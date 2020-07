Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Jetzt ist er da, der Nachtragshaushalt für die Kommune, mit dem die im April vom Gemeinderat erlassene Haushaltssperre wegen zurückgehender Steuereinnahmen aufgehoben wird. Einstimmig befürwortete das Gremium bei seiner Sitzung am Mittwoch das von der Verwaltung vorgelegte Zahlenwerk, mit dem Einsparungen von rund zwei Millionen Euro gegenüber dem Anfang des Jahres erstellten Haushaltsplans erzielt werden. Insgesamt beträgt das Haushaltsausgabevolumen nun 25 Millionen Euro, bei einer Kreditaufnahme von zwei Millionen Euro.

Gespart wird aber nicht wirklich, denn eigentlich handelt es sich vor allem um "Verschiebungen" von Investitionen in die kommenden Jahre, wie Bürgermeister Ralf Gänshirt es formulierte. Besonders beim größten Projekt der Gemeinde, dem Neubau des evangelischen Kindergartens, werden inklusive Blockheizkraftwerk 1,1 Million Euro in das kommende Jahr geschoben. Zudem muss die Feuerwehr etwas länger auf ihr neues Hilfeleistungslöschfahrzeug warten, was für den laufenden Haushalt Kosten von rund 200.000 Euro einspart. Zusätzlich wird die mit 170.000 Euro eingeplante Sanierung des Nebengebäudes der Alten Villa nicht stattfinden. Die Durchwegung "Im Eck" für 50.000 Euro wird nicht angegangen, und der Ausbau des Glasfasernetzes wird in diesem Jahr um knapp 100.000 Euro gekürzt. Dazu kommen tatsächliche Einsparungen im Personalbereich von 30.000 Euro durch die spätere Besetzung von Stellen oder knapp 80.000 Euro bei Sach- und Dienstleistungen.

Diese Verschiebungen führen aber nicht dazu, dass die Gemeinde in diesem Jahr nicht investiert. So wird etwa der Kindergartenneubau fortgeführt, ebenso der Glasfaserausbau, und die Sanierung des Spielplatzes am Landwehrhagener Platz wird begonnen.

Trotz dieser Einsparungen rechnet man mit einem Fehlbetrag von gut zwei Millionen Euro im Ergebnishaushalt. Allerdings könnte dieses Minus geringer ausfallen, wie Gänshirt erläuterte. Denn das Land und die Kommunalen Landesverbände haben vor wenigen Tagen den "Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt" unterzeichnet.

Mit diesem werden den Kommunen in Baden-Württemberg 4,27 Milliarden Euro als Unterstützung zur Verfügung gestellt. Daraus resultiert, dass etwa die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden entsprechend der Steuerschätzung von Oktober 2019 rausgehen und nicht entsprechend der niedrigeren Steuerschätzung vom Mai dieses Jahres.

Außerdem werden die Gewerbesteuerausfälle kompensiert, allerdings steht dazu der Verteilungsmechanismus noch nicht fest. Weitere 50 Millionen Euro für die Kommunen sollen vermehrte Aufwendungen für die Kindergärten, Volkshochschulen und Musikschulen ausgleichen.

Die Gemeinderatsfraktionen bewerteten den vorgelegten Nachtragshaushalt positiv. Zu einer zunächst geplanten gemeinsamen Stellungnahme aller Fraktionen, wie dies im Kreistag mit wechselndem Rederecht üblich ist, konnte man sich aber nicht durchringen. "Die Frage, ob wir als stärkste Fraktion Anspruch auf die gemeinsame Erklärung haben, wollten wir nicht zur Machtfrage hochstilisieren", erläuterte Karlheinz Treiber (GLH). Deshalb habe sich die GLH entschlossen, zusammen mit der SPD eine gemeinsame Stellungnahme abzugeben.

"Die finanzielle Schieflage trat schon vorher ein", so Treiber. Nicht alleine die Corona-Krise sei für den Einnahmerückgang verantwortlich zu machen. In der Erschließung von Neubaugebieten und der Erweiterung von Gewerbeflächen sah er allerdings kein Allheilmittel, um vor Krisen sicher zu sein. Denn bevor damit Geld in die Gemeindekasse gespült werde, müsse man investieren und etwa auch Straßen- und Leitungsnetze unterhalten. Zudem sei die Gewerbesteuer eine schwankende und unzuverlässige Geldquelle. In der Unterstützung der Kommunen durch das Land sah er jedoch die Chance, den Konjunkturmotor neu zu starten. Dabei müsse die Gemeinde auch dem Mittelstand, den Handwerkern und den Familienbetrieben helfen.

In der gemeinsamen Stellungnahme von CDU, FDP und Freien Wählern kritisierte Alexander May (FW) die zusätzlichen Belastungen der Gemeinde durch die Ausgleichszahlung von 52.000 Euro an die Rhein-Neckar-Verkehr für die Einnahmeausfälle aufgrund geringer Fahrgastzahlen während des Lockdowns.

Gleichzeitig sicherte May zu, dass man die Erweiterung des Gewerbeparks vorantreiben werde, um die Steuereinnahmen und damit die Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern. Ebenso wolle man an der Realisierung eines sozial ausgewogenen Neubaugebietes festhalten.