontakte, und Ihr Schriesheimer Amtskollege Hansjörg Höfer hat sich bereits mit Corona infiziert.

Eine gewisse Unsicherheit schwingt immer mit. Ich mache mir weniger Sorgen um mich selbst, als vielmehr um die Menschen, mit denen ich zusammenkomme. Gerade bei älteren Leuten. Ich selbst bin dreifach geimpft und appelliere an alle, dies auch zu tun. Wir haben alle auch eine Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen.

Ist es auch der Pandemie geschuldet, dass manche Projekte in Hirschberg langsamer vorankommen?

Ja, natürlich. Gerade bei der Zukunftswerkstatt, die wir auf März verschieben mussten, wäre ich gerne schon ein Stück weiter. Die Sitzungen der kommunalen Gremien konnten wir zwar alle planmäßig durchführen. Aber überall dort, wo Beteiligung stärker stattzufinden hat, kommen wir nicht so voran, wie wir wollen. Beim Parkraumkonzept wäre ich beispielsweise gerne mehr in Kontakt mit den Anwohnern gekommen, aber auch das müssen wir jetzt erst einmal sein lassen. Wir haben viele schriftliche Stellungnahmen der Anwohner bekommen, sodass wir dies zunächst aufarbeiten. Ansonsten sind die Projekte, so wie sie sich gehören, auf der Schiene. Manche Dinge haben wir in Abstimmung mit dem Gemeinderat auf Eis gelegt, andere Dinge mit Vehemenz vorangetrieben, wie zum Beispiel die Sanierung unserer kommunalen Gebäude, was sehr wichtig war.

Sie haben aber schon Kritik einstecken müssen wegen der nach Meinung der Gemeinderatsmehrheit zu langsam behandelten Anträge, Stichworte Neubaugebiet und Ortsrandstraße.

Ich sehe das nicht so. Die Mitglieder des Gemeinderates sind umfassend über alles informiert. Insoweit hätte ich mir zwar gewünscht, dass die Presseberichterstattung nicht so einseitig zu Lasten des Bürgermeisters geht, sondern insbesondere von den Initiatoren klargestellt wird, dass wir alle gemeinsam entschieden haben, diese Themen zu einem späteren Zeitpunkt zu behandeln. So zu tun, als hätten Bürgermeister und Verwaltung "Lieferverzug" geht komplett an der Sache und letztlich an der Wahrheit vorbei. Das war für mich in der Gemeinderatssitzung keine Kritik, und ich weiß auch, dass es als solche nicht gedacht war. Wir haben uns klar verabredet gehabt, dass die Anträge ruhen und dass wir sie zu gegebener Zeit wieder aufleben lassen.

Sie hatten sich ja darauf verständigt, die Anträge aufgrund des Bürgerentscheids und der Gewerbeparkserweiterung ruhen zu lassen.

Weil eben gerade andere Themen vordergründig sind. Wir haben einiges gut eingetaktet wie unsere Sanierungen, die Hallen-Themen waren auch nicht gerade einfach. Der Gemeinderat hat 2021 gerade zu diesen Themen wegweisende Entscheidungen für die nächsten Jahre getroffen. Jetzt geht es weiter mit zum Beispiel Neubaugebiet/sozialem Wohnen.

Das sind schon große Themen. Wäre es denn möglich, diese schneller anzugehen, indem man beispielsweise eine weitere Stelle im Bauamt schafft?

Nein. Bezahlt werden muss es ja auch und gutes Personal ist rar und bedarf auch einer Einarbeitungsphase. Eine zusätzliche Stelle im Bauamt konnten wir bereits sehr kompetent besetzen – noch mehr Personal bringt da nichts. Im nächsten Jahr werden wir eine Investitionssumme von rund neun Millionen Euro haben, und das muss ja erst mal verarbeitet werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir brauchen Ausschreibungen, wir müssen die Leistungen begleiten. Letztlich wird es darum gehen: Was priorisieren wir denn? Oberste Priorität muss aus meiner Sicht, und ich denke, da ist der Gemeinderat bei mir, die Sanierung unserer kommunalen Gebäude haben. Sonst können wir sie irgendwann der Bevölkerung nicht mehr zur Verfügung stellen – und dann leiden viele darunter.

Sie sprechen unter anderem die Hallen an.

Genau, im April geht es mit der Sanierung der Heinrich-Beck-Halle los. Und dann haben wir einiges vor uns. Wir haben parallel dazu in Großsachsen – da geht es um 4,5 Millionen Euro plus X – den Anbau einer Trainingshalle, dann perspektivisch die Sanierung der Sachsenhalle. Wir haben im Sportzentrum eine Riesenbaustelle, am Gebäude dort ist seit Jahr und Tag wenig geschehen. Und wir haben eh schon schwierige Zeiten gerade im Bausektor, Stichwort Materialknappheit. Deshalb haben wir auch die Verzögerung beim evangelischen Kindergarten Leutershausen von einem halben Jahr. Wenn die Kinder im Sommer 2022 einziehen können, dann bin ich froh. Dann haben wir auch noch Tiefbaumaßnahmen mit Kanälen und Wasserversorgung vor uns. Mein Credo ist: Wir bringen erst mal unsere Infrastruktur in Ordnung. Das ist alles nicht schick und populär, aber ich halte es für zwingend geboten. Manch einer fragt sich vielleicht: Hat der keine Ideen? Meine Idee ist, dass wir unsere Dinge in Ordnung bringen.

Ist Ihrer Meinung nach zu lange nichts passiert?

Man hat immer mal ein bisschen was gemacht. Da wurde mal ein "Brand" gelöscht, dann ist es wieder gelassen worden. Manchmal dauert es auch bis zur Entscheidungsfindung des Gemeinderats. Wenn man mal überlegt, wie lange wir schon über eine dritte Halle reden. Oder über das Bürgerhaus. Das ist immer noch eine Vision von mir, und es gibt ja die Pläne für einen Anbau an die Heinrich-Beck-Halle. Auch da wird in ein paar Jahren darüber zu reden sein. Bevor ich aber etwas Neues beginne, müssen wir erst mal das Alte in Ordnung bringen.

Das Bürgerhaus liegt ihnen am Herzen.

Ja, aber die Roadmap für die nächsten Jahre ist klar. Meine Amtszeit geht noch etwas weniger als sechs Jahre, da haben wir noch viel vor uns. Wenn die Menschen es wollen, dann kommt es vielleicht zu einer zweiten Amtszeit. Die Zentralisierung von Nutzungen aus, aktuell mehreren Gebäuden, an einem Ort ist für mich wichtig. Das hat energetische, infrastrukturelle und personelle Vorteile.

Sie haben von sich aus eine zweite Amtszeit angesprochen. Streben Sie diese nach wie vor an?

Ja, ich strebe sie nach wie vor an. Wenn die Menschen es wollen und ich gesund bleibe, bewerbe ich mich dafür. So bin ich angetreten: nicht nur für acht Jahre.

Hirschbergs Haushalt ist offensichtlich die nächsten Jahre durch Sanierungsvorhaben stark gebunden. Sehen Sie da überhaupt Luft für andere Ideen?

Nein, die nächsten Jahre nicht. Da haben wir Investitionen, die sind vorgegeben. Aber das liegt in der Natur der Sache: Wenn wir einen Haushalt mit 24 Millionen haben und wollen dann eine Sporthalle bauen oder müssen im großen Stil sanieren, dann ist das halt ein Batzen, den man nicht so einfach aus dem Ärmel schüttelt. Aber wir investieren in unser Vermögen, es ist also gut angelegtes Geld.

Hätte Hirschberg dann überhaupt das Geld für eine Ortsrandstraße?

Das Thema kommt nächstes Jahr in die öffentliche Diskussion. Die Verwaltung wird die Szenarien darstellen, und der Gemeinderat muss dann entscheiden, was zu tun ist. Auch darüber, wer wie mitbestimmen soll. Dann sehen wir weiter. Über alle wesentlichen Aspekte ist der Gemeinderat bereits informiert.

Mancher ruft da ja schon nach einem Bürgerentscheid. Wären Sie dafür offen oder fürchten Sie eine erneute Spaltung des Ortes, die es nun schon zweimal gegeben hat?

Bei dem Thema kann ich mir sehr gut eine breite Bürgerbeteiligung vorstellen, da bin ich komplett offen. Ob es einen Bürgerentscheid gibt, muss der Gemeinderat entscheiden. Ich halte das für einen guten Weg, sobald wegweisende Entscheidungen zu treffen sind. Eine starke Beteiligung ist auf jeden Fall angesagt, schließlich ist es ein Generationenthema.

Gibt es denn Projekte, für die sie trotz der vielen Vorhaben auf jeden Fall gerne Geld in die Hand nehmen würden?

Unsere Straßenbeleuchtung und deren Umstellung auf LED waren mir ein wichtiges Anliegen. Nach dem Gemeinderatsbeschluss können wir dies nun nächstes Jahr angehen. Aber natürlich gibt es noch weitere Projekte für die Zukunft: Die Ortsmitte in Leutershausen ist ein Thema. Ich würde mir wünschen, dass ein Ärztehaus in Realisierung gehen könnte (es gibt Pläne für die Volksbank-Filiale in der Raiffeisenstraße, Anm. d. Red.), wir aber auch an der Stelle mit der Innenentwicklung weiterkämen.

Weitere Wünsche?

Aus den Reihen der Jungteufel der SGL wurde der Wunsch nach einem Fitnessparcours geäußert. Dieser könnte auf einem zugewachsenen Ascheplatz realisiert werden. Foto: Dorn

Im Sportzentrum gibt es zwei Projekte, die ich in nächster Zeit gerne realisieren würde: Im Haushaltsentwurf haben wir zum einen 100.000 Euro für einen Fitnessparcours auf einem zugewachsenen Ascheplatz eingestellt. Die Anregung kam aus den Reihen der Jungteufel der SGL. Und westlich der Inlinerbahn beim Jugendhaus haben wir eine Fläche für die Jugend vorgesehen, die sich hier eine Pumptrackanlage wünscht. Auch hier haben wir 100.000 Euro eingeplant. Die eingestellten Gelder werden hierfür wohl nicht reichen. Ich würde mich freuen, wenn wir die Projekte zusammen mit Sponsoren realisieren könnten.

Was steht in nächster Zeit noch an?

Sicher auch erwähnenswert ist, dass wir in Sachen Nahversorgung 2022 ein gutes Stück vorankommen werden. Das Geschäftshaus mit Sparkassenfiliale und Drogeriemarkt wird fertig. Es freut mich sehr, dass sich die bereits ansässigen Kreditinstitute zum Standort Hirschberg bekennen. Beim Nebengebäude der Alten Villa wollen wir nächstes Jahr mit der Sanierung beginnen. Freuen würde ich mich auch, wenn es noch mal solche Großkonzerte wie dieses Jahr in Hirschberg geben würde. Das war eine tolle Geschichte für die Gemeinde. Ein Kompliment an die Veranstalter, dass alles so reibungslos gelaufen ist.

Und dann laufen die Vorbereitungen für die Gewerbegebietserweiterung. Worauf legen Sie bei der Entwicklung besonderen Wert?

Ich denke, alle wollen ein ökologisches, innovatives und ausgewogenes Gewerbegebiet, sofern das möglich ist. Ich weiß, dass die Kritiker sagen, ökologische Gewerbegebiete gibt es nicht, kann es gar nicht geben. Das sehe ich nicht so. Alle, die jetzt zu entscheiden haben, wie es weitergeht, sind sich ihrer Verantwortung bewusst, dass kein Gewerbegebiet der alten Schule entsteht, sondern mit den neusten Möglichkeiten gearbeitet wird, sei es im Bereich der Energieversorgung, der energetischen Betrachtung der Gebäude oder der Mobilität.

Haben Sie einen Zeitplan im Kopf?

Ich denke, dass wir recht zeitig im neuen Jahr den ersten Vertrag mit dem Eigentümer abschließen werden (Ferdinand Graf von Wiser, Anm. d. Red.). Da geht’s um die Kostenaufteilung, ein wichtiger Aspekt. Und dann wird’s kleinteiliger mit einzelnen Verträgen weitergehen.

Gesetzt ist ja auch das Neubaugebiet als Thema.

Falsch. Sozialer und/oder preisreduzierter Wohnungsbau ist ein Thema. Ob das mit einem Neubaugebiet in Verbindung stehen soll, darüber muss sich der Gemeinderat unterhalten. Aber ja, es wird so kommen, da brauchen wir nicht drumrumreden. Aber, Neubaugebiet klingt mir zu einfach, das klingt nur nach Einfamilienhäuser und Flächenversiegelung – und das war’s. Der preisreduzierte Wohnungsbau und/oder der soziale Wohnungsbau muss sich in einem Neubaugebiet wiederfinden. Ich denke, dass sich darüber die Fraktionen einig sind, der Diskussionsbedarf liegt dann im Detail.

Sie haben gerade entschieden eingehakt, wollen Sie denn überhaupt ein Neubaugebiet?

Man darf sich nichts vormachen: Innerörtliche Verdichtung ist schwierig. Mit dem Leerstandskataster wollen wir einen Impuls setzen, dass vielleicht der eine oder andere seinen Leerstand überdenkt. Wir wollen auch bei den Bebauungsplänen etwas großzügiger vorgehen und Änderungen herbeiführen, damit beispielsweise im Dachgeschoss, mehr Wohnraum entsteht. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich weiß, dass die innerörtliche Verdichtung das bessere ist, wenn man das Potenzial hat und Geschwindigkeit hineinbekommt. Auf diesem Wege lassen sich aber natürlich nicht in Kürze x Wohnungen realisieren, da ist ein Neubaugebiet einfach schneller. Beides verträgt unser Ort: Das eine tun und das andere nicht lassen. Wir haben eine Wohnraumnot und eine gesellschaftliche Verpflichtung. Mir geht es weniger darum, Zuzug zu ermöglichen. Vielmehr ist es mir wichtig, dass niemand aus Hirschberg wegziehen muss, der gerne hier blieben würde. Leider muss ich dies von jungen Menschen hin und wieder hören.

Wie weit würden Sie denn gern 2022 beim Thema Neubaugebiet kommen?

Ideal wäre, wenn wir konkret wissen, was wir wollen, wo wir es wollen und wie wir es realisieren.

Was wünschen Sie sich für 2022 privat wie beruflich?

Privat wünsche ich mir eigentlich nur Gesundheit. Beruflich, dass wir an der Sache orientiert streiten, ein Mehrheitsvotum treffen und es gemeinsam durchziehen. Dass wir die Projekte Schritt für Schritt voranbringen und jeder füreinander Verständnis hat, sowohl innerhalb des Gemeinderats als auch die Beziehung Rat und Verwaltung betreffend.