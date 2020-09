Auch der Bereich hinter der alten Schillerschule wurde als möglicher Standort für ein Bürgerhaus ins Spiel gebracht. Fotos: Kreutzer

Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. "Ein Bürgerhaus für Hause" überschrieb MGV-Vorsitzender Harald Brand die von ihm initiierte Open-Air-Veranstaltung für Leutershausener Vereine im Sportzentrum. Vorausgegangen war Ärger: Die Gemeinde hatte Anfang August an die Vereine einen Fragebogen geschickt, um zu erkunden, wo diese den Standort für ein mögliches Kulturhaus sehen – eher zentrumsnah oder am Ortsrand.

"Der MGV 1884 hat dieses Schreiben nicht erhalten, was mich sehr verwundert hat", sagte Brand eingangs. Eine Recherche habe ergeben, dass der Fragebogen einige Vereine nicht erreichte – "erstaunlicherweise gerade die Vereine nicht, die ein mögliches Kulturhaus unter Umständen am meisten nutzen könnten und würden", so Brand weiter. Das sei schon "eigenartig" und Anlass für den MGV, "zu sagen, jetzt reicht’s mal – jetzt müssen wir Leutershausener Vereine die Stimme erheben und unsere Interessen öffentlich machen". Brand nannte das "eine Sprache sprechen". Es gebe in Hirschberg nicht nur den TVG und die SGL, sondern viele andere Vereine, die das Ortsleben prägten. Diese seien Motor des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde und bräuchten eine Perspektive für die Zukunft.

Wenn Bürgermeister Ralf Gänshirt sage, ein Bürgerhaus könne es vielleicht in zehn oder 20 Jahren geben, dann sei das nicht motivierend. "Wir brauchen eine Lösung in den nächsten fünf Jahren oder besser jetzt, zusammen mit den Investitionen für die Sporthallen", sagte Brand. Eine Kulturhalle innerhalb des Ortes, die die Einwohner fußläufig erreichen können. Brand brachte Standorte an der alten Schillerschule in der Hölderlinstraße, in der Nähe der Martin-Stöhr-Schule und der Heinrich-Beck-Halle ins Gespräch. Und meinte am Schluss seiner Rede: "600 Unterschriften für ein Bürgerbegehren wären bei unserer Gesamtmitgliederzahl ein Leichtes…". Die anschließende Diskussion war lebhaft. Vertreter von 16 Vereinen meldeten sich teils zu Wort. "Es fehlt ein Zentrum in Leutershausen für Feierlichkeiten – vielleicht an der Markthalle oder als Erweiterung der Schule oder der Heinrich-Beck-Halle", meinte Jürgen Gustke vom Sing- und Volkstanzkreis. Tobias und Thomas Rell skizzierten die Schwierigkeiten der Kleintierzüchter, eine mehrtägige Ausstellung auf die Beine zu stellen. Dafür gebe es zeitlich und räumlich keine Kapazitäten. Tobias Rell plädierte für den Begriff "Bürgerhaus". "Am besten mitten im Ort – hinter der Schillerschule ist ein großer Platz", sagte er.

Bernhard Adler (Heisemer Dorftheater) sprang ihm bei. Wegen Brandschutzauflagen werde es immer schwerer, in der Schulaula eine Aufführung trotz bereits reduzierter Besucherzahl anbieten zu können. Eine Bühne mal längere Zeit stehenzulassen, sei unmöglich. Bernhard Götz (MGV) warnte davor, dass wegen dieser Auflagen irgendwann auch das Gemeindehaus St. Martin nicht mehr genutzt werden könnte.

Vonseiten des Schützenvereins kamen zwar Bedenken, was ein Kulturhaus mitten im Ort nach sich ziehen könnte, Harald Dietz sah aber ebenso den Bedarf nach einer solchen Einrichtung. "Kulturschaffende brauchen Raum", betonte auch Franz Ulrich Keppler, Vorsitzender der Kapelle AM. "Aber zentral im Ort, damit ältere und behinderte Menschen kurze Wege haben", meinte Klaus Richard vom VdK Leutershausen. Konkrete Vorstellungen über die Größe gibt es auch: 350 Personen sollte ein Kultur- oder Bürgerhaus schon fassen, sagte Michael Lang von der Sängereinheit. Was den Standort betrifft, zeigten sich die Anwesenden recht flexibel: "Wir wollen ein Bürgerhaus, egal wo", meinte Jürgen Gustke.

Und so geht es weiter: Harald Brand wurde zum "Chef" der Initiative pro Bürgerhaus bestimmt. Er wird vor der nächsten Gemeinderatssitzung ein Schreiben für Bürgermeister und Gemeinderäte aufsetzen, um das Ansinnen der Vereine bekanntzumachen. In der Gemeinderatssitzung am 29. September wollen die Initiatoren Präsenz zeigen und bei den Vereinen zudem die Anforderungen an ein Bürgerhaus abfragen. Danach soll es ein weiteres Treffen der Vereine geben.