Von Stefan Zeeh

Hirschberg/Heidelberg. "Ehrungen sind immer nur so viel wert wie die Institution, die sie verleiht", wusste Baden-Württembergs Stellvertretender Ministerpräsident, Thomas Strobl, um die Bedeutung der gestrigen Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande der Bundesrepublik Deutschland an Professor Ulrich Zeitel in den Räumen der SRH-Stiftung in Heidelberg. Da sich Deutschland in den Jahrzehnten seit Gründung der Bundesrepublik eine hohe internationale Anerkennung erworben habe, käme diesem Verdienstorden eine besondere Bedeutung zu.

Strobl erinnerte daran, dass das Verdienstkreuz erstmals 1951 vom damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss verliehen wurde, der diesen Verdienstorden eingeführt hatte. "Es war eine bewusste Entscheidung gegen das Verleihungsverbot der Weimarer Republik und die inflationäre Verleihung von Orden während des Nationalsozialismus", ging der baden-württembergische Innenminister näher auf die Geschichte des Bundesverdienstkreuzes ein. Dabei habe Heuss ein feines Gespür bewiesen, indem er befand, dass die Verleihung von Orden nicht nur Diktaturen vorbehalten bleiben dürfe.

"Das Bundesverdienstkreuz am Bande entspricht dem Ritterkreuz und hebt bürgerliches Engagement in der Demokratie hervor", ordnete Strobl diese Auszeichnung weiter ein und kam damit auf Ulrich Zeitel zu sprechen. "Jeder, der ihn kennt, spürt, dass er für seine Sache brennt. Diese Leidenschaft kann er gut auf seine Mitmenschen übertragen", beschrieb Strobl den zu Ehrenden. Die Sache von Zeitel, das sei etwa sein Engagement in der Wirtschaft, beispielsweise als langjähriger Landesvorsitzender des Wirtschaftsrats der CDU.

Dazu passt auch seine berufliche Tätigkeit als Geschäftsführer des "Forum Institut für Management" der gemeinnützigen SRH-Stiftung, die der Vorstandsvorsitzende der SRH, Christof Hettich, hervorhob. Als Teil des Managements habe Zeitel mit Themen wie Bildung und Gesundheit zu tun, was auch Bereiche seines gesellschaftlichen Engagements sind. Dabei erinnerte Hettich daran, dass sich Zeitel etwa für die "Initiative Courage" einsetzte, die sich um chronisch kranke Kinder kümmert.

Die internationalen Verdienste Zeitels streifte der Präsident des Rotary Clubs Heidelberg-Schloss, Norbert Homma. In diesem Rotary Club ist Zeitel seit 16 Jahren für die internationalen Kontakte zuständig, etwa zu den Partnerclubs in der Schweiz oder in Großbritannien.

Was nicht immer eine leichte Aufgabe ist, wenn man dabei glühenden Befürwortern des Brexit gegenüber sitzt, wie Homma erwähnte. Gleichzeitig sei Zeitel heimatverbunden, betonte Strobl, und verwies auf die langjährige Mitgliedschaft Zeitels im evangelischen Posaunenchor Hohensachsen-Lützelsachsen, der an diesem Nachmittag für die musikalische Umrahmung sorgte.

"Ich kenne Ulrich Zeitel seit vielen Jahrzehnten und kann aus ganzer Überzeugung sagen: Vor allem ist er ein ganz feiner Kerl", ging Strobl noch einmal auf die Persönlichkeit Zeitels ein, bevor er ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande verlieh.