Von Max Rieser

Hirschberg-Leutershausen. Wäre der Anlass nicht so traurig, hätte es ein fröhliches Fest an einem lauen Frühlingsabend werden können. Die Feier, zu der rund 50 Menschen am Freitagabend vor die Markthalle in Leutershausen gekommen waren, wurde für die Helfer ausgerichtet, die in den vergangenen vier Wochen, initiiert von den ukrainischstämmigen Hirschbergerinnen Inna Göhrig und Oxana Klohr, unermüdlich Spenden für die Menschen in der Ukraine gesammelt, verpackt und auf Lastwagen verladen hatten. Bei kühlen Getränken, gestiftet von Max Ost, der die Spendenaktion von Anfang an tatkräftig unterstützt hatte, stand man zwar plaudernd zusammen; zum Feiern war aber niemandem so richtig zu Mute. Vielmehr war man dankbar für die Hilfe, die geleistet wurde, und auch für die, die noch erbracht werden muss, wenn die Kriegsflüchtlinge in der Gemeinde eintreffen.

"Hallo, ich bin Natalia Yermenchuk, ein Flüchtling aus der Ukraine", wandte sich Göhrigs Schwester auf Ukrainisch an die Versammelten, was von Göhrig unter Tränen übersetzt wurde. "Hier ist es schön", fügte sie auf Deutsch hinzu und dankte für die Hilfe, die die Menschen trotz eigenen Alltags, trotz Arbeit und Familie, auf die Beine gestellt hätten. Wo sie herkomme, sei es gerade nicht schön, sagte Yermenchuk und erzählte eine erschütternde Szene aus der umkämpften Hafenstadt Mariupol, in der eine Mutter vor den Augen ihres kleinen Sohnes getötet worden war, der seinen Vater daraufhin fragte: "Ich brauche doch eine Mama, wer bringt mich jetzt in die Schule?"

Bürgermeister Ralf Gänshirt war von der Hilfsbereitschaft der Leutershausener überwältigt. Foto: Kreutzer

Sie sei nun hier in Sicherheit, aber die Eltern Göhrigs und Yermenchuks seien in der Ukraine geblieben, was ihnen große Angst mache. Sie beendete ihre Rede mit der aktuell in der Ukraine als Grußwort verbreiteten militärischen Formel "Slawa Ukrajini – Herojam Slawa", zu Deutsch: "Ruhm der Ukraine – den Helden Ruhm".

Inna Göhrigs Ehemann, Claus Göhrig, dankte neben den "tollen und tatkräftigen Helfern" auch der Gastronomie des Ortes, die die Ehrenamtlichen, die manchmal von 10 bis 18 Uhr halfen, mit Essen versorgt hätte. Er berichtete auch über den Umfang der Hilfen: "Wir haben vier 40-Tonner, sieben 7,5-Tonner und weitere Transporter mit medizinischen Hilfsgütern losschicken können." Wenn man gesehen habe, "was hier gepackt und verladen wurde, dann kann man stolz auf sich sein", sagte Göhrig.

Das fand auch Bürgermeister Ralf Gänshirt, der sich gerührt von der Hilfsbereitschaft zeigte: "Sie können stolz auf sich sein, und ich bin auch stolz auf diese Gemeinde", sagte er. Es sei beeindruckend gewesen, zu sehen, wie in dieser "Zeit, die einen erdrückt und die Angst macht", die Helfer sich nicht hätten von der Angst lähmen lassen. Diese Tatkraft müssten sich die Menschen bewahren, denn "wir werden die Leute aufnehmen müssen, die vor dieser unmenschlichen Diktatur geflohen sind – und ich zähle auf Sie, dass Sie auch das unterstützen".

Er hoffe, dass die Hilfsbereitschaft weiter groß bleibe, denn die Gemeinde könne diese Aufgabe nicht allein bewältigen. Der gemeinsame Abend solle genutzt werden, "um die Situation für eine Minute zu vergessen und dann nach vorn zu schauen und die Aufgaben zusammen anzugehen".

Henriette Basler (im Bild) sorgte mit Matz Scheid für die Musik, als am Freitagabend das Abschlussfest der Ukraine-Hilfe in der Markthalle gefeiert wurde. Foto: Kreutzer

Unter den Gästen war auch der ukrainischstämmige Hirschberger Oleksandr Gizelo, der seit zwei Jahren an der Bergstraße wohnt. Er berichtete gegenüber der RNZ, dass er seine Kinder, die beide in Charkiw studierten, zu sich geholt habe, als die US-Amerikaner ihre Botschaften räumten: "Ich hatte so ein Gefühl, dass es bald losgeht", sagte er ernst. Beide wollten nicht glauben, dass es wirklich zum Krieg kommt, und drängten darauf, wieder nach Charkiw zurückkehren zu dürfen, wo auch jetzt noch Verwandte der Familie leben. Im letzten Moment sagten sie ihren Rückflug ab, nur wenige Tage vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Jetzt steht Gizelo selbst als Dolmetscher am Telefon zur Verfügung.

Er sei dankbar für die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, äußerte aber auch Kritik an der Politik: "Durch Paragraf 24 hieß es, man sei sofort krankenversichert und habe ein Arbeitsrecht. Wir haben die Kinder vor zwei Wochen angemeldet und haben immer noch nichts von den Ämtern gehört." Das müsse schneller gehen, da manche Menschen mit akuten medizinischen Problemen in Deutschland ankämen und den Versicherungsschutz bräuchten.

Für die musikalische Untermalung der Veranstaltung waren Matz Scheid und Henriette Basler gekommen. Scheid, der mit Applaus empfangen wurde, sagte: "Den Applaus habe nicht ich verdient, sondern die vielen Helfer." Als Ost ihn gefragt hätte, ob er etwas spielen wolle, habe er sofort zugesagt, denn: "Es ist fantastisch, was hier gelaufen ist." Mit John Lennons Lied "Imagine" wolle er "die Hoffnung ausdrücken, dass bald alles wieder viel besser wird".