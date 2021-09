Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. "Un fällt die ganze Welt in Scherwe, mir feiern trotzdem unsere Storchekerwe", das versichert Jürgen Gustke, Kerweschlackl und Vorsitzender vom Sing- und Volkstanzkreis Leutershausen, im Gespräch mit der RNZ. Im 35. Jahr der "Heisemer Storchekerwe" sei es aber leider nicht möglich, dass man dieses Fest wie gewohnt an vier Tagen durchführen könne. Man habe sich in den zurückliegenden Wochen keine große Hoffnung gemacht, dass man dafür doch noch die Genehmigung erhalte.

Programm an zwei anstatt an vier Tagen

So müssen Alt und Jung erneut auf das ganz große Storchekerwefest und einen Vergnügungspark auf dem Areal der Martin-Stöhr-Schule verzichten. Dennoch will der Sing- und Volkstanzkreis (SVK) Leutershausen die Kerwe nicht ganz sausen lassen. So wird man wie im vergangenen Jahr die Kerwefichte am Kerwesamstag, 25. September, mit den Kerwebuwe auf dem Vorplatz vom Rathaus aufstellen – mit begrenzter Publikumszahl ab 16 Uhr. Der SVK übergibt Kuchen und Wein an Bürgermeister Ralf Gänshirt, es gibt Grußworte von Weinhoheiten und Vertretern der befreundeten Verkehrs-, Heimat-und Kerwevereine. Im Anschluss an die Eröffnung ist Open-Air-Livemusik mit der Band "Gardenparty" aus Schriesheim geplant, die Veranstaltung endet gegen 22 Uhr.

Geplant ist zudem, dass man für rund 200 Gäste – das ist die maximal zugelassene Personenzahl auf dem Rathausplatz – etwas zu essen und zu trinken anbietet. Der SGL-Fanclub " Rote Teufel" und die IG "Heisemer Storchkerwe" packen mit an, um die Gäste zu bewirten. Jürgen Gustke empfiehlt, sich für die komplette Veranstaltung anzumelden und gleich um 16 Uhr zu kommen, denn wer dann um 18 Uhr Party machen will und sich vorher nicht angemeldet hat, kommt womöglich nicht mehr rein.

Traditionell wird eine Abordnung vom Sing- und Volkstanzkreis am Tag darauf, 26. September, den Gottesdienst besuchen. Der SVK will nach dem Kirchgang an verschiedenen Stellen in Leutershausen an öffentlichen Plätzen tanzen, und ab 14 Uhr findet dann der "Hammeltanz" am Gasthaus "Zur Bergstraße" statt, in dessen Rahmen das neue Hammelpaar proklamiert wird.

Info: Hinweise zur Kerweparty am Samstag: Die Veranstaltung muss coronakonform durchgeführt werden. Der Eintritt ist nur mit einem Nachweis gemäß der 3 G-Regelung und Registrierung mittels Luca-App möglich. Ferner ist zur Teilnahme eine vorherige Anmeldung bei Jürgen Gustke erforderlich: Mail: jgustke@t-online.de, Handy: 0174/37 297 60 oder Telefon 06203/62 31 6. Die Teilnehmerzahl ist auf 200 Personen begrenzt. Eine Kontrolle erfolgt am Eingang vom Rathausplatz.