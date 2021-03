Von Annette Steininger

Hirschberg. Die Hirschberger sind am Sonntag, 14. März, nicht nur dazu aufgerufen, ihre Stimme bei der Landtagswahl, sondern auch beim Bürgerentscheid abzugeben. Die RNZ hat dazu einige Informationen zusammengestellt.

> Wahlberechtigte (Stand Freitagmittag): 7914 beim Bürgerentscheid, 7408 bei der Landtagswahl.

> Briefwahl: Bis Sonntagabend, 18 Uhr, kann man seine Briefwahlunterlagen noch in den Rathaus-Briefkasten einwerfen. Es haben (Stand Freitagmittag) schon 2914 Hirschberger Briefwahl für die Landtagswahl beantragt, 2983 für den Bürgerentscheid. "Bei der Landtagswahl sind es gut doppelt so viele wie sonst", so Bürgerbüro-Leiter Christian Müller. Ausgezählt werden die drei Briefwahlbezirke diesmal in der Alten Turnhalle.

> Wahllokale: Die Wahllokale befinden sich in der Martin-Stöhr-Schule in Leutershausen und in der Grundschule Großsachsen. Sie sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt zehn Wahlbezirke, sechs in Leutershausen und vier in Großsachsen, und drei Briefwahlbezirke.

> Hygieneregeln am Wahltag: Das Tragen von medizinischen Masken im Wahlgebäude ist verpflichtend. Am Eingang müssen die Hände desinfiziert werden. Die Verwaltung bittet darum, einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen. Im Wahlraum dürfen sich maximal zwei Wähler aufhalten. Wer typische Symptome einer Corona-Infektion aufweist, darf das Wahlgebäude nicht betreten.

> Die Frage beim Bürgerentscheid: "Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Gemeinderats vom 20.7.2020 zur Aufstellung eines Bebauungsplans zur Erweiterung des Gewerbeparks Hirschberg Süd auf heutigen Ackerflächen aufgehoben wird?" Wer gegen die Erweiterung ist, sollte mit Ja stimmen. Wer für die Erweiterung ist, sollte mit Nein stimmen.

> Die Entscheidung: Für einen bindenden Bürgerentscheid sind zwei Voraussetzungen zu erfüllen: Die Frage ist in dem Sinne entschieden, in dem sie von der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen (über 50 Prozent) beantwortet wurde. Und: Diese Mehrheit muss mindestens 20 Prozent (Quorum) aller Stimmberechtigten betragen. Wird das Quorum nicht erreicht, so entscheidet der Gemeinderat darüber, ob der Aufstellungsbeschluss aufgehoben wird.

> Die Ergebnisübertragung: Die Verwaltung wird im Eingangsbereich des geschlossenen Rathauses ein Display aufstellen, das man von außen einsehen kann. Oder man verfolgt die (Zwischen-)Ergebnisse online. Auf der Homepage der Gemeinde, www.hirschberg-bergstrasse.de, wird es einen Link geben.

> Gemeindewahlausschuss: Der Gemeindewahlausschuss tagt am Montag, 15. März, um 18 Uhr in der Alten Turnhalle und stellt das endgültige Ergebnis des Bürgerentscheids fest.