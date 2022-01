Von Annette Steininger

Hirschberg. Er ist fast ein Urgestein in der Kommunalpolitik: Werner Volk gehört seit 22 Jahren dem Gemeinderat an. Mit der RNZ hat der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler (FW) darüber gesprochen, ob er mal eine Entscheidung bereut hat, aber auch darüber, was er sich für die Gewerbegebietserweiterung und ein Neubaugebiet wünscht.

Herr Volk, was hat Sie 2021 kommunalpolitisch am meisten bewegt?

Da gibt es schon viele Themen. Zum einen die Corona-Krise, die den Kommunen wirklich viele Probleme bereitet hat. Das hätte niemand erwartet, dass es so kommt. Hätte einem das einer vor zwei Jahren erzählt, hätte man nur den Kopf geschüttelt. Das andere bewegende Thema war der Grabenkampf, ja, man muss es wirklich so sagen, ums Gewerbegebiet.

Was treibt Sie da am meisten um?

Ich bin immer noch sprachlos, was da für Argumente gekommen sind. Wir müssen schauen, dass wir die Gemeinde weiterentwickeln. Und die Gewerbesteuer ist dafür lebensnotwendig. Man sieht ja jetzt auch wieder bei der neuen Steuerschätzung, dass sie uns den Hintern rettet. Die Betriebe im Gewerbepark wollen sich zudem weiterentwickeln. Können sie es hier nicht, sind sie weg. Und man muss auch sehen: Es sind die guten Betriebe. Dass man sich so platziert als GLH und SPD, obwohl man weiß, wie die Situation ist, da habe ich null Verständnis dafür. Bei der Online-Weihnachtsfeier der SPD ging es um Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit und Energetisches. Das sind alles Ausgabenforderungen, von der Einnahmenseite her kommt da kein Vorschlag. Wenn wir ein neues Baugebiet mit einem Anteil an preisgünstigem Wohnraum wollen, wird uns das auch erst mal Geld kosten. Und das müssen wir auch erst mal haben und die Einnahmenseite verbessern.

Da sind die Nachwehen des Bürgerentscheids und des Wahlkampfs zur Gewerbegebietserweiterung noch deutlich spürbar...

Ja, ich habe immer noch daran zu knabbern, wie verbohrt man sein kann. Das beschäftigt mich immer noch. Das ist doch an der Realität vorbei. Und dann die unlautere Behauptung der Erweiterungsgegner, die Erschließung würde über die Heddesheimer Straße gemacht. Das stimmt faktisch nicht. Wir wollen einen Radweg und eine mit Pollern abgesperrte Notausfahrt. Diesen Radweg haben SPD und GLH übrigens auch immer gewollt.

Die Erweiterung des Gewerbeparks wird die Gemeinde ja noch einige Jahre beschäftigen. Wo wollen die Freien Wähler hier Schwerpunkte setzen?

Das Gebiet soll so umgesetzt werden, dass sich die Firmen alle platzieren können und dass es bezahlbar bleibt. Wir wollen das Areal auch so weit wie möglich ökologisch wertvoll entwickeln, keine Frage, aber: Wir wollen dem Luisenpark keine Konkurrenz machen. Manchmal kommt es mir wirklich so vor, als würde so etwas gewollt. Man darf nicht vergessen: Es handelt sich immer noch um ein Gewerbegebiet. Ich habe nie verstanden, warum man das "alte", also aktuelle Gewerbegebiet so schlechtreden kann. Wenn man sich hier mal im Umkreis umschaut, wird doch klar: Das Hirschberger Gewerbegebiet ist mit das schönste. Es ist das gepflegteste, es ist das sauberste, und die Gebäude sind ansprechend. Man kann natürlich immer mehr machen, aber es gibt viel, viel schlechtere Beispiele.

Was wollen die Freien Wähler nicht auf der Erweiterungsfläche sehen?

Speditionen und Ähnliches sowie geräuschintensive Unternehmen wollen wir nicht. Und wir haben die Wahl, denn die Firmen stehen Schlange. Auch wenn wir auf 20 Hektar gegangen wären (zehn Hektar sind geplant, Anm. d. Red.), hätten wir das Gebiet voll bekommen. Von wegen es wird nicht voll! Da sind im Wahlkampf tatsächlich Zweifel gesät worden, dass der Bedarf nicht da sei. Wir könnten das Gebiet bis zur Heddesheimer Straße vollbekommen – was wir natürlich nicht wollen. Jetzt haben wir den Luxus, uns die Firmen und die Branchen aussuchen zu können, um die zehn Hektar auf einen Schlag vollzumachen. Wir haben auch im "alten" Gewerbegebiet nicht jeden genommen; es wurde keiner genommen, über den der Gemeinderat nicht abgestimmt hatte. Ich denke, das werden wir im neuen Gebiet genauso hinkriegen.

Aufgrund des Bürgerentscheids zur Erweiterung hatten sich Verwaltung und Gemeinderat ja darauf verständigt, Anträge erst mal ruhen zu lassen. Dennoch gehörten die FW zu den Fraktionen, die bei Ortsrandstraße und Neubaugebiet jetzt Druck gemacht haben. War das angebracht?

Wir sehen jetzt, dass das Gewerbegebiet noch eine ganze Weile dauern wird, auch wenn wir auf einem guten Weg sind und viele Sitzungen haben. Aber parallel müssen wir die anderen Sachen auch angehen. Wir wollen bei der Ortsrandstraße, dass die Öffentlichkeit jetzt mal mitbekommt, was sie kostet. Da sind Untersuchungen gemacht worden. Die Verwaltung soll das bewerten und öffentlich machen, was sie ja auch zugesagt hat. Dann müssen wir in den Spiegel schauen und uns fragen: Wollen wir das oder wollen wir das nicht. Coronabedingt konnte die Verwaltung natürlich nicht alles so abwickeln, wie geplant, da muss ich sie schon ein bisschen in Schutz nehmen. Aber jetzt ist es einfach an der Zeit.

Kann sich Hirschberg aktuell überhaupt eine Ortsrandstraße leisten?

Das soll die Bevölkerung entscheiden. Es ist ein so großes Projekt. Eigentlich müsste Weinheim ja da in die Bresche springen, denn die Stadt hätte den meisten Nutzen davon, schließlich sieht man auch, wohin es sich staut: von Weinheim her rein oder raus. Was die Hirschberger Entscheidung angeht: Da gehört eine Bürgerbefragung her. Wir haben uns in der Fraktion noch nicht abschließend entschieden, ob es vielleicht sogar einen Bürgerentscheid geben sollte. Sicher ist aber: Die Entscheidung muss auf breite Füße gestellt werden.

Und der andere Antrag, bei dem die Freien Wähler Druck gemacht haben, war ja das Neubaugebiet. Warum ist Ihnen das so wichtig?

Wenn man sich in allen anderen Orten hier umschaut, da wird gebaut und gebaut. Und Hirschberg hat sich da schon immer zurückgehalten. Dabei gibt es ein Hauen und Stechen um jede Wohnung und jedes Haus. Da müssen wir dringend was machen. Wir haben ja auch zahlreiche Ausgaben derzeit beispielsweise durch die Sanierungen. Und jeder Bürger, den wir am Ort halten, bringt uns Geld. Also müssen wir schauen, dass wir unseren Status quo mindestens halten, wenn nicht sogar ausbauen. Unsere Nachbarkommunen lachen sich ja schon kaputt, wenn sie sehen, mit was für einem Zinnober solche Vorhaben bei uns über die Bühne gehen. Da entstehen Neubau- und Gewerbegebiete. Daher sagen wir: Das muss jetzt vorangehen. Wir wollen im nächsten Jahr Nägel mit Köpfen machen.

Und wie sieht für die Freien Wähler das ideale Neubaugebiet aus?

Wir haben uns noch keine abschließende Meinung gebildet. Wir könnten uns in einem solchen Gebiet, idealerweise westlich der B3, bezahlbaren Wohnraum von bis zu 20 Prozent vorstellen und sonst eine bunte Mischung. Das Neubaugebiet sollte auch ökologisch hochwertig gestaltet werden. An dieser Stelle bin ich auch anderer Meinung als beim Gewerbegebiet.

Aber sollte die Gemeinde gemeinsame Sache mit der Landsiedlung über den Grundstücksfonds BW machen, müsste sie doch mindestens 30 Prozent bezahlbaren Wohnraum realisieren?

Ja, das gilt aber ja nur für das Grundstück, das dann das Land für die Kommune ankauft und für sie vorhält. Wenn wir in einem ganzen Gebiet 20 Prozent an bezahlbarem Wohnraum haben, dann finde ich das ausreichend.

Wie würden Sie denn aktuell das Verhältnis zu den anderen Fraktionen beschreiben?

Hm, zu den meisten Fraktionen gut. Das ist eine schwierige Frage. Das Verhältnis war auch schon besser, aber es war auch schon schlechter. Ich glaube, dass wir uns im Moment etwas annähern, aber es ist noch Luft nach oben.

Kritik gab von allen anderen Fraktionen, als Alexander May (FW) VHS und Musikschule mit einem Unternehmen verglichen, die Zuschusshöhe kritisiert hat und sich die FW bei der neuen Fördervereinbarung sogar enthalten haben. Sollte man die beiden Einrichtungen nicht in der Tat vielmehr als gemeinnützige Institutionen sehen?

Gut, das sehen wir schon so, keine Frage. Sie machen ja auch einen tollen Job. Die Spirale bei den Zuschüssen geht aber immer weiter nach oben, und man muss auch mal sehen, wie viel Geld die Gemeinde in die Einrichtungen steckt. Und wir bezuschussen ja nicht nur die Weinheimer, sondern auch die Schriesheimer. Was wirklich ärgerlich ist, dass wir in Konkurrenz zu den hessischen Einrichtungen stehen, die einen viel höheren Zuschuss vom Land bekommen. Das soll also auch ein Signal an die baden-württembergische Regierung sein. Wir haben hier ja Politiker, die in entsprechender Position sind und das Ganze auch mal weitertragen könnten. Und wir wollten einfach eine Duftnote setzen, um zu zeigen, dass man noch so manches einsparen kann. Alex May wollte ein wenig wachrütteln, vielleicht hat er ein bisschen zu sehr gerüttelt (lacht).

Sie sind schon 22 Jahre Gemeinderat. Gibt es Entscheidungen, die Sie rückblickend bereuen oder bei denen Sie heute anders stimmen würden?

Eigentlich nicht, nein. Wir haben eine Entscheidung getroffen, Gelände abzugeben – ich sage jetzt nicht, wo –, die mich heute noch ärgert. Ich habe natürlich dagegen gestimmt; das haben wir aber leider knapp verloren. Aber da war ich ja nach meinem Dafürhalten auf dem richtigen Weg. Ich kann also heute sagen: Ich würde alles wieder so machen, wie ich es gemacht habe.

Worauf würden die Freien Wähler im RNZ-Jahresinterview 2022 denn gerne stolz zurückblicken?

Dass wir für das Gewerbegebiet so weit die Beschlüsse gefasst haben, dass es in Angriff genommen werden kann oder sogar schon in Angriff genommen worden ist. Wunschdenken wäre, dass wir beim Neubaugebiet einen Standort festgelegt haben und in der Planung so weit sind, dass wir einen Abschluss machen können. Dass wir den Anbau an die Sachsenhalle weiter forciert haben. Es sind viele Sachen, die wir in der Pipeline haben. Den evangelischen Kindergarten in Leutershausen werden wir dann fertig haben, was auch ganz wichtig ist. Das sollte im Sommer der Fall sein, sodass der katholische Kindergarten in den Pavillon ausweichen und die dortige Sanierung abgeschlossen werden kann. Ja, wir haben viele Themen. Wenn wir 70/80 Prozent der Punkte, die ich jetzt angesprochen habe, hinbekommen, bin ich mehr als zufrieden. Und es würde mich sehr glücklich machen, wenn das Corona-Problem dann endlich gelöst wäre.