In der Kirche zünden Menschen aus unterschiedlichen Gründen Kerzen an, weil sie an einen geliebten Verstorbenen denken, oder auch weil sie um das Ende des Krieges bitten. Solche Aktionen können sich gesundheitsfördernd auswirken. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Der Krieg in der Ukraine, die Corona-Situation – viele Menschen stehen der aktuellen Lage hilflos gegenüber, fühlen sich schlecht und wie gelähmt. Und gerade da kann aber das Modell der Salutogenese hilfreich sein, findet die Leutershausener Ergotherapeutin Elke Kumar, die sich während ihres Studiums damit beschäftigt hat. Die Salutogenese befasse sich mit der Frage, wie Gesundheit entsteht, wie man sie erhalten und fördern kann. Damit steht sie der Pathogenese gegenüber, in der es um die Erforschung und Entstehung von Krankheiten geht. Entwickelt wurde das Modell vom amerikanisch-israelischen Gesundheitswissenschaftler Aaron Antonovsky (1923–1994).

"Darüber wird viel zu wenig berichtet", findet Elke Kumar. Dabei können gerade die Erkenntnisse aus der Salutogenese in stressigen und belastenden Situationen wie der aktuellen hilfreich sein. "Wichtig ist zum Beispiel, dem Gefühl der Ohnmacht, Machtlosigkeit oder Hilflosigkeit etwas entgegenstellen zu können und in eine Handlung zu gehen, die subjektiv als sinnvoll empfunden wird", erklärt die Ergotherapeutin. An dieser Stelle sei es auch "total irrelevant, ob die Handlung objektiv sinnvoll oder richtig ist".

Denn es gehe nicht um "die Wahrheit", sondern um die persönliche Einordnung. Als Beispiele nennt sie das Malen einer Friedenstaube oder auch das Anzünden einer Kerze. Das mag vielleicht mancher kritisieren, weil es doch eh nichts bringe. "Aber das bringt sehr wohl etwas, nämlich der in die Aktion gekommenen Person", betont Kumar.

So gibt es auch Studien, dass Menschen, die eine aktivere Rolle im Leben einnehmen, länger geistig fit bleiben. Die Ergotherapeutin nennt als Beispiel die berühmte Nonnenstudie über das Altern und die Faktoren der Alzheimer-Krankheit bei Frauen in den Vereinigten Staaten. Bei den untersuchten Ordensschwestern stellte sich heraus, dass die aktiven Damen unter ihnen trotz starker Auffälligkeiten bei den Gehirnbefunden bis zu ihrem Tod geistig anspruchsvolle Aufgaben ausführen konnten. "Also raus aus der Ohnmacht, raus aus der Handlungsunfähigkeit", empfiehlt Kumar. Nun klingt das Ganze aber eher nach Psychotherapie, möchte man meinen. "Ja, auch", stimmt die Ergotherapeutin zu. So komme dieser Ansatz beispielsweise bei Traumata zum Einsatz.

Aber auch in der Ergotherapie geht es um Salutogenese. Diese habe allerdings mehr das Handeln im Fokus und will Menschen wieder mehr dazu befähigen, am Leben teilzunehmen. Dabei geht es auch darum, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. "Therapeuten und Ärzte können nicht gesund machen, sie können Therapien und Medikamente anbieten, helfen aber muss sich der Mensch dann selbst", erklärt Kumar.

Passivität könne krank machen, betont die Ergotherapeutin. Gesundheitsfördernd sei dagegen, wenn man sich bewusst mache, dass man im Rahmen des eigenen Handlungsspielraumes dem Krieg oder Corona doch etwas entgegensetzen könne – und sei es eine Kerze, die Friedenstaube oder sogar die aktive Mithilfe bei der Organisation von Wohnraum oder Sachspenden.

Info: Ausführliche Informationen zum Modell der Salutogenese findet man auch auf der Homepage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter: https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/salutogenese/.